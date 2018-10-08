 Документацию военной прокуратуры обнаружили на свалке возле Николаева. ФОТОрепортаж

Об этом они сообщили "Преступности.НЕТ", передает Цензор.НЕТ.
По их словам, последние пару дней грузовой автомобиль "КамАЗ" с военными номерами в районе улицы Праздничной высыпал строительный мусор, среди которого оказалась и документация. Люди отмечают, что звонили в полицию по этому поводу, однако реакция не последовала.
Также, по их словам, на этом месте возник незаконный песчаный карьер, в который теперь сваливают мусор.
Нехай замість шредера попрацюють...🤑
Кстати - это пипец по СДП. Прокурорские попали по полной.
Прокуратура уже завела уголовное дело, по поводу незаконной свалки?