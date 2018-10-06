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Все про:Киев (16571) стрельба (2339)

 Пьяные посетители кафе в Киеве открыли стрельбу по охране заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве в ночь на 6 октября посетители L`Kafa Cafe, находящемся на улице Гришка, 8в, устроили стрельбу по охранникам заведения, в результате чего пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

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Вызов на линию 102 поступил около 04:30. По предварительной информации, в кафе L`Kafa компания молодых людей, находясь в подвыпившем состоянии, начала выяснять отношения с другими посетителями заведения. Охране пришлось вывести молодых людей на улицу, из-за чего произошла словесная перепалка. После этого один из отдыхающих достал пистолет и произвел несколько выстрелов, в результате чего один из охранников получил ранение в ногу, а второй – в руку.

Вскоре правоохранителям удалось задержать стрелявших недалеко от места инцидента. У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет "Форт-12", предварительно, для стрельбы резиновыми пулями. Отмечается, что у мужчины было просроченное разрешение на ношение оружия.

В результате происшествия два человека были госпитализированы, еще три задержаны. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Столичные правоохранители открыли по факту драки и стрельбы в кафе по улице Михаила Гришко криминальное производство по статье "Хулиганство", сообщили позже в полиции Киева.

"Следователи провели первоочередные действия, в частности тщательный осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и очевидцами, а затем начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что все трое злоумышленников сейчас находятся в отделении и общаются с правоохранителями. Одного из них уже задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это человек, который непосредственно стрелял в охранников заведения.

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Пьяные посетители кафе в Киеве открыли стрельбу по охране заведения 04

Источник: https://censor.net.ua/p3089967
 
   
 Топ комментарии
 
Таможенный зашквар года Народного Фронта.)Сегодня в Румынии перевернулась фура с моющими средствами в которой вместо самих средств оказалось 1500 ящиков сигарет на сумму около 1 млн. евро.
http://www.evenimentdeolt.ro/…/tir-cu--ig-ri-de-contraband-…А заехала эта фура вчера в 12.00 из Украины, через пункт пропуска "Порубне-Сірет" Черновицкой таможни которая контролируется главой фракции НФ Максимом Бурбаком.Фуру выпустил тот же начальник смены, что и впустил летом полную фуру ткани из Турции под видом пустой, начальник смены Саша Попадюк.
Он родственник начальника таможни Салагора.
Кароче кубло все тоже. Там еще и Волынская таможня при "делах".Но самое интересное то, что прибыла фура на пост, со слов таможенников, в сопровождении двух патрульных авто НП которую тоже контролирует человек от Народного Фронта.)
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Украина пишут с маленькой буквы ,только кацапское лайно.Почитай статистику бытовых убийств в своей тундре по пьяни,потом будешь тут булькать.
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Этот так называемый народный фронт сплошные ублюдочное корупционеры твари .если Украинский Народ не уничтожит этих тварей под корень вместе с ихними ублюдочное мажорными тварями детьми,то так и будет выдыхать как рабское быдло
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Да, похоже, что в стране действительно идет война.
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Та уся історія людства пов'язана війною. Так, що все ОК.😎
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Таможенный зашквар года Народного Фронта.)Сегодня в Румынии перевернулась фура с моющими средствами в которой вместо самих средств оказалось 1500 ящиков сигарет на сумму около 1 млн. евро.
http://www.evenimentdeolt.ro/…/tir-cu--ig-ri-de-contraband-…А заехала эта фура вчера в 12.00 из Украины, через пункт пропуска "Порубне-Сірет" Черновицкой таможни которая контролируется главой фракции НФ Максимом Бурбаком.Фуру выпустил тот же начальник смены, что и впустил летом полную фуру ткани из Турции под видом пустой, начальник смены Саша Попадюк.
Он родственник начальника таможни Салагора.
Кароче кубло все тоже. Там еще и Волынская таможня при "делах".Но самое интересное то, что прибыла фура на пост, со слов таможенников, в сопровождении двух патрульных авто НП которую тоже контролирует человек от Народного Фронта.)
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Таможня это государство в государстве проходят миллионы и все дербаниться
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А до якої це теми --якби тільки гадить. Фу!
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Цікава гіпотеза , які ще будуть версії , можливо Бурбак особисто був за кермом фури а Яценюк за експедитора був )))
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Этот так называемый народный фронт сплошные ублюдочное корупционеры твари .если Украинский Народ не уничтожит этих тварей под корень вместе с ихними ублюдочное мажорными тварями детьми,то так и будет выдыхать как рабское быдло
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ну допустим украинские пограничники продажны, а как румыны пропустили к себе такую партию сигарет?? Выходит коррупция не имеет границ и тем более партийной принадлежности.
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У нас країна кланів які ведуть між собою війну.
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2 баклана в сопровождении толпы никчемных статистов бэбэбэкова...
изза 2х резинок...
и мы за это платим
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пистолет похожий на форт, звучит как стреляли из пистолета, похожего на пистолет xD
учитывая что все форты маркируют или на стволе или на рукоятке xD
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До экспертизы. Можид кто-то сам склепал? Тогда бонусом другая статья. Посмотри новости мастерах, клепающих стволы и на их продукцию.
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Гильзы от резинок, 9 мм.
Но хер его знает, когда ствол достают чем он лушпашить будет. там еще дауны внутрь и картечину вставить.
Так, что лучше падать, а потом подручными предметами 3,14 -ть.
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Ну, если бы такие вот, попадали туда, шо для них, как говаривал Папаша-Гестапо-Мюллер: "не бывает никакого потом"(с), то последователей таких бы- резко поуменьшилось. Но... у нас же гуманность и толерантность. И даже, как говорят- равенство перед Законом... А жаль.
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Андрей, я со стволом не шляюсь (тем более по кабакам с наградным). Ксиву всегда беру.Да и ситуацию видно, если с женой просто выхожу и звоню "стодвушникам", это ихняя компетенция и подследственность.
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Та правильно, я понимаю. И контору вашу ни в чем не виню. А тут ведь как выходит: Страх потерян, ну или инстинкт самосохранения, бо спокойно, в место скопления народа- ствол потянули. У нас, кстати, те же 2 года назад, в таких вот заведениях рамки присутствовали. Не знаю- как сейчас, бо посещаю только один кабак- "Пикник". Мало того, что он от меня в 100 метрах, так ещё и ОБСЕшники в нем очень часто. Потому, расцениваю его- как самый безопасный.
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Таких идиотов надо "лечить" так что б служили прививкой от подобного для полуидиотов
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Водочка, всё она, беленькая. Странные она вещи с народом делает. И безнаказанность- тоже. Когда эти два фактора объединяются- жди беды. Полицейским государством кто-то пугает. Ну, пугайте, продолжайте. А я просто обязан сказать, что пару лет назад, в Мариуполе и водилы вели себя поскромней, и быдлота бухая куда-то пропала, как корова языком слизала, о какой-то стрельбе я просто не говорю, её и сейчас, Слава Богу,- нет. У нас таки патрулей пока много. Но, ранее, повторюсь, когда можно было загреметь капониры рыть, например... было ещё лучше.
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..а к водочке ещё и безмозглая молодость...
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Безмозглая молодость переростает в безмозглую зрелость. Пусть это будет в изоляции от общества.
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Украина пишут с маленькой буквы ,только кацапское лайно.Почитай статистику бытовых убийств в своей тундре по пьяни,потом будешь тут булькать.
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Возвращайся на ленту сру))))Там тебя поймут и оценят)))
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Ты лишнехромосомный или лишнехромосомный, если тебя заводят слова "мова" или "незалежнасць"?
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А ИГИЛ вааще головы отрезает если имя магомета с маленькой буквы написать и обьявляет джихад. Продолжай в том же духе, к тебе потянуться патриоты
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бикі побикували, зараз їх треба відправити під Водяне, нехай там постріляють під наглядом морпіхів!
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Необходимо уже думать над изменениями в Уголовный кодекс за неадекватное применение оружия. При этом алкоголь и прочая дрянь должна существенно увеличивать ответственность. Не понимаю. Если идешь бухать на всю ночь зачем тебе оружие! Побухал, вызвал такси и в люлю. Идиоты... Даже тупые менты и те когда садятся бухать табельное в сейф под ключ закрывают... От греха подальше. Эти ушлепки еще тупее ментов...
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Вот если бы у всех было оружие в такой ситуации, варианта 2 или побоялись доставать, зная что у противника есть оружие или начался бы вестерн как в ковбойсеом кабаке 19 века, скорей всего второй вариант потому что низкий уровень культуры, а если ещё все пьяные то это снимает предохранители и так низкой культуры общения.
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"обнаружили предмет, похожий на пистолет "Форт-12" -- типова дебільно-мєнтяровська подача інформації. Мажорчики пааґудьзєлі - тепер будуть відмазувати. Це,якби "була зґвалтована предметом подібним на хуй".
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А если окажется, что только похож - свидетельство - достоверно?
Свидетель, после этого, будет выглядеть компетентным, давая другие свидетельства?
В чём зрада?
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похож или не похож, в конечном итоге зависит от того, сколько занесут
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Дві останні світлини -- просто спонтанні інсталяції Найцікавіше в цьому повідомленні П'яні відвідувачі кафе в Києві відкрили стрілянину по охороні закладу - Цензор.НЕТ 3730
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяные посетители кафе в Киеве открыли стрельбу по охране заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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