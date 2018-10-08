 Денежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Иван Погорелый, передает Цензор.НЕТ.
"Тут народ волнуется почему народ бежит из армии; поправка речь не о боевых частях и не о совке. Пример на одном знакомом контрактнике:
- денежное довольствие за сентябрь 7133 грн;
- хостел (42 человека в трешке; 150/сутки) ... 4000 за месяц;
- питание (1 раз в день по 50 грн) ... 1500 грн;
- сигареты (грешен) ... 1140 грн;
- телефон ... 150 грн;
- поход в кино (один раз в месяц) ... 110 грн;
- кофе (один раз в день) ... 540 грн;
Итого: 7440 грн.
Итого долг по кредитке: 307 (за месяц)", - рассказал он.
"И да я помню что вещевое обеспечение, и медицина - бесплатные (ну почти) и почти бесплатный проезд (если мы не о нервах)) А по логике ему ещё надо содержать семью, развивать детей, дарить цветы жене, хоть иногда ходить в гражданском, и хоть изредка есть чаще чем раз в день:) и вишенка на тортик - ему законодательно запрещено "халтурить" (и да за это реально наказывают). Добавьте к этому устав, человеческое отношение и многое еще, в том числе то, что надо по службе... Так что народ, или начинайте больше и лучше работать, а чиновники меньше красть, или... спешите проходить медкомиссию и готовиться к отправке в войскаИбо, как говаривал Наполеон: Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую", - резюмировал он.
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Повинен бути кістяк професіоналів, які швидко можуть сформувати боєздатні підрозділи з резервістів. Ізраїльський варіант більш підходить, тому що він перевірений часом в бойових умовах. Але без зміни системи державного управління надіятися на покращення в армії, та і в цілому в Україні нема чого. Потрібно міняти систему і причому жорстоко.
Почему никто не ставит в пример ,,Терминаторов,,которые месяцами отстаивали и клали свои головы за никому ненужный уже аеропорт.
Якщо врахувати що, в ізраїльській армії прослужив майже кожен громадянин то, цивіли там теж солдати, які 11 місяців знаходяться у відпустці. До речі, в подібній ситуації військові втартили контроль буквально на декілька секунд. в подібній ситуації я б теж рекомендував солдатам перегруппуватися і зайняти більш вигідну позицію. До честі ізраїльских вояків, частина з них таки кинуляся до кабіни вантажівки і застрелила террориста. Ось опис тих подій.
Пипец, я родителям своим ежемесячно больше посылаю...
Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру.Справжній мир обов'язково настане на нашій землі. Забезпечити мир і перемогу може тільки боєздатна армія, і вона день за днем стає дедалі сильніша.
П.Порошенко.
http://www.mil.gov.ua/news/2018/08/24/vistup-prezidenta-na-urochistomu-paradi-vijsk-marsh-novoi-armii-z-nagodi-27-i-richniczi-nezalezhnosti-ukraini/
Не жалуйтесь,сами делайте выводы.
А кому хорошо быть нищим: пенсионерам, инвалидам, дворникам, сантехникам ...?
Такие козлы как ты считают что все должны терпеть только потому что должны родину любить...!
Он приехал в форме, и солдаты были в форме. Они вытаскивали из машины какие-то строительные материалы и несли в его новенькую квартиру.
Пятый год войны. Генералы те же, что и до войны - наглые хапуги, использующие свое служебное положение.
Что это за нафиг?
Даже в Киеве 1к квартиру не убитую можно снять от 5 тысяч - на двоих если - будет по 2500 - но это на двоих, а не на 42 человека!
Короче - либо это хостел от руководства, в котором военных принуждают жить, либо этот военный идиот.
Сегодня на ЗП в 5500 даже бомжи не работают! Так понятнее???
- хостел (42 человека в трешке; 150/сутки) ... 4000 за месяц; Источник: https://censor.net.ua/p3090089
Росіяни місяць смакували.