EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, За рубежом
  3376  15
Все про:Австрия (386) киберпреступление (455) хакер (708)

 Австрийская полиция разыскивает хакеров, которые взломали смартфоны двух женщин и перевели их деньги в Украину. ФОТО

Неизвестные хакеры взломали смартфоны двух женщин в Австрии и получили доступ к банковским данным, которые там хранились. С каждого банковского счета были переведены в Украину по несколько тысяч евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ.

"Полиция разыскивает неизвестных преступников, которые взломали два мобильных телефона, чтобы получить данные банковских счетов владельцев. В обоих случаях злоумышленники сняли деньги со счетов и осуществили перевод в Украину", - со ссылкой на данные полиции сообщает "Австрийская телерадиокомпания" (ORF).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры в этом году 35 раз атаковали Украину по указанию спецслужб РФ, – СБУ

Инциденты имели место еще в мае, однако сообщили о них в полиции только сейчас.

Сначала злоумышленники взломали смартфон 52-летней женщины из г.Швехта (федеральная земля Нижняя Австрия), получив доступ к онлайн-банкингу. 16 мая с ее счета с помощью сервиса "смарт-деньги" (снятие наличных денег без карточки только путем введения кода) в одном из банкоматов Вены дважды были сняты наличные деньги. Австрийская полиция опубликовала фото девушки, сделанное камерой банкомата во время снятия наличных денег.

Австрийская полиция разыскивает хакеров, которые взломали смартфоны двух женщин и перевели их деньги в Украину 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть. ФОТО

В дальнейшем с банковского счета дважды перевели деньги в Украину. По информации полиции, жительница Швехата потеряла четырехзначную сумму в евро.

Австрийская полиция связывает этот инцидент с другим, произошедшим также в мае этого года: у 55-летней жительницы Вены взломали смартфон, получили доступ к онлайн-банкингу и в результате перевели деньги в Украину. У женщины украли четырехзначную сумму в евро.

Источник: https://censor.net.ua/p3090073
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не может быть!!! как хорошо сохранилась!
 показать весь комментарий
 
 
Мигалков, предок постельничьих пердунов императоров Пидароссии по этому поводу снял кино. Австрійська поліція розшукує хакерів, які зламали смартфони двох жінок і перевели гроші в Україну - Цензор.НЕТ 7273
https://www.youtube.com/watch?v=PHnPMzc_xy4&
 показать весь комментарий
 
Пацаны гарантированно пристроятся в Австрии айтишниками, Я даже знаю на какое предприятие.
 показать весь комментарий
 
 
Явно кацапы чтобы опорочить Украину...
 показать весь комментарий
 
 
А як хакери отримали доступ до смартфонів цих жінок? Мабуть їх вкрали?
 показать весь комментарий
 
 
Вайфай. Блютуз. Непосредственный доступ.
 показать весь комментарий
 
Скоріше вкрали смартфон і перевели гроші на іншу картку через мобільний додаток. Але це вже не хакери, я звичайні злочинці.
 показать весь комментарий
 
тупо взяли смарт-модуль-спрятали в сумку- подошли и слизали бесконтактно бабло с помощью эпл-пей или подобной фичи
 показать весь комментарий
 
Нєпосрєдствєний доступ... еротічно!
 показать весь комментарий
 
Смешная история взломать банковское приложение удаленно без смартфона за 3000 евро это сказочка... Австрійська поліція розшукує хакерів, які зламали смартфони двох жінок і перевели їх гроші в Україну - Цензор.НЕТ 367
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвстрийская полиция разыскивает хакеров, которые взломали смартфоны двух женщин и перевели их деньги в Украину. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх