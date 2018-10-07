 "Чистое небо 2018": авиация ВВС США прибыла в Украину. ФОТО

Об этом сообщает посольство США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях "Чистое небо 2018", целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", – говорится в сообщении посольства.
Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.
В военных учениях " Чистое небо 2018" примут участие военнослужащие из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Великобритании и Украины. Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, укрепление региональной безопасности.
но тут внезапно сша вошёл
и вышел и ещё сильнее
вошёл
5 октября 2018 в Московской области разбился истребитель МиГ-29 из ЛИИ имени Громова.
Ответ очевиден-было б надо,уже б сделали.Значит не готовы на свои жертвы,по этому и играют Украину.Что б это понять,нужно просто снять розовые очки.
Конфликт между США и РФ булет исчисляться сотнями тысяч жертв.Игра в одни ворота не получится.По этому ослабляют как могут санкциями,Ураиной...
США в таком конфликте потеряют несколько тысяч высокоточных ракет и бомб, а также "отделаются" случайными (и возможно большими) жертвами среди мирного населения, ввиду того, что РФ будет стрелять не по военным объектам, а исключительно по гражданским, как она делает в своих войнах последние 20 лет.
Все остальные сценарии - ватный бред рашкованов, не достойный внимания.
Очевидно, что граждане США НЕ готовы умирать за чужую страну и интересы. Времена, когда правительство США готово было класть десятки тысяч своих солдат в войнах на другом конце мира - прошли. Теперь они предпочитают действовать по другому. Хотя если кто-то особо сильно начинает людоедствовать, получает войсковую операцию или пару тысяч высокоточных томагавков по объектам инфраструктуры.
Цену за нашу свободу от раши мы заплатим сами и своими жизнями. Никогда по другому не было и не будет.
Если кто-то этого не понимает - пора валить на ПМЖ на чукотку...
Украина в НАТО!
Во вторых: те Ф 18 старее наших Сушек и Мигов.
В третих: давай в американцев линкор попросим. Правда он последний раз ещё у берегов Ливана применялся, но адмиралам плавать на рыбалку - самое то.
Крім того не пропонували. тобі ж написали.
Чого ти хвостом виляєш ?
такого количества самолётов я еще не видел.
российско-фашистские оккупанты в глубоком анусе.
Вам Респект!
Вместе мы уничтожим российско-фашистских оккупантов!
русский - не национальность, а диагноз! Первьій признак-применение русского язьіка(староболгарский диалект с примесью татарских, мещерсих и мери, ерзи, слов)Считают, что от руских произошли обезяньі, а потом все человечество!(кажется на первой стадии произошел ступор..)Как и все душевно больньіе, начинают обижаться, чото их назьівают mentaliter retardari!
Норм, старенький по сучасним міркам, але так показать рюзкім що, їх справжне місце в уральських печерах, не завдить. До речі, куди вони і путлеровським строєм прямують. Яку парашу так підтримували говнокомандувачі від україни(з мленької літери не просто так) як путлера?
русский - не национальность, а диагноз! Первьій признак-применение русского язьіка(староболгарский диалект с примесью татарских, мещерсих и мери, ерзи, слов)Считают, что от руских произошли обезяньі, а потом все человечество!(кажется на первой стадии произошел ступор..)Как и все душевно больньіе, начинают обижаться чото ихназьівают mentaliter retardari!