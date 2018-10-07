 В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины. ФОТОрепортаж

В Одесской области полиция начала расследование по факту взрыва во дворе секретаря совета Мологовской объединенной общины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Прошлой ночью около 2:00 в селе Выпасное Белгород-Днестровского района произошел взрыв во дворе частного жилого дома.

Установлено, что взорвался автомобиль, находившийся во дворе, и, по предварительной информации, причиной взрыва стала граната РГД-5. Пострадавших нет.

"Сейчас устанавливается, откуда взялась боевая граната. Устанавливаются другие обстоятельства и причины взрыва", – отметили в главном управлении полиции в Одесской области.





По факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства, при которых произошел взрыв. Проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, взрыв произошел во дворе жилого дома секретаря совета Мологовской сельской объединенной общины Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.









Как отмечает "Думская", два года назад неизвестные похитили, вывезли в лес и сильно избили отца Алены Дрогомощенко Михаила, который тоже является депутатом сельсовета. Он смог добраться до дороги, где его нашли местные жители.

Семья Дрогомощенко, как утверждает издание, много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья.