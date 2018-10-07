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Все про:авто (3569) взрыв (4028) МВД (7640) Одесская область (1593)

 В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины. ФОТОрепортаж

Во двор частного дома бросили гранату РГД-5, – полиция.

В Одесской области полиция начала расследование по факту взрыва во дворе секретаря совета Мологовской объединенной общины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Прошлой ночью около 2:00 в селе Выпасное Белгород-Днестровского района произошел взрыв во дворе частного жилого дома.

В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины 01

Установлено, что взорвался автомобиль, находившийся во дворе, и, по предварительной информации, причиной взрыва стала граната РГД-5. Пострадавших нет.

"Сейчас устанавливается, откуда взялась боевая граната. Устанавливаются другие обстоятельства и причины взрыва", – отметили в главном управлении полиции в Одесской области.

В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины 02
В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины 03

По факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства, при которых произошел взрыв. Проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, взрыв произошел во дворе жилого дома секретаря совета Мологовской сельской объединенной общины Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины 04
В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины 05
В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины 06
В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины 07

Как отмечает "Думская", два года назад неизвестные похитили, вывезли в лес и сильно избили отца Алены Дрогомощенко Михаила, который тоже является депутатом сельсовета. Он смог добраться до дороги, где его нашли местные жители.

Семья Дрогомощенко, как утверждает издание, много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья.

Источник: https://censor.net.ua/p3090052
 
   
 Топ комментарии
 
сколько же авакян будет обсераться со своими напыщенными понтами с усилением отработки Одессы и области против террора и криминала???
клоун тупой!!!
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Саня, будешь в Италии, заедь, посмотри на хатынку этого "тупого". Знаешь, не многие умные такое имеют. Но то, что его давно пора гнать - не спорю. Как и его антинародный фронт практически весь.
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Що це в Одесі і регіоні робиться ? За один добу вже три гучних злочини ?
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ой да там все время стреляют и взрывают веселенький район одни цыгане молдоване и прочая гаппота
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я там РОДИЛСЯ , это бессарабия !!!! ХЛЕБНО -ВИННЫЙ край !!!
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все, что рашкостан считает своей собственность, взлетает на воздух.
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сколько же авакян будет обсераться со своими напыщенными понтами с усилением отработки Одессы и области против террора и криминала???
клоун тупой!!!
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Саня, будешь в Италии, заедь, посмотри на хатынку этого "тупого". Знаешь, не многие умные такое имеют. Но то, что его давно пора гнать - не спорю. Как и его антинародный фронт практически весь.
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А кто ему даст там порядок наводить?( Я его не защищаю, но вспоминаю Саакашвили).
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Кому я сегодня предлагал, записаться в дружинники ? Теперь понял , как надо. И ваты не будет.
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А ты сколько хочешь за это? Без вас "дружинников" хватает.
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а всему причиной стала коробка конфет, будь бы там коробка рошена, корыто никто бы не калечил, у нас народ потужно защищает гаранта !
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У 2014 році зброєю пролетаріату героїв була бруківка, на 5 році "життя у час реформ" перейшли на гранати ..(вони реставрації не підлягають)...
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Що це в Одесі і регіоні робиться ? За один добу вже три гучних злочини ?
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рэформа палюции в Одессе сдулась. Потужно так сдулась
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По подаче новости непонятно, зачем потомственная семья депутатов борется против подачи воды?
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Определись уже, ты же вроде как Валера.
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Виноград уже собрали, судя по всему.
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Смотря какой сорт, у меня еще один висит.
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Я про виноградник над парковкой.
Т.к. после взрыва, вся машина была бы в гроздьях.

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Это как, пресовали？

Семья Дрогомощенко, как утверждает издание, много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья. Источник: https://censor.net.ua/p3090052
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Очередные бизнес-разборки очередных "активистов". В Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины - Цензор.НЕТ 1296
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Судя по состоянию машины граната рванула в машине, частный двор, скорее всего есть собака, похоже граната депутатская.
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Так и есть. Тока машинка-странно не очень депутатская.
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Тока шо вернулся, из не очень длительной поездки, в Запорожскую область. Гранату в меня ни разу не бросили, это верно. А там и бросать не надо. Там- не проехать!!! После 60 км от Мариуполя, ориентир- село Розовка, немалое, ехать, даже на моем, великолепном, новеньком "Форд-Куга", разновидность "Титаниум"- просто невозможно! Это же что-то убойное! Ну, да, я проехал, бо родню надо было доставить на кладбище предков. Я- доставил. И даже- вернулся обратно, по этой долбанутейшей Запорожской трассе. Кстати, у родни выяснил: нив их селах, ни в окружающих- ни единого болгарина нет! Немцы- есть, помимо греков. Болгар- ни единого. Это- ко вчерашнему диалогу, с посетителями.
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Болгары есть где то возле Приморска, по крайней мере знакомая болгарка там имеет родню.
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Та говорили мне, друже. Тока я честен, как всегда. От людей, проживающих в селах Запорожской области, точнее- в Розовке и Новомлиновке- подтверждения- нет! Более того- они впервые о низ слышат. О болгарах, то есть. Но, со свойственной им основательностью, пообещали выяснить и сообщить результаты, на неделе.
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Не выдержал, перезвонил и спросил, село называется Коларовка.
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Ну... название не просто говорит, а вопиет, само за себя. Практически на болгарском. .
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Андрей, в Розовке их и небыло. Я правильно понял, что это Розовка Куйбышевского （или ккак он там щас зовется）района. Болгарские поселения в Приморском районе. Ботиево, если не ошибаюсь, болгарское
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Ты знаешь, Андрей, я позапрошлую неделю откатал в командировке половину Житомирской области. Так скажу тебе, дороги ремонтируют
во всю. И так уже года 2 , по нарастающей. Хотя работы ещё много, особенно в глубинке, тут не поспоришь.
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Та я ж не спорю. Я- факте, по трассе Мариуполь-Запорожье. Вы представляете себе колдоёбины, с растекшимся маслом, в обе стороны, по ходу движения. Это хорошо, что у меня девайс- отменный. Хотя, пару раз,мне казалось, когда проваливался, в реальные ямы- что вот сейчас- ВСЁ, защита картера- не спасет. Не. Всё в порядке. Я- дома. А ремонтировать сейчас- пока что можно... Вот через пару недель- Конец. Ливни. Холодный ливни... Ладно...
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Я не только представляю,я и ездил по таким дорогам, кстати, в той же Житомирской области, лет 5 назад. А сейчас- совсем другое. Кстати, и в самом Житомире в последнее время асфальткладцт вовсю. Не знаю, может, выборы на носу...
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Именно так, спешат закончить до холодов. Хорошо, погода подсобила!
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Многое зависит от местных властей, потому что не всеми дорогами заведует "Укравтодор". Почти за половину всех дорог отвечают облсоветы, которые избираются рядовыми украинцами.
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Кстати, да! И это тоже, особенно внасел. Пунктах.
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Даже в вики нашел, правда его переименовали уже, Коларовка - до 2016 года название села Болгарка в Приморском районе Запорожской области.
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Сейчас в тергромадах сосредотачиваются большие деньги и возможность распоряжаться ресурсами. И будет - ещё больше. Короче, лакомые кусочки должности головы и секретаря.
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та да, там огромные капиталы, да такие, шо у родителей в их громаде прошлой зимой в школе батареи размерзлись из за отсутствия денег на отопление
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Не хочу с тобой спорить, но я знаю, что говорю! Кстати, в Киеве, где денег точно много, коммунальных проблем - хватает, как и любителей тырить эти деньги.
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Есть разные громады, есть разные руководители, у нас есть села где все дороги в селе покрыты ровной тротуарной плиткой и она не играет.
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Букову: Абсолютно согласен, люди разные, много честных и порядочных. Я лишь хотел сказать, что там, где деньги и власть, все может быть.
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....я в Выпасном в школу начальную ходил возле МЕЛЬНИЦЫ , а жил в с. Молога )))) на "любе" ))))) бузите ЗЕМЛЯКИ поди при РУМЫНАХ лучше жили ????? мало вас там РУМЫНЫ пи...ли !!! что так МИР в Украине не научились ценить !!! как там ПЛАВНЯ ??? ЛИМАН ???? комыш на ЭКСПОРТ отправляют !!!! МОЙ дед это не пережил бы !!! привет КОЛХОЗУ 22 съезд КПСС !!! клуб там не развалился ???? улице КИШИНЕВСКОЙ тоже привет !!!
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Надо еще вертолетов купить. И еще одну виллу.
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.....там БОГАТЫЙ край !!!! сады , виноградники , рыба , вино !!! Одесса рядом !!! Б- Днестровский , море , отдыхающие !!!
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Только так можно громаду объедать. Наверно хороший был.
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На автостоянке в Одессе сожгли пять автомобилей

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Поруч житлові будинки. Мабуть верещали вночі, ось і спалили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одесской области взорвали машину секретаря совета объединенной общины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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