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Все про:Бабий Яр (73) Киев (16574) память (811) расстрел (318) фашизм (301) Богачук Олег (711)

 "Ніколи знову": киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по "Пути памяти". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 октября, в годовщину массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яру киевляне прошли путь от кинотеатра "Киевская Русь" до Бабьего Яра, которым 29 и 30 сентября 1941 года фашисты вели людей на казнь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

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"Пойдем пешком дорогой, по которой шли на смерть наши родственники, их друзья и близкие, наши единоверцы, дети, старики и женщины, простые киевляне. Идем по тротуару, никому не мешая. Никакого официоза, перекрытия дорог и т.д. Это простое гражданское событие, Путь Памяти. Приходите, берите свечи, фото погибших, берите детей и внуков. Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков", - говорилось в анонсе мероприятия.

По оценкам нашего корреспондента, на акции присутствовало от 150 до 200 человек.

Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 01
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 02
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 03
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 04
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 05
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 06Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 07
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 08
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 09
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 10
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 11
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 12
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 13
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 14
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 15
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 16
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 17
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 18
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 19

Источник: https://censor.net.ua/p3090048
 
   
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 Топ комментарии
 
Я, канєшно, співчуваю в цій темі євреям. І фільми вони красіві поназнімали в Голівуді. Тільки хто відповість про голодомор в Україні? І чиїми руками це було зроблено?
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Хіба одних евреїв розстріляли у Бабиному Яру нацисти? Скільки можна пейсатим маніпулювати на цій темі?
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Есть у меня один вопрос , сколько по Украине есть таких Бабьем Яру где советские асвободители убивали украинцев , и за эти Бабьем Яру никто не помнит . Почему ?
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Гитлер лучший - кричал Парубий.
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Ти трохи поплутав. Не Парубій, а путєн. І не про гітлера, а про професію повій.
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У тебя чебурнет ? Включи моск, если он есть.
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Зараз я тобі буду ще моск включати, холоп. "Ніколи знову": киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по "Пути памяти" - Цензор.НЕТ 316 Відкий ширше рота, а то все включєніє нє влєзєт.
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Ну на колени перед Поросем, Он для таких как ты с себя икону писал... И молись на царя Поросенко
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Промовчали б уже. ..

Люди прийшли вшанувати пам'ять невинно закатованих. Майте такт.
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Валеврик! На твоих мацковских улицах сейчас зигуюют средь бела дня, а повадки твоего кремлядьского сцаря, точь в точь напоминают повадки фюрера.
Чи не так, ГНИДА КАЦАПСКАЯ?
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Так поплачь. Может попустит. Как правда режет твое нутро..
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Я те про твою правду втираю. А плакать будешь, когда чечены и таджики тебе - ССУЧКЕ КАЦАПСКОЙ, почки отбивать будут
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Тебе ответил, иди поплачь о своей правде. Можешь навзрыд.. Не стесняйся.
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Геббельс был талантливым человеком.Об этом рассказал Путин на встрече с представителями еврейских организаций.Путин процитировал Геббельса: "чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят. Геббельс добивался своего, он был талантливым человеком".
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вафлист, вот ты скажи, зачем ты грубишь людям?..
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А Пуцін вихваляв Геббельса ! До речі, Лукашенко теж колись оскандалився вихваляючи Гітлера і його зразковий порядок !
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Парубий как раз этого не говорил. Но он говорил по украински тогда на Свободе Слова, а кацапы для рузгаговорящих (но не думающих) перевели как им надо было )) А вами то в тайне восхищаются гитлерком. Вон путлер как о гебельсе уважительно чирикает )
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Читай сайт BBC. Не понимаешь Инглиш, включи транслит.
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Срешься ты, и постоянно. Иди на сайты ЕС, с тем же мотивом, Парубий - Гитлер. Хотя у тебя тупого, даже это не получится..
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150-200. Неужели в Украине осталось так мало евреев.
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Кстати, перефразировав выход Яценюка - Евреи напали на Германию
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Хіба одних евреїв розстріляли у Бабиному Яру нацисти? Скільки можна пейсатим маніпулювати на цій темі?
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Євреїв лише 34 тис, а на Нюрберзькому процесі приводилася цифра до 100 тис. В різних публікаціях від 70 до 200 тис... Але ці вшановують лише пам`ять євреїв...
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А чого ти на жидівському сайті обурюєшся, що їх лише свої цікавлять? "Ніколи знову": кияни вшанували пам'ять розстріляних фашистами в Бабиному Яру євреїв і пройшли "Шляхом пам'яті" - Цензор.НЕТ 5542 Краще дивитись в корінь: чому це плем'я контролює трохи менше ніж всі ЗМІ?
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Прекрасно, молодцы, но кто почтит память расстрелянных "фашистами" ( правильно национал-социалистами ) в Бабьем Яру украинцев, ромов и других людей??? Или украинцы, ромы и др. люди второго сорта в Украине???
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Да. Я верю что в Этот Mир мы приходим и уходим их него одинаковы.
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Есть у меня один вопрос , сколько по Украине есть таких Бабьем Яру где советские асвободители убивали украинцев , и за эти Бабьем Яру никто не помнит . Почему ?
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потому что остальным в основном побоку на своих предков в отличие от евреев. Мое мнение
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Я, канєшно, співчуваю в цій темі євреям. І фільми вони красіві поназнімали в Голівуді. Тільки хто відповість про голодомор в Україні? І чиїми руками це було зроблено?
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Вот поэтому Израиль не признаёт Голодомор в Украине .Ведь все советские чекисты ,которые сделали в Украине Голодомор , и Израилю прийджётся платить Украинцам миллиарды долларов контрибуции .
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Почему бы не почтить память всех жертв, не деля их на и условные национальности появившиеся чуть более 100 лет назад? Евреи показали бы мудрость и милосердие почтив память всех жертв а не только еврейских. Ведь по моему мы все в первую очередь Люди. Разве не так Люди?
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расстрелянных фашистами\\\\\\\\\

это пи..детс... ублюдок, это напейссавший - пнПут.
даже и смотреть не буду ибо со старта насрано.

гавно совковое бл.
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Автор заголовка видимо плохо разбирается в терминах вообще и национал-социалистах ( нацистах ) в частности. Это еще не написали ВяликаяАтечественная и Дидываивали "Ніколи знову":кияни вшанували пам'ять розстріляних фашистами в Бабиному Яру євреїв і пройшли "Шляхом пам'яті" - Цензор.НЕТ 5246.
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Там розстріляно багато українців,а вшановують чомусь тільки євреїв...
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Фашисти - це італійці, прихильники Муссоліні ! Скільки можна повторювати ???
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Вообще то в Италии появился сам термин - фашизм. Это никак не мешает применять это понятие к Германии, где была такая же идеология. Сколько можно повторять? Погуглите и не позорьтесь... двоечники
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В Німеччині при владі була Німецька Робітнича Націонал-Соціалістична Партія, скорочено націонал-соціалістична або нацистська. Це історичний факт. В Італії була Фашистська партія. Все інше підтасовки і фальшування .
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Геи выходят, евреи выходят, бляхеры выходят - украинцы не выходят. Может, пора уже как-то объединяться.
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Олену Телігу та інших оунівців розстріляних там гестапівцями українцям вшановувати видно заборонено.
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Іудеї пройшли тисячі років виживання, українці, схоже, такий шлях не подолають..(
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У меня такое ощущение , что только евреев убивали в Украине , и больше никого .
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Це точно українські євреї ? Чому чоловік на відео говорить московською мовою ? До речі, на одній з фото у жінки на руці тату з анархістською символікою ! Це який черговий замаскований лівацько-рашистский захід ? І чому вирішили прогулятися саме 7 жовтня ?
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Там більше розстріляних НКВД-ми українців - чому про них ніхто не згадав?
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Во время войны погибло много людей разных национальностей. Но, по моему, не нужно указывать на памятниках сколько из них было евреев и сколько неевреев. Я так думаю...
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А память украинцев расстрелянных в Бабьем Яру киевляне не почтили? Значит это не киевляне.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Ніколи знову": киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по "Пути памяти". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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