 Дзюдоист Вередыба завоевал для Украины первую награду юношеских Олимпийских игр, - НОК. ФОТО

Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, пишет Цензор.НЕТ, украинец одолел француза Романа Валадье-Пикара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо

Правительственный портал информирует, что 6 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина) прошла торжественная церемония открытия III Летних Юношеских олимпийских игр. Украину представляют 55 спортсменов от 14 до 18 лет в 22 видах спорта.