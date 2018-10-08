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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:документ (275) мусор (411) Николаев (1117) свалка (146) Военная прокуратура (654)

 Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева. ФОТОрепортаж

На несанкционированной свалке, расположенной на окраине Николаева, среди строительного мусора местные жители обнаружили служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона.

Об этом они сообщили "Преступности.НЕТ", передает Цензор.НЕТ.

По их словам, последние пару дней грузовой автомобиль "КамАЗ" с военными номерами в районе улицы Праздничной высыпал строительный мусор, среди которого оказалась и документация. Люди отмечают, что звонили в полицию по этому поводу, однако реакция не последовала.

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Также, по их словам, на этом месте возник незаконный песчаный карьер, в который теперь сваливают мусор.

Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 01
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 02
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 03
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 04
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 05
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 06
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 07
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 08
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 09
Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева 10

Источник: https://censor.net.ua/p3090139
 
 
 Топ комментарии
 
И Толика-тепловизора туда же.
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Хе-хе. Секретна інформація як тирили ГСМ в часи правління Зека єнакуєвського, та про якусь нараду 2016-го. Документацію військової прокуратури виявили на звалищі біля Миколаєва - Цензор.НЕТ 5468
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Теперь понятно кто загаживает страну строительным мусором.
Прокуратура уже завела уголовное дело, по поводу незаконной свалки? Документацію військової прокуратури виявили на звалищі біля Миколаєва - Цензор.НЕТ 2033
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Расп...во - как отличительная черта людей в погонах. Не пора ли избавиться от такого явления?
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Нюююю, тепер треба цим падлюкам з'їсти ці папіри!😁
Нехай замість шредера попрацюють...🤑
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И кому интересно читать этот бред, ахинею (видимость бурной деятельности и нужности перед вышестоящими "благодетелями")? Разумнее было в топку бросить, хоть какая-то польза была бы в виде калорий тепла от зря переведенной бумаги и срубленного леса!
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Обязаны сжигать в специальной печке на територии прокуратуры.
Кстати - это пипец по СДП. Прокурорские попали по полной.
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Хе-хе. Секретна інформація як тирили ГСМ в часи правління Зека єнакуєвського, та про якусь нараду 2016-го. Документацію військової прокуратури виявили на звалищі біля Миколаєва - Цензор.НЕТ 5468
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Теперь понятно кто загаживает страну строительным мусором.
Прокуратура уже завела уголовное дело, по поводу незаконной свалки?
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Рассекретили так сказать по сроку давности Документацію військової прокуратури виявили на звалищі біля Миколаєва - Цензор.НЕТ 4613
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2012 год и вся документация на украинском. Класс! Только тогда что-то Россия не воняла по поводу украинизации Украины. Совпадение? Не думаю.
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Львовский мусор, стопудова. А документы подбросили, чтоб замести следы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДокументацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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