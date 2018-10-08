 Гражданин Грузии Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Михайлика, проживал в Украине по поддельным документам. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, нформирует Цензор.НЕТ.

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Кроме того, он подал в Государственную миграционную службу Украины поддельную справку о несудимости на территории Грузии.

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Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.