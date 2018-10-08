 Молдаванин на авто с болгарскими номерами вез через украинскую границу боеприпасы, тепловизор и глушитель, - ГПСУ. ФОТО

"Гражданин Молдовы планировал пересечь границу в Одесской области на автомобиле Mitsubishi Pajero болгарской регистрации. Однако в отношении него пограничные инспекторы уже имели информацию от сотрудников оперативно-розыскных подразделений ведомства о возможном перемещении оружия или боеприпасов. Привлеченная к проверке служебная собака, натренированная на выявление оружия, сработала на транспортное средство", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

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Автомобиль вывели на углубленный осмотр, а во время проверки обнаружили в салоне среди вещей 40 патронов калибра 7,62 мм, а в багажном отделении - тепловизор, бинокль и глушитель.

По данному факту уведомлены правоохранительные органы. Обнаруженные предметы изъяты. Мужчине придется давать объяснения сотрудникам Нацполиции в Одесской области.

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