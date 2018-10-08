 Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко на своей странице в Facebook.

"Посмотрел кандидатов в Антикорсуд. Наткнулся на судью из Одесского админсуда Токмилову Любовь Николаевну. Посмотрел ее профиль в ФБ и сердце замерло. Все правильно - суд новый, то и судьи должны быть не только компетентные, честные, но и такие, чтобы любо глянуть было :) С отличным настроением смотрю дальше. О, да она уже и оценку в ВККС прошла. Комиссия поставила ей высокие баллы. Прекрасно. Смотрю дальше. О, два дня назад мама судьи подарила судье 150 000 грн и судья сразу же приобрела себе Range rover sport 2012 за ... 149 000 грн. Красиво !!! Приобрела она автомобиль у Казаниной Евгении Родионовны. Эта дама является женой депутата Черноморского горсовета, который еще недавно декларировал этот автомобиль. Приобрели они его год назад за ... 740 000 грн. А теперь продали за 149 000 ??? Рили? При том, что продать такое можно и за более миллион. Хотя, должен признать, если бы я продавал автомобиль и ко мне пришла судья в таком красном платье, то я бы тоже сделал большую скидку :) Видно платье подействовало и на жену депутата :) Конкурс в Антикорсуд точно не будет скучным :)", - рассказал он.

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