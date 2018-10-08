EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Фоторепортаж
  13160  255
Материалы по теме:
Все про:контракт (315) военнослужащие (3886) ВСУ (113)

 Денежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате. ФОТО

Денежного довольствия, которое получает контрактник, с трудом хватает на проживание.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Иван Погорелый, передает Цензор.НЕТ.

"Тут народ волнуется почему народ бежит из армии; поправка речь не о боевых частях и не о совке. Пример на одном знакомом контрактнике:
- денежное довольствие за сентябрь 7133 грн;
- хостел (42 человека в трешке; 150/сутки) ... 4000 за месяц;
- питание (1 раз в день по 50 грн) ... 1500 грн;
- сигареты (грешен) ... 1140 грн;
- телефон ... 150 грн;
- поход в кино (один раз в месяц) ... 110 грн;
- кофе (один раз в день) ... 540 грн;
Итого: 7440 грн.
Итого долг по кредитке: 307 (за месяц)", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последние два года количество тех, кто уходит из армии, увеличилось почти в 10 раз, - Генштаб ВСУ

"И да я помню что вещевое обеспечение, и медицина - бесплатные (ну почти) и почти бесплатный проезд (если мы не о нервах)) А по логике ему ещё надо содержать семью, развивать детей, дарить цветы жене, хоть иногда ходить в гражданском, и хоть изредка есть чаще чем раз в день:) и вишенка на тортик - ему законодательно запрещено "халтурить" (и да за это реально наказывают). Добавьте к этому устав, человеческое отношение и многое еще, в том числе то, что надо по службе... Так что народ, или начинайте больше и лучше работать, а чиновники меньше красть, или... спешите проходить медкомиссию и готовиться к отправке в войска Денежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате 01Ибо, как говаривал Наполеон: Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую", - резюмировал он.

Денежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате 02
Денежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате 03

Источник: https://censor.net.ua/p3090089
 
   
 Топ комментарии
 
не надо скиглить! АП больше надо на довольствие, витренко с коболевым на премии. а семочко с чего жить должен? Денежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате - Цензор.НЕТ 737
 показать весь комментарий
 
ну так этот военослужащий - зрадофил ведет богемный образ жизни....
Кофием балуется и курит..... - чего же он хотел...?
Вот даже Петр Лексеевич не курит... - не может себе этого позволить....
 показать весь комментарий
 
нужно больше премий андруше кобельову. и повыше зарплаты топ-чиновникам. юГику вон 200 тысяч явно не хватает, чтобы "большую рыбу" поймать.
только вдумайтесь, зарплата у юГика 200 тысяч + всякие премии и надбавки и у солдата 7 тысяч. рехвормы просто рехвормистее некуда. о какой там армии речь? нищая совковая структура, а не армия. только на передовой есть небольшие отличия, потому как вся совковая командирская плесень туда боится лезть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
согласен, только наверно не хотят-не могут организовать 100% призыв, пусть на 3-6 месяцев НО ВСЕХ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не хотят, властям легче платить какие то льготы относительно маленькой группе лиц, чем иметь пол страны с боевым опытом и каким то братством.
 показать весь комментарий
 
 
Та тільки влада не розраховувала,що війна затягнеця так на довго і пільговики почнуть зявлятися в геометричній прогреії.Ось тепер владні мужі думают кого та як обділити від пільг.Думаю що через рік два учасники АТО не будуть учасниками боєвих дій та будуть зняті із них всі пільги.А од певного часу пільговиками будуть тільки ООС та і то до певного часу.
 показать весь комментарий
 
 
Служити має кожен, а пільговиками тільки інваліди та вдови з сиротами.
 показать весь комментарий
 
 
Я із Вами цілковито згоден,та тільки влада вже старається зняти із добробатів статус учасника бойових дій.А якщо для живих це тільки неповага країни до них самих то для сімей в яких померли їх рідні за Незалежність України це повна дупа.Чоловік помер а пільг нема так як померший не учасник бойових дій.Це мені нагадує відповідь чиновників афганцям ..я тебя туда не посылал,,
 показать весь комментарий
 
 
Ну, з владою тут все зрозуміло. Кожен думаючий громадянин має відчувати себе експертом дивлячись на кроки цієї влади. Я так з з початку березня писав що, це війна на десятиліття, а на що розраховували дебіли мені не зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
То что на года и ежу понятно,иначе бы власть не вкладывала,в стационарные блокпосты от 13 миллионов и выше,это по официальным данным правительства.
 показать весь комментарий
 
 
Контрактными могут быть только отдельные службы и рода войск
***
Повинен бути кістяк професіоналів, які швидко можуть сформувати боєздатні підрозділи з резервістів. Ізраїльський варіант більш підходить, тому що він перевірений часом в бойових умовах. Але без зміни системи державного управління надіятися на покращення в армії, та і в цілому в Україні нема чого. Потрібно міняти систему і причому жорстоко.

 показать весь комментарий
 
 
Тому я і писав що, на контракті мають бути тільки окремі служби і роди військ. Там де критично важлива постійна практика та злагодженість підрозділу. сформувати боєздатні підрозділи резервістів можливо і при швейцарській моделі. Там де, молотший та середній керівний склад проходить додаткові курси, штабні навчання і злагодження. Це не має бути на постійній основі, але регулярно, хоч і короткотерміново.
 показать весь комментарий
 
 
Израилький вариант это очень и очень плохой пример.,,Профессиализм,, Израильской армии был зафиксированый документально на видео где показано что единственными убегающими при врезании в толпу автобуса оказались именно люди из оружием и в форме.
Почему никто не ставит в пример ,,Терминаторов,,которые месяцами отстаивали и клали свои головы за никому ненужный уже аеропорт.
 показать весь комментарий
 
P.S.А из остальным я согласен.Есть высокотехнологические войска где срочника просто обучить нельзя,там нужны контрактники а там где можна обучить бойча за полгода контрактники только вредят стране так как в стране олжен иметь определенную подготовку каждый Громадянин України включно і жінок.
 показать весь комментарий
 
Тому що, ДАП це, приклад героїзму окремої группи людей. А героїзм це, коли молодший склад закріває задницями помилки керівництва.
Якщо врахувати що, в ізраїльській армії прослужив майже кожен громадянин то, цивіли там теж солдати, які 11 місяців знаходяться у відпустці. До речі, в подібній ситуації військові втартили контроль буквально на декілька секунд. в подібній ситуації я б теж рекомендував солдатам перегруппуватися і зайняти більш вигідну позицію. До честі ізраїльских вояків, частина з них таки кинуляся до кабіни вантажівки і застрелила террориста. Ось опис тих подій.
 показать весь комментарий
 
нууу.... можно курить и пить кофе попроще.... да и что это за хостел за 4 к???, на Хрещатике???
 показать весь комментарий
 
 
Почему на Хрещатике, у кого то из родствеников армейского руководства.
 показать весь комментарий
 
 
Я смотрю тут много советчиков обзавелося, как нищему экономить на выживание. Ребята, это маразм. Если работа не позволяет развиватся человеку то, нахрена такая работа? Сами то вы на неё не пойдёте, будете только советы давать в стиле Гнойсмана- от чего в жизни отказатся.
 показать весь комментарий
 
 
У тому ж Харкові є хостел 40 чи 50 грн доба, а 150 грн то люкс. Що таке хостел це просто ліжко у 2х ярусах місце та частка у спільній кухні. Ця статя маячня якась хостел у нього якийсьлюкс.
 показать весь комментарий
 
 
Зарплата, которую половина комментаторов так рьяно отстаивает как "нормальную и не маленькую", в пересчете составляет менее 250 евро... И это солдату, которому, по идее, нужно еще содержать родных в тылу, а не тратить все на месте.
Пипец, я родителям своим ежемесячно больше посылаю...
 показать весь комментарий
 
 
Зарплата-то маленькая, конечно, но основные его траты, конечно, впечатляют...20% зп на наркоту, 55% - он, походу, отдает начальству за проживание в самом дорогом хостеле Украины. Какой-то бред, короче.
 показать весь комментарий
 
Вы уже определитесь,или вы патриоты,или наёмники..)))
 показать весь комментарий
 
В Беларуси государство оплачивает 50% военным их жилье,и они не на войне.Я считаю,что ребятам вообще не должны платить за жильё
 показать весь комментарий
 
Влада зробила все, аби вплив війни на суспільство був якомога меншим. Свого часу я відкинув пропозиції оголосити воєнний стан, який би істотно обмежив політичні права і свободи громадян. Від часткової мобілізації ми перейшли до формування контрактної армії. Витрачаючи понад 5% ВВП на оборону та безпеку, не знімаючи пальця з курка, - зосередилася на реформах і мирному будівництві.
Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру.Справжній мир обов'язково настане на нашій землі. Забезпечити мир і перемогу може тільки боєздатна армія, і вона день за днем стає дедалі сильніша.
П.Порошенко.
http://www.mil.gov.ua/news/2018/08/24/vistup-prezidenta-na-urochistomu-paradi-vijsk-marsh-novoi-armii-z-nagodi-27-i-richniczi-nezalezhnosti-ukraini/
 показать весь комментарий
 
Якщо вам не складно то Додайте будьласка цитату про те як йому не подобається воювати з Росією. прямо ненавидить воювати з Росією.
 показать весь комментарий
 
 
Оут...кто на что учился......один Родину защищать и жизнью рисковать за 7.000 гр.,а другие п.здить у этой Родины,пригрев свои жирные ж.пы в нафтогазах и министерствах за...…….МИЛЛИОНЫ!!!!!!
Не жалуйтесь,сами делайте выводы.
 показать весь комментарий
 
 
Типова картинка феодального суспільства.
 показать весь комментарий
 
Нищие кадровые военные - очень плохо!
А кому хорошо быть нищим: пенсионерам, инвалидам, дворникам, сантехникам ...?
 показать весь комментарий
 
 
Нужно сократить армию раза в три.А зарплату повысить в три раза.А так всех убогих и калек собрали.
 показать весь комментарий
 
Ну так пусть терпят! А не хотят терпеть вон майдан пустой!
 показать весь комментарий
 
 
Вот из-за таких идиотов как ты эта страна в говне и тонет.
Такие козлы как ты считают что все должны терпеть только потому что должны родину любить...!
 показать весь комментарий
 
 
Слышишь, козёл, его кто-то заставлял контракт подписывать и терпеть? Вакансий море и по 4500 грн. и по 20000 грн.
 показать весь комментарий
 
Видела, как в новом доме, где жильцы делают себе ремонт, новоиспеченный новоселец, который является генералом, не стесняясь, привлекал к труду солдатиков. Это в Броварах.
Он приехал в форме, и солдаты были в форме. Они вытаскивали из машины какие-то строительные материалы и несли в его новенькую квартиру.
Пятый год войны. Генералы те же, что и до войны - наглые хапуги, использующие свое служебное положение.
 показать весь комментарий
 
 
Был бы ты гражданином, позвонил бы куда надо, вызвал полицию или СБ. А так ты голимое терпило которое тут ноет и только потому что у самого нет возможности нанять бесплатно тех же солдатов!
 показать весь комментарий
 
а толку? Я както подавал документы, относительно нарушения закона местными властями. Они даже с трибуны ВРУ звучали, потом в генпрокуратуру возил и давал показания. Толку- ноль, от слова СОВЕРШЕННО.
 показать весь комментарий
 
42 человека в трешке за 4000 грн в месяц с каждого???
Что это за нафиг?

Даже в Киеве 1к квартиру не убитую можно снять от 5 тысяч - на двоих если - будет по 2500 - но это на двоих, а не на 42 человека!
Короче - либо это хостел от руководства, в котором военных принуждают жить, либо этот военный идиот.
 показать весь комментарий
 
 
у меня зп 5 500, так ,что еще не надо ныть!!!
 показать весь комментарий
 
Лучше застрелись ты некчемное существо!
 показать весь комментарий
 
Эту страну не изменить тут население поголовные идиоты вроди тебя. Я тебе одно пишу, а ты отвечаешь "с потолка"!
Сегодня на ЗП в 5500 даже бомжи не работают! Так понятнее???
 показать весь комментарий
 
Солдат - это в первую очередь гражданин и патриот, особенно контрактник. Но что мы видим? Мы видим 500тыс+ "импотентов" не способных что либо сделать в лучшую сторону и изменить страну!
 показать весь комментарий
 
Тобто хазяїн квартири має 168 000 в місяць за здачу квартири?
- хостел (42 человека в трешке; 150/сутки) ... 4000 за месяц; Источник: https://censor.net.ua/p3090089
 показать весь комментарий
 
Однако... судя выше по коментах никого не интересует этот терпила! Всех заинтересовало как по легкому бабла срубить!
 показать весь комментарий
 
Іван Погорєлий- цікава особа. Цензору великий мінус за розповсюдження проросійських фейків. Наприклад, ось, нашумівша на російських сайтах та рус-вєсни картинка з його фейсбука. Бомжиху він видає за українського Воїна.
Грошове забезпечення за вересень 7133 грн: проживання, харчування та один похід у кіно 7440 грн. Разом борг за кредиткою 307 грн, - контрактник ЗСУ про зарплату - Цензор.НЕТ 9389
Росіяни місяць смакували.
 показать весь комментарий
 
Ну так а че - вполне возможно, что Погорелец этот именно так представляет себе свою расяянскую армию и, увидев бомжиху, честно подумал, что это наш солдат.
 показать весь комментарий
 
каждый чиновник,назначающий размер денежного довольствия для категорий гос.служащих,работников гос. предприятий,пенсионеров и т. д. должен как минимум полгода прожить самому на эту сумму,прилагая чеки в отчётность на все траты.)
 показать весь комментарий
 
Эта статья - бред слабоумного тролля-пидарашки, накропавшего проплаченный кремлядями шизотекст, который на Цензоре за бабло разместили те же кремляди.
 показать весь комментарий
 
 
Причина в следующем - статью писать, так это ж ее писать нужно. А так ткнул пальцем в любой пост Фейсбука и скопипастил что там нацарапали, без вникания в суть дела (а нах - у современных журналюг это лишнее).
 показать весь комментарий
 
Что по поводу этого скажут порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
уже пишут, что это огенты кремля разводя зраду зрудную.
 показать весь комментарий
 
42 человека в "трешке" по 150 гривен в сутки...ГОТОВ СДАВАТЬ СВОЮ "ТРЕШКУ" ЗА...100 ГРИВЕН В СУТКЕ ВСЕ ТЕМ ЖЕ 42 ПОСТОЯЛЬЦАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоОбществоДенежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх