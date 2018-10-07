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 Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чтобы спасти птиц, их пришлось выпустить из вольера на волю.

В черкасском зоопарке вспыхнул пожар. Спасатели почти час тушили огонь, спасая из задымленных вольеров птиц и обезьян. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Черкасской области.

Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 01

"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке" на улице Смелянская возник пожар", – говорится в сообщении ведомства.

Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 02

Спасатели отмечают, что возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал расположенному рядом вольеру с леопардами.

Подтверждена гибель одной птицы, около 20 удалось спасти. Птиц, находившихся близко к огню, пришлось выпустить из вольеров, чтобы спасти.

На месте происшествия работали 15 спасателей и 4 пожарных автомобиля.

Причина пожара неизвестна.

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 Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 03
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 04

Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 05
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 06
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 07
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 08

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Источник: https://censor.net.ua/p3090051
 
 
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Дякую, що виправили.
Саме так, " дав сірники"
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Дякую, що виправили.
Саме так, " дав сірники"
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Соевый еще на Мальдивы съездит, привезет новых, обезьян. Ломать - не строить. А лисички взяли спички - подожгли слону яички. Что не день , то или пожар, или убили, И главное, не горят дома соевых, и не убивают их. Парадокс.
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Вот статистика. И что? Количество убийств упало до уровня 2013 года. В 2014-2015 гг. вспышка была связана с активными боевыми действиями.
Пожежа в зоопарку в Черкасах: горіли вольєри мавп і дрібних птахів - Цензор.НЕТ 7013
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Мне твой царь по барабану. МОЛИСЬ на плешивого.
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тєбє одному скучно за хла пєтю пєрєжівать
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Прискорбно. А зоопарк в Черкассах просто изумительный.
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Бедняги. Я- об обезьянах. Моя рыжая макака. с которым я прожил полгода, в своей каюте, не переносил единственное, с моей стороны, деяние: когда я прикуривал. Вот когда я курил- Калу спокойно за этим наблюдал. Совершенно по фигу. А вот вспышку, от зажигалки- не переносил. Паниковал, парень. Ладно... не буду о грустном.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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