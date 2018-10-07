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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации. ФОТОрепортаж

7 октября около 3:40 на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховного Совета произошло ДТП. Такси Skoda вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По словам случайных свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская". Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а "внутренности" автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.

Основной удар пришелся на сторону, где находился пассажир. По всей видимости, он не был пристегнут, так как не сработала подушка безопасности. Парня в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Водитель такси пребывал в сознании. У патрульных были серьезные основания полагать, что он находился в нетрезвом состоянии. Точные причины аварии должно установить следствие. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации 01
Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации 02
Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации 03
Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации 04
Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации 05
Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации 06

Источник: https://censor.net.ua/p3090031
 
 
 Топ комментарии
 
Пасажир не бачив, що водій п'яний ?
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Знести нахрен всі стовби щоб не було ДТП!
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Пора бы пьянство за рулём приравнивать к подготовке и попытке убийства...
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только если таксист еле языком ворочает.... а если выпил немного и закусил чем надо - никогда не поймешь
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Пасажир міг скористатися послугою таксі саме через те, що був напідпитку. Ніч з суботи на неділю
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Никогда, никогда не садитесь на переднее сиденье в такси!!! Это опасно и к тому же противоречит правилам этикета.
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Попереду - це все одно, що біля кучера або жокея.
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Какого этикета? В смысле пассажир мешает бомбиле закусывать с переднего сиденья?
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Переднее сиденье безопаснее заднего. Спереди можно пристегнуться, а сзади ты в лепешку об кресло разлетишься.
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Да че там, ну выпил бомбила чуток, царапнул куст малость...
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Ну так а че - нех лазать на линии огня, если видно же что люди стрелять надумали. Грубое нарушение ТБ.
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Я оставлю это тут? Ну, хотя бы для тех, кто тебя отлайкал в этой ветке.

П'яний за кермом таксі Uber влетів у стовп у Києві - пасажир у реанімації - Цензор.НЕТ 6307
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Ха-ха! П'яний за кермом таксі Uber влетів у стовп у Києві - пасажир у реанімації - Цензор.НЕТ 2067
Так я тебя в очко обидел? Ой, бедолага ты наш.
Ну не нарывайся больше и веди себя хорошо - стой в стойле смироно, не мычи.
Всосало? Ну вот и молоцца!

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в цивилизованной стране компания попала бы на сотни тысяч компенсации, если не на миллионы. Посмотрим как будет у нас.
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Сидів собі хлопак, вечеряв по-суботньому. А тут - виклик. Автівка під вікнами - то чому би не з'їздити за заробком? От і з'їздив.
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А чего ударение, что это таксист Uber?
Часом не к тому, что кому то Uber хочется вышвырнуть с украинского рынка перевозок? У других водилы не пьют за рулем?
Для желающих бросить теперь в меня тапком пример:
согласно статистики МВД, число аварий с так называемыми *евробляхами* составляет 7% от общего числа ДТП. Но это совершенно не мешает акцентировать внимание именно на *евробляхах*, делая их виновниками всех земных бед.
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Ответ был в оригинале статьи, а не в вырезке на Цензоре:

"Ранее мы сообщали, что на Минской неадекватный водитель Uber сбил девушек на остановке. Тогда таксист имел признаки наркотического опьянения. "

Что теперь можно сказать?
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Ну это к тому, что Uber же хочет летающие такси внедрять - прикинь че тогда будет Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации - Цензор.НЕТ 7407
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Надо пристёгиваться, в Украине крайне редко пользуются ремнями безопасности, как ни странно.
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Знести нахрен всі стовби щоб не було ДТП!
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Прямо как винницкое порося - влетело в столб истори, а нам всем досталось
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тоже не рассмотрели, что водила бухой в расийскую сиську
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Пора бы пьянство за рулём приравнивать к подготовке и попытке убийства...
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Это иду я как-то рано утром - только брезжить рассвет начинает. Прохожу мимо отлокотившихся жопой о капот троих таксистов. Облокотились они чтобы не упасть нах т. к. все трое в дрын (магаз же рядом). И вот они видят я иду и типа потенциальный клиент - все трое пытаются оторвать жопы от капоты и выпрямиться на две кости, но удается только среднему, а двое по бокам падают назад. И вот средний стоит колышется и машет на собутыльников руками кричит мне: на этих не смотри - они алкаши, а я трезвый, поехали куда скажешь. Я - да ну нах. А таксист - так платить не нужно - просто поехали куда-нибудь... Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации - Цензор.НЕТ 5034

Та не, говорю - даже если ты мне заплатишь, хрен я к тебе сяду и даже если протрезвеешь тоже.
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*** с сайта анекдотов (анекдоты всегда из жизни)
Вызвал сегодня Убер. Приезжает, сажусь.
Водитель спрашивает:
- Музыка не мешает?
- Нет - говорю.
- Ну ок - ответил он.
И закурил.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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