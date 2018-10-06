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 Происшествия, Общество
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Все про:дороги (1706) Львовщина (1520) протест (4323) ремонт (847) трасса (68)

 Местные жители перекрыли трассу "Львов-Сходница", требуя ее ремонта. ФОТО

Около 80 человек с 9:30 6 октября перекрыли в Бориславе (Львовская область) ул. Степана Бандеры, через которую проходит трасса "Львов - Сходница", требуя проведения ее ремонта.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель протестующих, передает Цензор.НЕТ.

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Люди переходят дорогу и не пропускают автомобили.

Таким образом прекращено автомобильное сообщение между Сходницей и Львовом, а также между Сходницей и Трускавцом.

По его словам, жители Сходницы протестуют против плачевного состояния участка трассы между Бориславом и Сходницей.

Местные жители перекрыли трассу Львов-Сходница, требуя ее ремонта 01

Они обвиняют Кабинет Министров в затягивании начала ремонтных работ, которые должны были стартовать еще в 2017 году.

Следует отметить, что это уже не первое перекрытие данной трассы в знак протеста.

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Напомним, Сходница является бальнеологическим курортом.

Источник: https://censor.net.ua/p3089971
 
 
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теперь бандера - це украинський ильич, но дороги от этого чудодейственного явления почему то становятся все хуже и хуже
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Тебя не должно волновать то что происходит в чужой для тебя стране! Волнуйся за дороги Архангельска и Омска! И не забудь гвоздики сталину и членину нести! А к нам нез заглядывать неумытой рожей - тебя и твое мнение сюда не звали!
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чушка, с твоей стороны это просто гениальный хрюк Місцеві жителі перекрили трасу Львів-Східниця, вимагаючи її ремонту - Цензор.НЕТ 1213
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Кокс, ты засунь свой язык себе в ж..., так как украинцы сейчас по всему миру и не указывай никому, как ему жить и помогать старикам и детям.
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Качают лодку и шатают будку. Ведь всем давно известно - при Порошенко состоялся небывалый доселе ремонт дорог.
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Жопы чиновников думают лишь о тех местах, где они живут и где их дети. Переселить преза и весь АП в Сходницу. Через месяц дороги будут сделаны. Их виллы и дети. в Испании и других странах Европы и Америи и бабло там же. Нахрена им Украина
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Агенты кремля. Искусственный протест. Проплаченные титушки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМестные жители перекрыли трассу "Львов-Сходница", требуя ее ремонта. ФОТО
 
 
 
 
 
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