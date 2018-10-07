 Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам случайных свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская". Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а "внутренности" автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.
Основной удар пришелся на сторону, где находился пассажир. По всей видимости, он не был пристегнут, так как не сработала подушка безопасности. Парня в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.
Водитель такси пребывал в сознании. У патрульных были серьезные основания полагать, что он находился в нетрезвом состоянии. Точные причины аварии должно установить следствие. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.
просто ужас...
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Так я тебя в очко обидел? Ой, бедолага ты наш.
Ну не нарывайся больше и веди себя хорошо - стой в стойле смироно, не мычи.
Всосало? Ну вот и молоцца!
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Выродки!
Часом не к тому, что кому то Uber хочется вышвырнуть с украинского рынка перевозок? У других водилы не пьют за рулем?
Для желающих бросить теперь в меня тапком пример:
согласно статистики МВД, число аварий с так называемыми *евробляхами* составляет 7% от общего числа ДТП. Но это совершенно не мешает акцентировать внимание именно на *евробляхах*, делая их виновниками всех земных бед.
"Ранее мы сообщали, что на Минской неадекватный водитель Uber сбил девушек на остановке. Тогда таксист имел признаки наркотического опьянения. "
Что теперь можно сказать?
Та не, говорю - даже если ты мне заплатишь, хрен я к тебе сяду и даже если протрезвеешь тоже.
Вызвал сегодня Убер. Приезжает, сажусь.
Водитель спрашивает:
- Музыка не мешает?
- Нет - говорю.
- Ну ок - ответил он.
И закурил.