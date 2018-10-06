 Пьяные посетители кафе в Киеве открыли стрельбу по охране заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
Вызов на линию 102 поступил около 04:30. По предварительной информации, в кафе L`Kafa компания молодых людей, находясь в подвыпившем состоянии, начала выяснять отношения с другими посетителями заведения. Охране пришлось вывести молодых людей на улицу, из-за чего произошла словесная перепалка. После этого один из отдыхающих достал пистолет и произвел несколько выстрелов, в результате чего один из охранников получил ранение в ногу, а второй – в руку.
Вскоре правоохранителям удалось задержать стрелявших недалеко от места инцидента. У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет "Форт-12", предварительно, для стрельбы резиновыми пулями. Отмечается, что у мужчины было просроченное разрешение на ношение оружия.
В результате происшествия два человека были госпитализированы, еще три задержаны. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.
http://www.evenimentdeolt.ro/…/tir-cu--ig-ri-de-contraband-…А заехала эта фура вчера в 12.00 из Украины, через пункт пропуска "Порубне-Сірет" Черновицкой таможни которая контролируется главой фракции НФ Максимом Бурбаком.Фуру выпустил тот же начальник смены, что и впустил летом полную фуру ткани из Турции под видом пустой, начальник смены Саша Попадюк.
Он родственник начальника таможни Салагора.
Кароче кубло все тоже. Там еще и Волынская таможня при "делах".Но самое интересное то, что прибыла фура на пост, со слов таможенников, в сопровождении двух патрульных авто НП которую тоже контролирует человек от Народного Фронта.)
изза 2х резинок...
и мы за это платим
учитывая что все форты маркируют или на стволе или на рукоятке xD
Но хер его знает, когда ствол достают чем он лушпашить будет. там еще дауны внутрь и картечину вставить.
Так, что лучше падать, а потом подручными предметами 3,14 -ть.