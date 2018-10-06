 Пьяные посетители кафе в Киеве открыли стрельбу по охране заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Стрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция. ФОТО

Вызов на линию 102 поступил около 04:30. По предварительной информации, в кафе L`Kafa компания молодых людей, находясь в подвыпившем состоянии, начала выяснять отношения с другими посетителями заведения. Охране пришлось вывести молодых людей на улицу, из-за чего произошла словесная перепалка. После этого один из отдыхающих достал пистолет и произвел несколько выстрелов, в результате чего один из охранников получил ранение в ногу, а второй – в руку.

Вскоре правоохранителям удалось задержать стрелявших недалеко от места инцидента. У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет "Форт-12", предварительно, для стрельбы резиновыми пулями. Отмечается, что у мужчины было просроченное разрешение на ношение оружия.

В результате происшествия два человека были госпитализированы, еще три задержаны. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.





