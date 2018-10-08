 Гражданин Грузии Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Михайлика, проживал в Украине по поддельным документам. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, нформирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, он подал в Государственную миграционную службу Украины поддельную справку о несудимости на территории Грузии.
Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.
25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.
По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.
https://korrespondent.net/world/russia/646758-smi-putin-v-razgovore-s-sarkozi-obeshchal-podvesit-saakashvili-za-yajca
И я еще много чего найти могу..... А вы нет!
папєрєднікі?!
Как власти надо - за сутки гражданство дает!
А за бабло и ворам в законе и террористам - свободно!
А вот атошникам - хрен вам. Они ведь наивные баблосы не заносят!
Атошники кровью заслужили себе гражданство и им надо максимально упростить получение оного.А это банабачьё на рынках надо построить и отправить(по желанию конечно) на фронт.Пусть докажут свою любовь к новой(возможно) Родине.Уверен,что таких будет очень мало.Проще дать эмиграционке взятку и спокойно торговать на рынке мандаринами и хурмой.
Или найти украинку(возраст не имеет значения) и ,заплатив этой бабуле пару тысяч гривен,
торжественно расписаться не целуясь ),и ожидать документов на вид на жительство.На фиктивные браки наша власть закрывает глаза.Такими темпами украина пойдет(уже идет)по пути Масквабада.
Тому на поспішайте кидатися гавном у "злочинну владу".
Наверное сейчас будет кричать, что он активист, волонтер и вообще был добровольцем в 2014м.