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 Происшествия
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Все про:ДТП (5200) Харьковщина (1199)

 Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен. ФОТО

По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В воскресенье, 7 октября, в 15.30 на трассе Мерефа-Харьков в районе поселка Высокий в результате столкновения ВАЗа с рейсовым автобусом один человек погиб, один пострадал. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен 01

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков. В результате аварии водитель легкового авто погиб. 18-летний пассажир автобуса доставлен в больницу", – сообщают в полиции.

Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен 02

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и личность погибшего.

Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен 03

Источник: https://censor.net.ua/p3090056
 
 
 Топ комментарии
 
Жигуль сложился как раскладушка. С какой же скоростью они встретились?
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вычеркни 2108 !!! я на скорости 80 км в лоб !!!! в копейку и ЖИВОЙ с правой ногой правда ПРОБЛЕМА (((((
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Жигуль сложился как раскладушка. С какой же скоростью они встретились?
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Согласно стандартам Euro NCAP, краш-тесты проводят на скорости 64 км/час.
По результатам данных тестов, ВАЗ 2106, 2105, 2108, 2107 не набрали ни единой звезды.
Т.е. смертельный исход для водителя и переднего пассажира при скорости более 64 км/час, весьма вероятен.
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та в тот желтый хлам в стоячий можно накатиком тому автобусу стукнуть и результат будет такой же. Тазу же лет сорок, оно гнилое и вареное перевареное сто раз.
Может и неуместно, но анекдот:
Поломался на дороге похожий корч, водила кое как допетлял до СТО и говорит слесарю: ты мне вот тут сваркой прихвати, а я дома уже проволокой намертво прихренячу.
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Ну, это результаты реальных тестов, с документальным подтверждением.
Есть даже видос на ютубе.
Столько "гениальных" конструктивных решений, которые в реальной ситуации работают как орудия казни водителя и пассажиров, что просто не передать.
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вычеркни 2108 !!! я на скорости 80 км в лоб !!!! в копейку и ЖИВОЙ с правой ногой правда ПРОБЛЕМА (((((
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Не я тесты проводил, не мне и вычеркивать.
Все претензии, к Euro NCAP.
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на 08 очень ЖЕСТКИЙ кузов + движок с коробкой стоит ПОПЕРЕК и при ударе УХОДИТ под днище !!!
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3.2 балла из 16 возможных.

Вычеркивать не буду.
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...тільки не бийте його проблемною ногою Легковик зіткнувся з автобусом під Харковом - водій ВАЗа загинув, пасажира автобуса травмовано - Цензор.НЕТ 5168
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Значит евробляхи плохие? Да, южанина? А хлам руцький на дорогах - это круто? Из парламента тебя гнать надо
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Вангую - в комментариях к статье не забудут упомянуть Авакова, Петю и евробляхи. 😀
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Уберите растаможку, дайте людям пересесть с 40-ка летних тазов на более безопасные авто
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Наверное правильно сказать - травмирован,ранен более к войне подходит,хотя на дорогах Украины погибает в разы больше чем на войне.
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это не КОРРЕКТНО сравнивать !!! жигули уже СТАРЫЕ , переваренные 1000 раз !! жесткости НИ- КА - КОЙ !!! их (жигули ) надо ОТБИРАТЬ или брать РАСПИСКУ !!! это реально уже СМЕРТЬ !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен. ФОТО
 
 
 
 
 
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