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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3457) нападение (1614) Одесса (5175) активист (482) Михайлик Олег (32)

 Гражданин Грузии Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Михайлика, проживал в Украине по поддельным документам. ДОКУМЕНТ

Один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, гражданин Грузии Торнике Нагладзе (Герасин), проживая на территории Украины, использовал поддельный документ о виде на жительство.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, нформирует Цензор.НЕТ.

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Гражданин Грузии Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Михайлика, проживал в Украине по поддельным документам 01

Кроме того, он подал в Государственную миграционную службу Украины поддельную справку о несудимости на территории Грузии.

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Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Источник: https://censor.net.ua/p3090126
 
 
 Топ комментарии
 
У нас эмиграционка - то еще крысиное гнездо!
Как власти надо - за сутки гражданство дает!
А за бабло и ворам в законе и террористам - свободно!
А вот атошникам - хрен вам. Они ведь наивные баблосы не заносят!
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Очередной "деятель культуры"?
Наверное сейчас будет кричать, что он активист, волонтер и вообще был добровольцем в 2014м. Гражданин Грузии Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Михайлика, проживал в Украине по поддельным документам - Цензор.НЕТ 8286
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А де ж підписи на витягу? Хто підписав витяг - ау-у-у? Цей папірець без підписів посадових осіб відкіля взявся? Дайте і я щось надрукую подібне Громадянин Грузії Нагладзе, підозрюваний у замаху на одеського активіста Михайлика, проживав в Україні за підробленими документами - Цензор.НЕТ 8681
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Врете. С каких пор Михо друг кремля? Может кроме своей БРЕХНИ приведете доказательства?
https://korrespondent.net/world/russia/646758-smi-putin-v-razgovore-s-sarkozi-obeshchal-podvesit-saakashvili-za-yajca

И я еще много чего найти могу..... А вы нет!
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У нас эмиграционка - то еще крысиное гнездо!
Как власти надо - за сутки гражданство дает!
А за бабло и ворам в законе и террористам - свободно!
А вот атошникам - хрен вам. Они ведь наивные баблосы не заносят!
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Поддерживаю.Украина стала проходным двором.Гляньте на рынки.Там вся чернота или уже имеет гражданство или имеет вид на жительство,хотя даже по русски с трудом разговаривает.Я уже не говорю про украинский.И поверьте,сюда едет не цвет нации,а в основном маргиналы,криминалитет.Скоро им на границе будут торжественно вручать ножи и пистолеты,что б они могли по быстрому заработать себе на пропитание.
Атошники кровью заслужили себе гражданство и им надо максимально упростить получение оного.А это банабачьё на рынках надо построить и отправить(по желанию конечно) на фронт.Пусть докажут свою любовь к новой(возможно) Родине.Уверен,что таких будет очень мало.Проще дать эмиграционке взятку и спокойно торговать на рынке мандаринами и хурмой.
Или найти украинку(возраст не имеет значения) и ,заплатив этой бабуле пару тысяч гривен,
торжественно расписаться не целуясь ),и ожидать документов на вид на жительство.На фиктивные браки наша власть закрывает глаза.Такими темпами украина пойдет(уже идет)по пути Масквабада.
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Ну а все же логично - ну не едут сюда армяне-азербайджанцы айтишники. А зачем сюда ехать малограмотным людям? - на маленькую зарплату? Значит едут за большими доходами, добываемые криминальным путем.
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уже сам Михайлик скал, что знать не знает этих "подозреваемых", а мусора упорно продолжают их подозревать.
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Їх могли найняти, вони могли за дорученням ФСБ "відстрілювати активістів" для дестабілізації. Тут дуже просунуті над списком Бабченка збиткувалися. а список цей не один, це лиш про один із списків випадково дізналися, а їх багато.
Тому на поспішайте кидатися гавном у "злочинну владу".
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Очередной "деятель культуры"?
Наверное сейчас будет кричать, что он активист, волонтер и вообще был добровольцем в 2014м. Гражданин Грузии Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Михайлика, проживал в Украине по поддельным документам - Цензор.НЕТ 8286
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А де ж підписи на витягу? Хто підписав витяг - ау-у-у? Цей папірець без підписів посадових осіб відкіля взявся? Дайте і я щось надрукую подібне Громадянин Грузії Нагладзе, підозрюваний у замаху на одеського активіста Михайлика, проживав в Україні за підробленими документами - Цензор.НЕТ 8681
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Выложили на Цензоре на обсуждение.Як,що публика схаваэ,то буде підпис Громадянин Грузії Нагладзе, підозрюваний у замаху на одеського активіста Михайлика, проживав в Україні за підробленими документами - Цензор.НЕТ 402
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наглый грузин...прям в паспорте написано.. Громадянин Грузії Нагладзе, підозрюваний у замаху на одеського активіста Михайлика, проживав в Україні за підробленими документами - Цензор.НЕТ 4021
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а этой бумажкой пусть ее авторы вытрут свою задницу.
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Каждого второго грузина-армянина и т.д. копните, и окажется, что он живет незаконно в Украине уже много лет.
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.. а из той части, что законно живут здесь - большинство это или фиктивный брак или поддельные документы, ну и + "студенты", в том числе 35 летние.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГражданин Грузии Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Михайлика, проживал в Украине по поддельным документам. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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