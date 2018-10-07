 "Ніколи знову": киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по "Пути памяти". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Пойдем пешком дорогой, по которой шли на смерть наши родственники, их друзья и близкие, наши единоверцы, дети, старики и женщины, простые киевляне. Идем по тротуару, никому не мешая. Никакого официоза, перекрытия дорог и т.д. Это простое гражданское событие, Путь Памяти. Приходите, берите свечи, фото погибших, берите детей и внуков. Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков", - говорилось в анонсе мероприятия.

По оценкам нашего корреспондента, на акции присутствовало от 150 до 200 человек.



































