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 Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фотожурналистка из Массачусетса Пола Бронстейн посвятила значительную часть своей карьеры документированию жертв забытых войн.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Yahoo News.

"Я ищу людей, о которых не знают, людей, которые не появляются на первых страницах изданий 24 часа, потому что где-то взорвалась бомба или террорист-самоубийца совершил нападение и внимание смещается. Однако люди всегда остаются, их жизни разрушены, они переживают последствия трагедий", - говорит журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг открывал огонь восемь раз, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

Прошлой зимой и в течение лета Бронстейн посетила Донбасс. Она пересекала линию боевых действий и фотографировала пожилых украинцев и их повседневную жизнь: женщин, которые живут в домах без отопления, мужчину, который потерял ногу и живет один в доме, передвигаясь на коляске и других.

"Пожилые люди, конечно, более уязвимы, чем дети, - говорит Бронстейн. - Они обедневшие, не могут получить свои пенсии... Они живут в домах, где росли, или где они раньше жили со своими семьями и, кроме этого, они одиноки".

Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 01

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Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 02
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 03
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 04
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 05
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 06

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Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 07
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 08
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 09
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 10
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 11

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Источник: https://censor.net.ua/p3090063
 
 
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одинокая и нищая старость... везде ужасна
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Жахливі умови..
Нікому такого не побажаєш..
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Но она сообщает о привнесённой нищете и невзгодах...
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Но она сообщает о привнесённой нищете и невзгодах...
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Жахливі умови..
Нікому такого не побажаєш..
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цікаво де отримали ті поранення чоловіки?
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У вас ведь народные республики! Не так ли ? Так почему вы народу не помогаете? Или название народные это так для простачков?
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Во будя крикол кагді чз 100 лет рассекретят дакументі а там хйлопутин агент ЦРУ....
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Без документов ясно что хйлопутин просто хуйло.
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даже хй без крови извне не встанет
США дало СССР по ленд лизу дох ища
и танки и самалеты и грузовики и пищи на всю армию в 43м и тд и тп
а нам наоборот в 2014 поставки даже стрелкового оружия заблокировала
таким образом действовала на пару с хйломпукиным
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Такої бідноти і по інших регіонах достатньо.
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По каких? Их бедность это их мозг! Они шли к коммунизму и не дошли а мы виноваты!
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такого нафоткати можна не тільки на Донбасі ...по всій Україні так само ...діти "ложили" на батьків ..."держава" ложила пенсіонерів ...вони вже своє зробили ...побудували щоб теперішні мали що грабувати ... можуть здихати
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Все вірно. але навіть при адекватних дітях. на данний час. все важче стає допомогти батькам.
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Іноді здається, що доля занадто жорстка до людей Донбасу. Але завжди доля є наслідком переконань і вчинків, тому Пола показала лише страждання цих людей не пояснюючи звідки з'явилося першоджерело їх смуги нещасть. Нема в цьому проекті повноти, бо відсутне горе батьків і дітей, рідні яких загинули у цій війні.
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Перший знімок толковий. Самотність це завжди приховане горе.
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та в украіні дають пенсію і субсидіі і інтернати є .де це вона іх найшла
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Я скажу вам , что жизнь украинского пенсионера и где-нибудь вне пределов Лугандона тоже отнюдь не сахар . Если , конечно , пенсионер не какая-нибудь провластная тварь .
Каждый день - битва , война на выживание ...
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Цензор.НЕТФотоОбществоАмериканская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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