 "Ніколи знову": киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по "Пути памяти". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Пойдем пешком дорогой, по которой шли на смерть наши родственники, их друзья и близкие, наши единоверцы, дети, старики и женщины, простые киевляне. Идем по тротуару, никому не мешая. Никакого официоза, перекрытия дорог и т.д. Это простое гражданское событие, Путь Памяти. Приходите, берите свечи, фото погибших, берите детей и внуков. Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков", - говорилось в анонсе мероприятия.
По оценкам нашего корреспондента, на акции присутствовало от 150 до 200 человек.
Люди прийшли вшанувати пам'ять невинно закатованих. Майте такт.
Чи не так, ГНИДА КАЦАПСКАЯ?
это пи..детс... ублюдок, это напейссавший - пнПут.
даже и смотреть не буду ибо со старта насрано.
гавно совковое бл.