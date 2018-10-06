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 Клых написал письмо Сенцову и призывал прекратить голодовку: "Смерти мы не нужны". ФОТО

Координатор медийной инициативы по правам человека Мария Томак обнародовала письмо, которое украинский политзаключенный Станислав Клых написал незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Томак в Facebook.

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По ее словам, письмо, которое ей передала мать Клыха Тамара Ивановна, было написано до того, как Олег Сенцов прекратил голодовку. Тамара Клых на днях посетила своего сына в колонии в РФ.

"Оно не успело попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку, но, надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки", - добавила Томак, обнародовав полный текст письма.

"Здравствуй, Олег!

Передаю тебе большой привет из тюрьмы г. Верхнеуральска Челябинской области. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в "Новой газете". Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку.

Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны", - написал Клых.

Клых написал письмо Сенцову и призывал прекратить голодовку: Смерти мы не нужны 01

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщило о прекращении голодовки Сенцовым. Издание ссылается на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко. Он утверждает, что лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для выведения его из голодовки.

Позже Сенцов сам подтвердил, что прекратит голодовку 6 октября.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Клых написал письмо Сенцову и призывал прекратить голодовку: Смерти мы не нужны 02

Источник: https://censor.net.ua/p3089986
 
 
 Топ комментарии
 
Хуйло не допустить щоб він вмер.
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будем жить дальше...
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будем жить дальше...
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ну наконец еще одна новость о мученнике Олежке, а я ведь так переживал и ждал новостей !
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Никогда не воспринимал даже с малой долей доверия- вот такие акции. Это- бред. И не надо мне рассказывать сказочки о каком-то мужестве и какой-то стойкости. Пойти против Системы, практика и теория которой построены десятилетиями и опробованы на тысячах и тысячах- невозможно. Искусство подавить- возведено в ранг Науки, никак не менее. И нет никаких методов, у нормального человека, для сопротивления. Я не стану ни с кем спорить, но литературы на эту тему- было очень много, после развала Союза. Кто-то считает, что какие-то навыки забылись??? Не будьте наивными. Эти навыки- только совершенствуются. Пример: прогулка босиком некоей тети, при встрече её, в Борисполе. О дальнейшем- я просто умолчу. А с этим Сенцовым- пока вовсе ничего не ясно. Напротив.
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Понятно же, как и было 911.
читаю статью и не знаю как так возможно(весь мир видел "9 секунд падение зданий, а там толщина "бимов" - 6.5 см.") - как и тут: CIA сказало шо не ожидало захвата Крыма(= половину на зону, половину на увольнение)
как ферма какая-то получается...
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То, что лично вас не интересует судьба украинцев, оказавшихся в беде, совсем не удивляет. Когда-то вы, Андрей Смитский, писали о том, что в рос. тюрьмах украинцев лечат. Другое тоже помнится...В частности, ваши насмешки над раненными.
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Сенцов сильный Хлопец! ...токо потом в Президенты его не выдвигайте -- тюряга не куёт, а ломает...
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Цензор.НЕТФотоОбществоКлых написал письмо Сенцову и призывал прекратить голодовку: "Смерти мы не нужны". ФОТО
 
 
 
 
 
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