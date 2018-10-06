 Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "НВ".
Комплекс построен на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения.
Директор компании Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин подчеркнул, что этот объект является единственной солнечной электростанции находящаяся в 100 метрах от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году.
Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным проектом украинской компании Родина и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро ($1,15 миллиона) и пользуется льготными тарифами.
Вывод:
Либо сеня идиот либо наши несуны круче армии рф.
А
несуныкрепкие хозяйственники у нас те еще - это да. Собсно, вырощенные нами и из нас элиты демонстрируют это наиболее наглядно.
Зрада крутится, жулькин электорат мутится (с)
У бабы-воровайки всё по-понятиям. И не нада баламутить.
ты каво хуйцлоботом назвал??!! пусть мы и не просто так топим за "жулька, спаси Украину", но таки абасновываем иногда свою "зраду"...
И не понятно, какого хрена 1/3 электроэнергии в Украине получают путем сжигания угля, который закупают по завышенным ценам и отбивают потом на потребителях.