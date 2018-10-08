 Global Teacher Prize Ukraine: Лучшим учителем Украины стал Александр Жук из Запорожья. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Нова українська школа".

"Я всегда радуюсь, что я учитель. Когда меня встречают одноклассники или однокурсники, то спрашивают: "Ты учитель, серьезно? А зачем это тебе". А я гордо говорю: "Да я же учитель", - поделился Жук после объявления результатов конкурса.





Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2018 получит 250 000 гривен. Также он получит год бесплатного обучения от "Освитории".

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К тому же, в марте следующего года Александр Жук сможет посетить Global Education & Skills Forum в Дубае. Участниками форума будут лучшие учителя мира и известные люди, которые занимаются образованием.

Всего на участие в конкурсе в этом году подали 1206 заявок, 81% которых - из больших городов, а из деревень, поселков и городков - 19%. Большинство номинированных женщины - 90%. Подробнее о тех, кто подавался на премию - здесь.

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