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Все про:Госпогранслужба (3000) Молдова (969) оружие (3552)

 Молдаванин на авто с болгарскими номерами вез через украинскую границу боеприпасы, тепловизор и глушитель, - ГПСУ. ФОТО

Сотрудники Госпогранслужбы остановили в пункте пропуска "Кучурган" иностранца. В его машине нашли запрещенные предметы.

"Гражданин Молдовы планировал пересечь границу в Одесской области на автомобиле Mitsubishi Pajero болгарской регистрации. Однако в отношении него пограничные инспекторы уже имели информацию от сотрудников оперативно-розыскных подразделений ведомства о возможном перемещении оружия или боеприпасов. Привлеченная к проверке служебная собака, натренированная на выявление оружия, сработала на транспортное средство", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

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Автомобиль вывели на углубленный осмотр, а во время проверки обнаружили в салоне среди вещей 40 патронов калибра 7,62 мм, а в багажном отделении - тепловизор, бинокль и глушитель.

По данному факту уведомлены правоохранительные органы. Обнаруженные предметы изъяты. Мужчине придется давать объяснения сотрудникам Нацполиции в Одесской области.

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Молдаванин на авто с болгарскими номерами вез через украинскую границу боеприпасы, тепловизор и глушитель, - ГПСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3090075
 
 
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Ну справедливости ради нужно заметить что с этого всего оружие только нож и то с глубокой фантазией.
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Ну начнем с того что 7,62 и в охотничем карабине, продолжим что, не знаю как сейчас, но в детстве в любого школьника были патроны, и закончим, что "оружием"-патроном убить намного сложнее чем хотя б тем же биноклем..
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неважно ибо относится все это к запрещенным предметам
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Доброй ночи Молдаванин на авто с болгарскими номерами вез через украинскую границу боеприпасы, тепловизор и глушитель, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3038
С каких это пор бинокли, тепловизоры стали запрещенными предметами.
Такие патроны и глушаки тоже без проблем продаются в любом охотничьем магазине.
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если вёз с территории Украины то, кто ему продал патроны?
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Продавец в охотничьем магазине, стандартная пачка 10 шт, на фото это отчетливо видно.
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патроны не оружие, а боеприпасы. Правда там есть ещё охотничьего образца, а в данном случае похоже, что такие они и есть. Это не для совковых образцов. Если с умом то, мог бы сказать, что помощь для бойцов.
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упс, боеприпасы это боевые а охотничные или боевые (если не ясно предназначение) то -амуниция или не так
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Не, и одни, и другие есть боеприпасы но, с охотничьими проще, особенно если есть разрешение на оружие или дружбан-охотник, который скажет, что забыл после охоты. С боевыми отмазатся сложно их нет в продаже.
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это при пересечение границы не должно помогать да ещё - уже была инфа, так что вели птицу уже.
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та я ниже написал, что собаки там не причём. Тем более когда глушак в машине. Не думаю, что в Молдове глушаки разрешены.
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Ну Вам может и не ясно, это простительно, но погранцам стыдно не знать как выглядят боевые патроны, и что они не фасуются в пачках по 10 штук как на фото.
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Я смотрю на фото ещё и штопор с открывачками
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Чудак явно ехал в Дейр - Эз - Зор, там опять ватников молотить будут.
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У нас на таможне собаки неправильные, их что специально так дрессируют, бинокль они значит находят, а фуру сигарет, или несколько тысяч фур щебня не замечают.
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собаки теперь ушлые, не тока звонят но и смс друг другу передают через колеса машин, никто не заметил? Молдаванин на авто с болгарскими номерами вез через украинскую границу боеприпасы, тепловизор и глушитель, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8890
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знакомо минимум дважды на день, я давно это так и называю- собачье СМС.
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опять проклятые евробляхеры козни сторят. правильно соевые?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМолдаванин на авто с болгарскими номерами вез через украинскую границу боеприпасы, тепловизор и глушитель, - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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