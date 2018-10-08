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 Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко. ФОТО

Кандидат в судьи Антикоррупционного суда, судья из Одесского админсуда Любовь Токмилова приобрела на подаренные ее мамой деньги Range rover sport 2012 за 149 тыс. грн. При том, что данный автомобиль приобрела семья местного депутата год назад за 740 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко на своей странице в Facebook.

"Посмотрел кандидатов в Антикорсуд. Наткнулся на судью из Одесского админсуда Токмилову Любовь Николаевну. Посмотрел ее профиль в ФБ и сердце замерло. Все правильно - суд новый, то и судьи должны быть не только компетентные, честные, но и такие, чтобы любо глянуть было Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02С отличным настроением смотрю дальше. О, да она уже и оценку в ВККС прошла. Комиссия поставила ей высокие баллы. Прекрасно. Смотрю дальше. О, два дня назад мама судьи подарила судье 150 000 грн и судья сразу же приобрела себе Range rover sport 2012 за ... 149 000 грн. Красиво !!! Приобрела она автомобиль у Казаниной Евгении Родионовны. Эта дама является женой депутата Черноморского горсовета, который еще недавно декларировал этот автомобиль. Приобрели они его год назад за ... 740 000 грн. А теперь продали за 149 000 ??? Рили? При том, что продать такое можно и за более миллион. Хотя, должен признать, если бы я продавал автомобиль и ко мне пришла судья в таком красном платье, то я бы тоже сделал большую скидку Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02 Видно платье подействовало и на жену депутата Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02Конкурс в Антикорсуд точно не будет скучным Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02

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Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 05
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 06
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 07
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 08
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 09

Источник: https://censor.net.ua/p3090094
 
 
 Топ комментарии
 
правильная схема как для антикоррупционного судьи
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подходящий кандидат. должна пройти по всем канонам життя па-навому.
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в Украине очень много совпадений, просто страна совпадений. главный радиКАЛ, выигравший 3 раза в год в лотерею, не даст соврать.
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Надо было в детстве мечтать стать женой депутата. Протупил.
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подходящий кандидат. должна пройти по всем канонам життя па-навому.
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объяснит кто-то, как так получается, шо всему судейскопрокурорскоментовскому кодлу начальников так везёт с роднёй.
ну шож это им за пруха такая.....
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в Украине очень много совпадений, просто страна совпадений. главный радиКАЛ, выигравший 3 раза в год в лотерею, не даст соврать.
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Не только с родней, но и с соседями и знакомыми, которые им все продают в пять раз дороже... Кандидат у судді Антикорупційного суду Любов Токмілова придбала за подаровані мамою 149 тис. грн Range Rover, куплений минулого року сім'єю місцевого депутата за 740 тис. грн, - Маселко - Цензор.НЕТ 3872
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Ой да купила за 650 примерно, только 150 официально а 500 втихаря отдала, у чинуш такие схемы сплошь и рядом.
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правильная схема как для антикоррупционного судьи
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у вас неверная арифметика. Купить она могла вообще за одну гривну, это для дикларации сумму указали правильную.
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не потужных а мыролюбно безальтернативных реформ. 145 реформ.
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144. не нужно приписывать лишнего. прызыдентмыру скромный человек.
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тю так почти все машины продаются за 150к тк эт максимальная сумма сделки за наличные.
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Тут вопрос не в этом, а в том, где она взяла остальные пол-миллиона.
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Недельный заработок....всегда в сумочке на всякий случай... Кандидат у судді Антикорупційного суду Любов Токмілова придбала за подаровані мамою 149 тис. грн Range Rover, куплений минулого року сім'єю місцевого депутата за 740 тис. грн, - Маселко - Цензор.НЕТ 8136
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мама с пенсии откладывала по копеечке... а если серьезно, почему нельзя привлечь к ответу таких мам, тещ,и.т.д. за отмывание преступно нажитых средств? в любой нормальной стране такие фокусы не проконали бы, да и преступники там за мамину юбку не прячутся.
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ты думаешь они перед этой подаркой с адвокатами не консультировались?
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При этой власти суды - оплот коррупции, барыги-с...
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Ну как обычно нищета, но мама всю жизнь откладывала дочке на машину.))
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Кандидатів відбирає спеціальна конкурсна кумисія із патентованих антикорупціонерів та громадських активістів.
Вибирали-вибирали і вибрали! А винен як завжди "гнусний шикаладний барига".
Перефразуючи Черчіля, - Корупціонери майбутнього будуть називати себе антикорупціонерами.
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а потужну реформу не през затеял? Что ж он ее так плохо организовал? А может наоборот, так и было запланировано?
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привет, "простый будивельнык"!!! выхадной сегодня? нема шо будуваты в стране? ну...то таке....
"Корупціонери майбутнього будуть називати себе антикорупціонерами."...

то шо ж ты на патрона бочку катишь? ведь каждому младенцу известно что главный борцун с коррупцией у нас петро пятый. хиба не?
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Самые честные борцы с коррупцией из Китая задержали президента Интерпола, гражданина Китая, по подозрению в коррупции.
Может быть, теперь наши адепты борьбы с коррупцией, особенно борьбы с коррупцией по-китайски, поймут, что снятие Интерполом с международного розыска беглой януковской сволочи, это еще не значит, что Интерпол честный, а ГПУ - это договорняк. Вполне возможно, причина в том, что президент Интерпола - китаец, подозреваемый в коррупции, а вице-президент - россиянин. И россиянин при розыске беглецов на территории России (а именно там вся наша сволочь) очевидно имеет возможность саботировать принятие решений.
Это все, конечно, не значит, что ГПУ работает идеально. Тот же Горбатюк допустил бегство всей беркутни, а потом переводил стрелки, что в полиции беркутовцы работают.
Вот только Горбатюк - любимец самозванных "активистов" и всех мастей "адвокатов семей Небесной Сотни". Потому что одним выгодно, чтобы дела тянулись подольше, чтобы пиариться на обвинении влады, а другим - потому что гранты на оплату юрпомощи семьям идут беспрерывно. Солдат спит, служба идет, и мумушный Горбатюк в этой схеме как нельзя кстати. А захочешь турнуть его, он сразу кукарекает про то, что Луценко мешает расследовать.
В то же время даже в этих условиях дела по большинству членов банды яныка или переданы в суд, или закончены и готовятся к передаче.
Так что черного и белого в данном случае нет. Не всегда гражданин заграничный - честный и непорочный, и не всегда наши - коррупционеры и барыги.
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Нетрогайте вже ту історію, Януковича давно тут немає,беркутню ліквідували,розглядайте вже сьогоднішні реалії,які ще крутіші.Хватить вже виконувати соєві замовленя,осточортіло!!!!
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Якщо по-вашому Шоколадний Барига нічого в країні не вирішує, і ні на що не впливає, то нахєр його держати на утриманні у українського народу?
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Прошла Коза по конкурсу на охранника огорода с капустой . Ни хрена в Украине жизнь не поменяется , я так понял , бросишь камень в чинушу и попадёшь в коррупционера .
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Отличная судья! У судейской Системы никаких вопросов к ней нет. Что бы это значило?
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Обьявление！
Куплю Рейндж ровер за 150 000грн. Можно два и даже три. Срочно.
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Вы добавьте в начало объявления "Судья антикоррупционного суда" и устанете от предложений отбиваться...
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Вот такие кандидаты, такой и будет суд.
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Видимо, надо уже создавать АнтиАнтикоррупционный суд и начинать подбирать туда нормальных судей.... Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко - Цензор.НЕТ 6784
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Никто не подарил, мама ветеран труда, многостаночница, коммунистка и просто хороший человек, всю жизнь трудилась и копила на Range Rover. Мечта у нее была еще с детства.
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Срочно знакомся с женой депутата....поменяешь на Лехус... Кандидат у судді Антикорупційного суду Любов Токмілова придбала за подаровані мамою 149 тис. грн Range Rover, куплений минулого року сім'єю місцевого депутата за 740 тис. грн, - Маселко - Цензор.НЕТ 8224
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Там, на прошлой неделе, судью Деснянского суда, в Киеве бомбанули чуток. Правда, с потерями, один таки погиб, налетчик. Но и у судьи есть потери, материальные. А вот почему её мужу ноги налетчики прострелили??? Ну, первопричина понятна: спрашивали о местах хранения бабла. Так вопрос такой: а почему не судье? Наверное, у неё были красивые ноги. Вот эта, красном платье, тоже надеется, шо если шо, то её мужу тоже что-нибудь прострелят? Ну, пусть надеется. А случаи- всякие бывают. Бывает, что головы рубят, всем подряд. И судье, и членам семьи...
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Ничего удивительного,мы все знаем-в Украине после потужных реХВорм каждый может пойти и купить за 150000 Рендж Ровер,в тюнинге.Так как гривна к доллару идет 1/1,зарплаты по 10000 долларов-страна процветает,стараниями соевого Гидранта.А все кто этого не видит-агенты Хрымля и будкошататели
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украинскому скоту выборная гречка милее,..))) желудок греет))) _скотбаза бл*
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Перетворили правосуддя в "доходное место" для дітей чинуш!
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мы сами голосовали за ставленника воров и мусоров, чего жаловаться ?
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Вітаю усіх юристів України зі святом !!!!

п.с. Нажаль, юристам в нашій державі закрили доступ до правосуддя, ліквідувавши в незаконний спосіб Інститут представництва.
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Ну так пока только кандидат, вот возьмут тогда можна зраду разгонять, а так фальш-старт Кандидат у судді Антикорупційного суду Любов Токмілова придбала за подаровані мамою 149 тис. грн Range Rover, куплений минулого року сім'єю місцевого депутата за 740 тис. грн, - Маселко - Цензор.НЕТ 39
Пускай этим кандидатом пока НАБУ разбирается.
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18.06.2016 8:23Патриот
Указом Президента Украины №488/2011
ТОКМИЛОВА Любовь Николаевна
назначена на должность судьи Одесского окружного административного суда сроком на пять лет.
Соответствующий Указ Президент Украины подписал 20 апреля 2011 года.
Та самая Токмилова, которая забрала у государства землю санатория "Горький" в Одессе, и отдала Маркову и его друзьям сепарам.
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Депутат продав судді роджер за 149 тис , при вартості 750 тис. А що тепер хоче оцей депутат?
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Цікаво,чи вони дурні,чи нас за дурнів вважають!
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та какой антикорсуд?!!это значит воры и бандюки начнут сами с собой бороться-смешно
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спорю на все что хошь, что это существо ну ооочень верующее)))
чем больше мразь - тем быстрей бегает по цырквям (как Пшонка или Янукодло) Кандидат у судді Антикорупційного суду Любов Токмілова придбала за подаровані мамою 149 тис. грн Range Rover, куплений минулого року сім'єю місцевого депутата за 740 тис. грн, - Маселко - Цензор.НЕТ 7032
даже смелый сралин воссоздал эту заразу, хотя и в еще более мерзком виде
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эта ассоль, порвёт на себе это своё платье на паруса капитану грею. вон там и его белая шхуна вдали уже виднеется )))
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мами тьоті дяді судьї подарунки папіки виграші в лоторею...така вона соєва влада
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Оно уже было понятно - конкурс девственниц в борделе
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а где написано , что судья не может себе купить такую машину ....может они в долги влезли , заложили дом , квартиру , феррари мужа и ещё один дом бабушки
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Вот и ответ почему у нас от дорогих тачек проезда нет. Говорят в Украине плохо жить. Ну, это как кому.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко. ФОТО
 
 
 
 
 
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