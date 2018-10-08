 Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева. ФОТОрепортаж

Об этом они сообщили "Преступности.НЕТ", передает Цензор.НЕТ.

По их словам, последние пару дней грузовой автомобиль "КамАЗ" с военными номерами в районе улицы Праздничной высыпал строительный мусор, среди которого оказалась и документация. Люди отмечают, что звонили в полицию по этому поводу, однако реакция не последовала.

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Также, по их словам, на этом месте возник незаконный песчаный карьер, в который теперь сваливают мусор.



















