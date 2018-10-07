 Дзюдоист Вередыба завоевал для Украины первую награду юношеских Олимпийских игр, - НОК. ФОТО

Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, пишет Цензор.НЕТ, украинец одолел француза Романа Валадье-Пикара.
Правительственный портал информирует, что 6 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина) прошла торжественная церемония открытия III Летних Юношеских олимпийских игр. Украину представляют 55 спортсменов от 14 до 18 лет в 22 видах спорта.
Вітаємо !
кому интересно.... видео Церемония открытия юношеской Олимпиады
Состав юношеской олимпийской команды:
Бадминтон: Даниил Боснюк, Анастасия Прозорова
Баскетбол 3х3: Илья Заяц, Александр Сидорук, Игорь Сергеев, Виталий Шероховатый, Юлия Гутевич, Вероника Космач, Анжелика Ляшко, Анна Сугак
Бокс: Максим Галиничев, Тарас Бондарчук,
Вольная борьба, Владислав Остапенко, Оксана Чудик
Велоспорт: Ольга Кулинич, Александра Логвинюк
Академическая гребля: Иван Тищенко
Гребля на байдарках и каноэ: Тарас Кузык, Амина Паламарчук
Спортивная гимнастика: Анастасия Бачинская, Назар Чепурной:
Художественная гимнастика: Кристина Пограничная
Дзюдо: Анастасия Балабан: Олег Вередиба
Каратэ: Роберт Широян
Легкая атлетика: Мария Горелова, Анастасия Деркач, Наталья Дишлюк, Валерия Иваненко, Светлана Жульжик, Дарина Касьян, Ярослава Магучих, Екатерина Онисимова, Мария Ященко, Андрей Васильев, Александр Гонский, Олег Дорощук, Михаил Кохан
Плавание: Денис Кесиль, Марина Колесникова, Юлия Стадник, Игорь Трояновский
Скалолазание: Ярослав Ткач
Спортивная акробатика: Александр Мадей, Дарья Плохотнюк
Стрельба из лука: Жанна Наумова, Артем Овчинников
Стрельба пулевая: Дмитрий Гонта
Прыжки в воду: София Лискун, Олег Сербин
Современное пятиборье: Евгений Зиборов
Теннис: Маргарита Белоконь, Виктория Дема
Тхэквондо: Александр Дзюба
Фехтование: Екатерина Черной
Юношеские Олимпийские игры-2018 пройдут с 6 по 18 октября в аргентинском Буэнос-Айресе.