 Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко на своей странице в Facebook.
"Посмотрел кандидатов в Антикорсуд. Наткнулся на судью из Одесского админсуда Токмилову Любовь Николаевну. Посмотрел ее профиль в ФБ и сердце замерло. Все правильно - суд новый, то и судьи должны быть не только компетентные, честные, но и такие, чтобы любо глянуть было С отличным настроением смотрю дальше. О, да она уже и оценку в ВККС прошла. Комиссия поставила ей высокие баллы. Прекрасно. Смотрю дальше. О, два дня назад мама судьи подарила судье 150 000 грн и судья сразу же приобрела себе Range rover sport 2012 за ... 149 000 грн. Красиво !!! Приобрела она автомобиль у Казаниной Евгении Родионовны. Эта дама является женой депутата Черноморского горсовета, который еще недавно декларировал этот автомобиль. Приобрели они его год назад за ... 740 000 грн. А теперь продали за 149 000 ??? Рили? При том, что продать такое можно и за более миллион. Хотя, должен признать, если бы я продавал автомобиль и ко мне пришла судья в таком красном платье, то я бы тоже сделал большую скидку Видно платье подействовало и на жену депутата Конкурс в Антикорсуд точно не будет скучным
ну шож это им за пруха такая.....
Вибирали-вибирали і вибрали! А винен як завжди "гнусний шикаладний барига".
Перефразуючи Черчіля, - Корупціонери майбутнього будуть називати себе антикорупціонерами.
"Корупціонери майбутнього будуть називати себе антикорупціонерами."...
то шо ж ты на патрона бочку катишь? ведь каждому младенцу известно что главный борцун с коррупцией у нас петро пятый. хиба не?
Может быть, теперь наши адепты борьбы с коррупцией, особенно борьбы с коррупцией по-китайски, поймут, что снятие Интерполом с международного розыска беглой януковской сволочи, это еще не значит, что Интерпол честный, а ГПУ - это договорняк. Вполне возможно, причина в том, что президент Интерпола - китаец, подозреваемый в коррупции, а вице-президент - россиянин. И россиянин при розыске беглецов на территории России (а именно там вся наша сволочь) очевидно имеет возможность саботировать принятие решений.
Это все, конечно, не значит, что ГПУ работает идеально. Тот же Горбатюк допустил бегство всей беркутни, а потом переводил стрелки, что в полиции беркутовцы работают.
Вот только Горбатюк - любимец самозванных "активистов" и всех мастей "адвокатов семей Небесной Сотни". Потому что одним выгодно, чтобы дела тянулись подольше, чтобы пиариться на обвинении влады, а другим - потому что гранты на оплату юрпомощи семьям идут беспрерывно. Солдат спит, служба идет, и мумушный Горбатюк в этой схеме как нельзя кстати. А захочешь турнуть его, он сразу кукарекает про то, что Луценко мешает расследовать.
В то же время даже в этих условиях дела по большинству членов банды яныка или переданы в суд, или закончены и готовятся к передаче.
Так что черного и белого в данном случае нет. Не всегда гражданин заграничный - честный и непорочный, и не всегда наши - коррупционеры и барыги.
Куплю Рейндж ровер за 150 000грн. Можно два и даже три. Срочно.
п.с. Нажаль, юристам в нашій державі закрили доступ до правосуддя, ліквідувавши в незаконний спосіб Інститут представництва.
Пускай этим кандидатом пока НАБУ разбирается.
Указом Президента Украины №488/2011
ТОКМИЛОВА Любовь Николаевна
назначена на должность судьи Одесского окружного административного суда сроком на пять лет.
Соответствующий Указ Президент Украины подписал 20 апреля 2011 года.
Та самая Токмилова, которая забрала у государства землю санатория "Горький" в Одессе, и отдала Маркову и его друзьям сепарам.
чем больше мразь - тем быстрей бегает по цырквям (как Пшонка или Янукодло)
даже смелый сралин воссоздал эту заразу, хотя и в еще более мерзком виде