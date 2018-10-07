 Австрийская полиция разыскивает хакеров, которые взломали смартфоны двух женщин и перевели деньги в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ.

"Полиция разыскивает неизвестных преступников, которые взломали два мобильных телефона, чтобы получить данные банковских счетов владельцев. В обоих случаях злоумышленники сняли деньги со счетов и осуществили перевод в Украину", - со ссылкой на данные полиции сообщает "Австрийская телерадиокомпания" (ORF).

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Инциденты имели место еще в мае, однако сообщили о них в полиции только сейчас.

Сначала злоумышленники взломали смартфон 52-летней женщины из г.Швехта (федеральная земля Нижняя Австрия), получив доступ к онлайн-банкингу. 16 мая с ее счета с помощью сервиса "смарт-деньги" (снятие наличных денег без карточки только путем введения кода) в одном из банкоматов Вены дважды были сняты наличные деньги. Австрийская полиция опубликовала фото девушки, сделанное камерой банкомата во время снятия наличных денег.

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В дальнейшем с банковского счета дважды перевели деньги в Украину. По информации полиции, жительница Швехата потеряла четырехзначную сумму в евро.

Австрийская полиция связывает этот инцидент с другим, произошедшим также в мае этого года: у 55-летней жительницы Вены взломали смартфон, получили доступ к онлайн-банкингу и в результате перевели деньги в Украину. У женщины украли четырехзначную сумму в евро.