 ТЦ "Маяк" горел в оккупированном Антраците: "власти" замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На оккупированной территории Луганской области в г. Антрацит (это мой родной город), в центре города сгорел торговый центр "Маяк". Это случилось вчера, 6.10.2018. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я еще проверяю информацию. Оккупационные власти замалчивают информацию. Жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием. Причины случившегося я еще выясняю", - написал он.
было за что поесть, погулять. слава сговору лолиты и хуйла
И это факт.
Ну хоть один....
Шо язык в жопу засунул?
А пример когда главнокомандующий назначил агента врага замом по безопасности? И не снимал после скандала?
Опять язык в ж...
Читай историю неуч!
С каких пор фельдмаршалы были главнокомандующий?
Тогда был только один - Гитлер.
Так что быдло безграмотное шоколизное - шокоанилингус не засчитан!
И где заграницей отдыхали Сталин и Гитлер?
Если нет ответа, можешь больше свой бред не писать!
С диб-ами не общаюсь.
Разницу в этих понятих понимаешь!
Хотя кому я это говорю!
Пока!
ЗЫ. "под Дебальцево котла уже не получилось" - ну да, так считает Генштаб, все остальные, начиная с участников этих событий и заканчивая журналистами, считают иначе.
ЗЫ. У вас в каждом посте - зрадофил, зрадофил, я вижу, что они всё ваше внутричерепное пространство заняли. Сочуствую.))
20 марта 1945 года Буш был призван из резерва и назначен командующим вермахтом на Северо-Западе (Шлезвиг-Гольштейн, Магдебург, Нидерланды), прикрывая север Германии от войск Монтгомери. На этом посту он и сдался британским войскам 4 мая 1945 года. В июле 1945 года пленный фельдмаршал умер в британском плену от стенокардии.
И заметь за поражение Буша не то что не расстреляли но даже не посадили как у нас за один сбитый самолет
але настане час, і він по лицемірству медведчука переплюне.
Торговый центр сепарский!
Ты там не нужен никому,
Другой не будет никогда.
Вы все идете в никуда.
И что вообще ржачно - сами себя лайкают!
Извращенцы!
вата она и есть вата.
😁
То что там происходит напоминает фильм Безумный Макс.
Лугандон разворовали, счас новые ставленники дорежут. Рашка вкладываться не будет.
Лишь бы некоторые уроды на нас украинцев их кормежку не переложили.
Пусть лугандонцы выезжают в рашку или сдыхают. Кормильцы Украины хреновы.