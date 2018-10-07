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Все про:авиация (1748) посольство (457) США (14229) учения (1886)

 "Чистое небо 2018": авиация ВВС США прибыла в Украину. ФОТО

В Украину для проведения многонациональных военных учений "Чистое небо 2018" прибыли истребители F-15 и военно-транспортный самолет С-130 военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает посольство США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях "Чистое небо 2018", целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", – говорится в сообщении посольства.

Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Чистое небо 2018: авиация ВВС США прибыла в Украину 01
Чистое небо 2018: авиация ВВС США прибыла в Украину 02

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В военных учениях " Чистое небо 2018" примут участие военнослужащие из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Великобритании и Украины. Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, укрепление региональной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/p3090021
 
 
 Топ комментарии
 
непонятно только кацапцкой мрази.
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Да и сирийцы с "Кузей" не отстают. "Кузя" уже 2-х утопил, теперь после ремонта и модернизации будет их топить пачками. "Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 8987
"Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 1832
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А це часом не ти на фоткі кричиш?
"Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 2961
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расее было одиноко

но тут внезапно сша вошёл

и вышел и ещё сильнее

вошёл
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)) и хотя я уже вымылся за выходные, но из бани дверь пока не открывают
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"Чистое небо". От парашного говна то есть. "Чистое небо 2018": авиация ВВС США прибыла в Украину - Цензор.НЕТ 6302
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Следует отметить, что некоторые кацапы тоже очищают небо от парашного говна.

5 октября 2018 в Московской области разбился истребитель МиГ-29 из ЛИИ имени Громова.
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Да и сирийцы с "Кузей" не отстают. "Кузя" уже 2-х утопил, теперь после ремонта и модернизации будет их топить пачками.

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а он что, простите, тоже из говна сделан?
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Конечно. Иначе бы давно утонул, а так пока на плаву держится.
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Ну да. Первое место с конца почти так же почётно, как с начала. К примеру, "шнобелевская премия" и "премия Дарвина" тоже делает челов известными. "Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 6727
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Поаккуратнее с "Кузей". Он всё-таки сделан в Украине.
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А толк в чем Украине? Не понятно.
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Я не кацап,но мне тоже непонятно.Щачастили со своими учениями.Полигон устроили.Украинцев приглашают хоть?
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Американцы в один подскок в каннибалу в кремле свет потушат
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Неизвестно какой ценой.Отсюда вопрос-оно им надо?
Ответ очевиден-было б надо,уже б сделали.Значит не готовы на свои жертвы,по этому и играют Украину.Что б это понять,нужно просто снять розовые очки.
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Цена?Копейка!.Одинокий Руст враз Соколова в отставку отправил.А тут -в преисподнюю кровавых мясников! Богоугодное дело!
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Ты был на войне?Я вот видел как чеченцы оказывали сопротмвление и какой была цена.Во 2ой Ливанской голожопые арабы так же нанесли Изпаилю,котопый держит в страхе 300млн соседей,ощутимый ушерб...
Конфликт между США и РФ булет исчисляться сотнями тысяч жертв.Игра в одни ворота не получится.По этому ослабляют как могут санкциями,Ураиной...
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Конфликт между США и РФ будет исчисляться тысячами системно разрушенных военных и инфраструктурных объектов в РФ, с минимальным первичным количеством гражданских жертв, и последующими сотнями тысяч жертв ваты ввиду голода и холода, в случае, если местные банды не пустят на территорию раши гуманитарные организации. Причина - бутофорские ПВО РФ и поголовно людоедский режим раши.

США в таком конфликте потеряют несколько тысяч высокоточных ракет и бомб, а также "отделаются" случайными (и возможно большими) жертвами среди мирного населения, ввиду того, что РФ будет стрелять не по военным объектам, а исключительно по гражданским, как она делает в своих войнах последние 20 лет.

Все остальные сценарии - ватный бред рашкованов, не достойный внимания.
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Реальная помощь в Украину из США пошла только после того, как украинцы доказали, что за собственную свободу и страну готовы драться и умирать.

Очевидно, что граждане США НЕ готовы умирать за чужую страну и интересы. Времена, когда правительство США готово было класть десятки тысяч своих солдат в войнах на другом конце мира - прошли. Теперь они предпочитают действовать по другому. Хотя если кто-то особо сильно начинает людоедствовать, получает войсковую операцию или пару тысяч высокоточных томагавков по объектам инфраструктуры.

Цену за нашу свободу от раши мы заплатим сами и своими жизнями. Никогда по другому не было и не будет.

Если кто-то этого не понимает - пора валить на ПМЖ на чукотку...
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Давай на чистоту.В чем помощь Украине от США?Можно в цифрах,но лучше в результатах.То что можно пощупать,увидеть,ощутить.
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Читал ваши коменты, даже лайкал. Не думал, что вы на столько..... Теперь буду знать.
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Вважаєш що ми самі наваляєм люлєй педерації? Ну-ну... А за лайками я не гонюсь.
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Педерацию можно победить, но не военным путем. Военным способом пытаться победить россию Украине, это утопия. Нужно иными способами действовать.
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А якщо завтра хуйло посуне своє залізяччя далі?
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То одна надежда только на нашу украинскую армию. Больше никто за эту землю воевать не будет.
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Но этого не будет по многим причинам.
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Ось тому в навчаннях і бере участь США. Коло замкнулось, що і потрібно було довести.
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Чому утопія, московитів перемагали військовим шляхом десятки разів, і українці також.
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Шутите? Ну ну.... Есть другой путь, с меньшими потерями.
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Чому жартую, можу навскидку написати про 10-15 поразок москви в історії, та й взяття українцями самої москви непоодиноке, чи ви зовсім історії не знаєте?
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Я ж не кажу що завтра в наступ на москву, але підготовка нікомку не заважала, того ж Гітлера москва почала пестити за 15 років до початку другої світової.
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Мы имеем дело с ядерной державой и ни о каких военных победах речи не может идти. Нужна стратегия, хитрость. Но не с теми офшорными вороватыми баранами, которые при власти.
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Ну тут да, невідома обставина так би мовити, але той же СРСР успішно програвав війни незалежно від яз.
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Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, укрепление региональной безопасности.
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Жаль только, что у нас нет хоть части таких ресурсов.
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Скоро будут. "Совершенно случайно" наши лётчики проходили обучение в Штатах как раз на F-15. Так что после катеров ждём и этих птичек к нам на ПМЖ. "Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 5458
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Это ты красиво завернул насчёт "птичек на ПМЖ" к нам, Игорь! Ждём.
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США уже не уйдут из Украины.
Украина в НАТО!
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Я объясню тебе, мухосранский тролль - наши пацаны будут проводить воздушные бои с лучшими истребителями 4 поколения, американскими Иглами. Так же американцы с поляками будут пытаться преодолевать систему украинского ПВО. Летчики получат часы налёта и опыт, ПВОшники проверят свои возможности ... вообщем велкам американские друзья..
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Мухосранского троля ты в зеркале видишь, падаль тупая. Нам 20 Ф18 предлагали даром, но пи...ры прилезшие к власти их не взяли. Так что тешься хер...ней дальше, если мозгами бог не наделил.
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Во первых: харош уже пятый год повторять про передачу, да еще и даром.
Во вторых: те Ф 18 старее наших Сушек и Мигов.
В третих: давай в американцев линкор попросим. Правда он последний раз ещё у берегов Ливана применялся, но адмиралам плавать на рыбалку - самое то.
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Не надо ничего просить и ждать, все равно ничего не дадут. Нужно не на АП тратить миллиарды из бюджета и не чинарям зарплаты повышать до сотен тысяч гривен, а поднимать свой ВПК.
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так подымают...но зрада этого не желает видеть.а скорее не зрада-а замаскировавшийся под зраду ольгинец
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Никогда и никто нам этих 20 F-18 не предлагал, да еще и "за бесплатно". Это фейк и Канада сама этот фейк опровергла.
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Не разочаровуй человека, он так верит в эту прекрасную сказку.
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Говоришь, что не тролль из Мухосранска, а вот сразу фейк постишь. Ну давай тротиллик, ссылочку на официальных лиц Канады, про передачу! Не свои мухосранские помойные СМИ и перепечатки наших проплаченных полудурков, а инфу от канадских чиновников...
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Потеряйся. Еще на овно всякое время тратить.
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да на тебя кацапура время никто и не тратит "Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 3575.просто утро воскресенья,почему бы не позабавиться с кацапского троля?
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потеряйся, жополиз шоколадный. по делу нифига, тупо отрабатываешь как проститутка... тебя тут только ленивый не знает...
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и кто ж вам дохтур,шо вы ничто? "Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 8873вот и приходится ниачом
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І що з ними робити ? Це "інша" техніка. Під неї персонал і база обслуговування потрібна.
Крім того не пропонували. тобі ж написали.
Чого ти хвостом виляєш ?
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Ты ж со всей ненавистью накидываешь, про канадские Хорнеты, тебя форумчане ловят на мухосранском фейке, и предлагают сослаться на чиновников Канады (просто потому, что заявлений не было, а был вброс фейковой информации, которую такие клоуны как ты постят уже 4 года), но в ответ закономерное размазывание соплей.
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Девіз цих міжнародних навчань: "Гуртом і батька легше бити".
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Какого ещё - нахер! - батька? Людожера!
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В нас вчора над містом польоти були, все небо в інверсійних слідах.
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у нас тоже.
такого количества самолётов я еще не видел.
российско-фашистские оккупанты в глубоком анусе.
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знаете, а ведь это тоже показной урок и венграм-мол жалуйтесь, а мы с Украиной
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интересный и логичный вывод.
Вам Респект!
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А там негрьі с косами стоять. И тишина...

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Идиотов в спам.
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Пачіму ти так вважаєш? Обоснуй, бо це так просто не пройде.
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Мовчиш? Ну в спам, так в спам. У вічний спам.
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РЕСПЕКТ США!!!

Вместе мы уничтожим российско-фашистских оккупантов!
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Интересная локация. Там есть в достаточном количестве ж/б укрытия. Может и не один)))
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Прям таки вся «авиация ВВС США прибыла в Украину». F-15C Eagles и C-130J Super Hercule - ещё крепкие, но «видавшие виды ветераны». А как насчёт количества(?), оно ведь бывает и символическим. Если бы появились F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit - вот это был бы уровень, от которого кой-кому в Кремле не грешно было бы начать и ссаться, и сраться.
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нормальный уровень против кацапского космического мусора сойдет за первый сорт.израиль на тех же F-15 имел ввиду кривизну земли
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Вы обратили внимание, сколько учений с участием укр. Военных идёт одновременно? Аж душа радуется!
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УВАГА ВНИМАНИЕ WARNING προσοχή figyelem 注意 תשומת לב
русский - не национальность, а диагноз! Первьій признак-применение русского язьіка(староболгарский диалект с примесью татарских, мещерсих и мери, ерзи, слов)Считают, что от руских произошли обезяньі, а потом все человечество!(кажется на первой стадии произошел ступор..)Как и все душевно больньіе, начинают обижаться, чото их назьівают mentaliter retardari!
Норм, старенький по сучасним міркам, але так показать рюзкім що, їх справжне місце в уральських печерах, не завдить. До речі, куди вони і путлеровським строєм прямують. Яку парашу так підтримували говнокомандувачі від україни(з мленької літери не просто так) як путлера?


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Khmelnitskiy це давно всім відомо, проте деякі "рюзскіе!" думають що вони особливі! "Чисте небо-2018": авіація ВПС США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 5939
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УВАГА ВНИМАНИЕ WARNING προσοχή figyelem 注意 תשומת לב страница RU именно для таких
русский - не национальность, а диагноз! Первьій признак-применение русского язьіка(староболгарский диалект с примесью татарских, мещерсих и мери, ерзи, слов)Считают, что от руских произошли обезяньі, а потом все человечество!(кажется на первой стадии произошел ступор..)Как и все душевно больньіе, начинают обижаться чото ихназьівают mentaliter retardari!
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и не принимают участие в учениях подельники куйла слившие часть укринского Добасса в Минске жабоеды,фрицы и итальянцы...
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На выборах в Латвии победила пророссийская партия
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Операция спам-начинается.Это значит что ты опять(как всегда)пойдешь нахуй😂😂🌷
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Чистое небо 2018": авиация ВВС США прибыла в Украину. ФОТО
 
 
 
 
 
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