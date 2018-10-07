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 ТЦ "Маяк" горел в оккупированном Антраците: "власти" замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский. ФОТОрепортаж

В субботу, 6 октября, в оккупированном Антраците Луганской области был пожар в торговом центре "Маяк".

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"На оккупированной территории Луганской области в г. Антрацит (это мой родной город), в центре города сгорел торговый центр "Маяк". Это случилось вчера, 6.10.2018. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я еще проверяю информацию. Оккупационные власти замалчивают информацию. Жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием. Причины случившегося я еще выясняю", - написал он.

ТЦ Маяк горел в оккупированном Антраците: власти замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 01

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ТЦ Маяк горел в оккупированном Антраците: власти замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 02
ТЦ Маяк горел в оккупированном Антраците: власти замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 03

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ТЦ Маяк горел в оккупированном Антраците: власти замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский 04

Источник: https://censor.net.ua/p3090067
 
   
 Топ комментарии
 
Тепер там ще не скоро ТЦ побудують...
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Так маяк и должен гореть! Фсё по фен-шую! ТЦ "Маяк" горел в оккупированном Антраците: "власти" замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский - Цензор.НЕТ 665
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Тепер там ще не скоро ТЦ побудують...
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росия и Украина вместе сделали все что бы окупированая територия жила. не тужила. горя и бед не знала.
было за что поесть, погулять. слава сговору лолиты и хуйла
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Так давай я тебе там квартирку подгоню в обмен на твою! Будешь тоже там жить!
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как я могу жить среди сепаров? был бы сепаром, давно поменялся бы наверное
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Вот не знаю я не знаю! Ну ты там говоришь что жить замечательно. НА верховного главнокомандующего гонишь во время войны. По моему сепар однозначно!
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петя войны не объявлял. и ему тоже. войны нет. есть ООС с нашей стороны и гражданский конфликт в понимании кацапов.
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Вот ты и про гражданскую войну заговорил. Ясно сепар. Если Петр Алексеевич объявит войну то развяжет Хуйлу руки. Он с дебильной ухмылочкой скажет на нас напали и начнет пулять по украинским городам а у нас все города в зоне досягаемости его ракет а наши даже до Москвы не долетят!
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Верней не сепар а подхуйловик! Не чем не лучше Медвейчука!
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А ты любитель шокоаннилингуса!
И это факт.
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Анука порохолиз приведи хоть один пример в истории, когда как ты говоришь во время войны, главнокомандующий за пол ляма баксов отдыхал за границей?
Ну хоть один....
Шо язык в жопу засунул?
А пример когда главнокомандующий назначил агента врага замом по безопасности? И не снимал после скандала?
Опять язык в ж...
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С точки зрения генштаба Третьего Рейха, приготовления против группы армий «Центр» имели цель только «ввести в заблуждение германское командование относительно направления главного удара и оттянуть резервы из района между Карпатами и Ковелем»[17]. Ситуация в Белоруссии внушала командованию Рейха настолько мало опасений, что фельдмаршал Буш за три дня до начала операции отправился в отпуск.

Читай историю неуч!
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Это ты неуч.
С каких пор фельдмаршалы были главнокомандующий?
Тогда был только один - Гитлер.
Так что быдло безграмотное шоколизное - шокоанилингус не засчитан!
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Он был командующим групой армии Центр и ушел в отпуск за ТРИ дня до Советского наступления. Я тебе привел вопиющий случай а так высшее политическое и военное руководство хоть союзников хоть 3 рейха ходило в отпуска на протяжении всей второй мировой войны! Так же в Отпусках был и Рузвельт и Черчил и Гитлер. Сталин тот вобще с дачи не вылазил. В кремль только на совещания ездил!
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Да ты ещё и тупэ быдло!
И где заграницей отдыхали Сталин и Гитлер?
Если нет ответа, можешь больше свой бред не писать!
С диб-ами не общаюсь.
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Нет не заграницей. А что это меняет? Да даже если и за границу поехал отдохнуть в чем тут криминал?
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И насчет зама! Подозрения насчет Адмирала Канариса что он был агентом английской разведки были в 1940 но его не отстранили!
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Подозрения не приведённые факты!
Разницу в этих понятих понимаешь!
Хотя кому я это говорю!
Пока!
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А где факты про зама? Расследование журналистов? Не смеши мои тапки! Факты нашел!
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Более смешную и глупую параллель нельзя было и провести. Фельдмаршал Буш отправился в отпуск, а чем это закончилось для немцев? Хотите, чтобы разгромили ваши дивизии, отправляйте своих генералов в ответственный момент в отпуск... вместе с главнокомандующими.)))
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Так в том -то и дело что если бы у нас такое произошло полезные идиоты и подхуйловики подняли бы вселенский вой! А так в мировой истории это заурядное событие когда военно-политическое руководство во время войны уходит в отпуск. Так и насчет зама и гражданство его семьи. Никто из зрадофилов не задумывался что это может быть спецоперация ФСБ по дескредитации соотдрудника внешней разведки?
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То есть, если бы наш главнокомандующий ушел в отпуск, а в это время разгромили нашу армию, захватили наши города - "полезные идиоты и подхуйловики подняли бы вселенский вой"? А что делали бы клевреты нашей власти? Аплодировали?))
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Вопервых бы не делали бы из этого трагедии как сейчас зрадофилы кричат про Иловайск и не садили бы Назаренко это в первую очередь!
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Не делали бы трагедии? Откуда вы такой незамутненный выползли. Из рашки, что ли? Только там люди - пушечное мясо.
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Причем тут пушечное мясо? Я хочу сказать что война состоит не только с побед но из поражений. Но из поражений нада извекать уроки а наша армия извлекает и под Дебальцево котла уже не получилось! А зрадофилы из-за всего подымают вой и вселенский плач! Надеюсь что Вы просто полезная идиотка в руках врага а не лицемерный враг!
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Если за каждый просчет линчевать военных то скоро и военных не останеться, всех пересажаем. А воевть кто будет? Вы зрадофилы? Ну вы и навоюете! Зрадофилы, кстати США во время войны президенские выборы не проводили. Может и Порошенко так поступить? Что скажете?
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А вы просто дурак. Обычный дурак.
ЗЫ. "под Дебальцево котла уже не получилось" - ну да, так считает Генштаб, все остальные, начиная с участников этих событий и заканчивая журналистами, считают иначе.
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Я о том что Порошенко пошел в отпуск и отдохнул на свои кровные деньги я не вижу тут криминала. А на вопрос зрадофила кто ещё отдыхал во время войны я ему привел пример кто отдыхал чем это закончилось и какое он понес наказание.
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"А так в мировой истории это заурядное событие когда военно-политическое руководство во время войны уходит в отпуск." - нет, это вовсе не заурядное событие, это нонсенс. Давайте ссылки на отпуск Рузвельта, это во-первых. Во-вторых, Черчилль во время своего отпуска пересек континент, выступал в Канаде, написал несколько брошюр для своих офицеров и лишь пару дней провел возле океана. Это при том, что ему было под 70 лет.
ЗЫ. У вас в каждом посте - зрадофил, зрадофил, я вижу, что они всё ваше внутричерепное пространство заняли. Сочуствую.))
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Однако в Белорусской операции вверенная ему группа армий потерпела сокрушительную катастрофу. 22 и 23 июня 1944 года советские войска обрушили на неё первые удары операции «Багратион». 720-километровый немецкий фронт рухнул, 29 июня советские войска вышли на рубеж Березины, к исходу 3 июля взяли Минск, окружив основные силы 4-й немецкой армии. 28 июня Буш был смещён с поста и заменён Вальтером Моделем.
20 марта 1945 года Буш был призван из резерва и назначен командующим вермахтом на Северо-Западе (Шлезвиг-Гольштейн, Магдебург, Нидерланды), прикрывая север Германии от войск Монтгомери. На этом посту он и сдался британским войскам 4 мая 1945 года. В июле 1945 года пленный фельдмаршал умер в британском плену от стенокардии.

И заметь за поражение Буша не то что не расстреляли но даже не посадили как у нас за один сбитый самолет
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Зачем вы здесь дублируете википедию, это все равно, что размахивать букварем.)
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Да чтоб зрадофилы прочитали хоть что-то в своей жизни! а то со своими тупыми притензиями. Что никто не ходит в отпуск вовремя войны! ТЦ "Маяк" горів в окупованому Антрациті: "влада" замовчує інформацію, пожежна служба приїхала із запізненням, - Лисянський - Цензор.НЕТ 8628
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Может ещё кто-то прочитает и не будет вестись на зрадофильские бредни! ТЦ "Маяк" горів в окупованому Антрациті: "влада" замовчує інформацію, пожежна служба приїхала із запізненням, - Лисянський - Цензор.НЕТ 3075
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Чому зрадофіли не пишуть що його спалили щоб побудувати там рошен?
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То це зрада чи перемога? Бо щоб побудувати там рошен, спочатку треба звільнити територію від окупантів, чи нє?
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ще побудує. у придністровья цукерки свої возить, а з донбасом поки що такий весь правильний.
але настане час, і він по лицемірству медведчука переплюне.
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Вобще ты слышал что Молдова торгует с преднестровьем?! Так если официальные власти Молдовы торгуют то чего Рошену торговать нельзя?
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Получился бы аналог одесского Дома Профсоюзов .
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морги Антрацита переполнены .....просятся в морги Донецка и Луганска
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Зачем в домбабве и луганде ТЦ ??? Сгорел и слава Богу
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Да зачем им торговые центры? Если денег то нет! "В.В. Хуйло"
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рогатим пох як і місцевим колоборантам... щось знищили, може якісь крадіжки чи ще щось....
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Боярышник не продали освободителям, вот они и растреляли из гранатометов!
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Гори, гори, ТЦ Маяк.
Торговый центр сепарский!
Ты там не нужен никому,
Другой не будет никогда.
Вы все идете в никуда.
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Автор написал: "Причины случившегося я еще выясняю". Да причина ясна: по примеру Зои Космодемьянской НКВД своих поджигателей засылает. Чтобы на УкроДРГ вину свалить...
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а еще можна подумать шо это кому то интересно ,кроме месных
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Что тут скажешь? Из слов сочувствия на ум приходит только "Сгорел? Ну и йух с ним"...
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в СеРаСеРе вобще не было всяких там супер-маркетов и ниче ,и хомолугандоникусы проживут ,диды же жили как то
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Странно, на ветке о предателе заме СБУ шоколизов мало, а тут полно.
И что вообще ржачно - сами себя лайкают!
Извращенцы!
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...вата отовсюду торчи из центропожара....

вата она и есть вата.
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А где ж теперь кормильцам гуманитарку выдавать будут?
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Ничего удивительного.
То что там происходит напоминает фильм Безумный Макс.
Лугандон разворовали, счас новые ставленники дорежут. Рашка вкладываться не будет.
Лишь бы некоторые уроды на нас украинцев их кормежку не переложили.
Пусть лугандонцы выезжают в рашку или сдыхают. Кормильцы Украины хреновы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТЦ "Маяк" горел в оккупированном Антраците: "власти" замалчивают информацию, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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