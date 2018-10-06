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 Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС. ФОТОрепортаж

В Чернобыльской зоне ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию, которая расположена напротив накрытого реактора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "НВ".

Комплекс построен на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения.

Директор компании Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин подчеркнул, что этот объект является единственной солнечной электростанции находящаяся в 100 метрах от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году.

Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным проектом украинской компании Родина и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро ($1,15 миллиона) и пользуется льготными тарифами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Киевом появится крупнейшая в Украине солнечная электростанция

Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС 01
Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС 02
Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3089949
 
   
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Браво! 149 петина рехформа, а че за колючей проволкой, там же никого нет, это отчужденная зона.
Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 6136
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Потому, что в Украине самый честный в Мире народ проживает.
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сеня против вторжения армии рф строил такую же, только без колючки сверху.
Вывод:
Либо сеня идиот либо наши несуны круче армии рф.
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Сеня и забор строил. Свое он отбил еще до начала строительства. А остальное - не его забота.

А несуны крепкие хозяйственники у нас те еще - это да. Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 4015 Собсно, вырощенные нами и из нас элиты демонстрируют это наиболее наглядно.
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насрали дружно с корешами-лахтинцами в ветку и "задачу выполнили". А приехать в Киев и пиздюлей за "правое дело" огрести - слабо, гавно тупое? )).
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к тому же колючка под напругой. Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 6650 а станцию думаете для чего построили? Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 8459
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@Утилизация ватников
Зрада крутится, жулькин электорат мутится (с)
У бабы-воровайки всё по-понятиям. И не нада баламутить.
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Колючая проволка там специально поставлена! Для того, что б любой Хуйлобот мог сказать ,,Це зрада,, ! )))
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Dark Energy_777
ты каво хуйцлоботом назвал??!! пусть мы и не просто так топим за "жулька, спаси Украину", но таки абасновываем иногда свою "зраду"...
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Це символ "України панавому": людей нема, бабло стрижуть огородившись колючим дротом, а на задньому плані німецький прапорець розвівається.
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1 Мвт - это фонари по периметру ЧАЭС запитывать? Офигеть достижение за лимон евро.
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Тогда не понятно, куда вся эта прорва электричества девается.
И не понятно, какого хрена 1/3 электроэнергии в Украине получают путем сжигания угля, который закупают по завышенным ценам и отбивают потом на потребителях.
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Ахметов будут собирать последние деньги у жителей Зоны отчуждения! Чому Ахметов не сидить? Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2864
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Всё бы хорошо в солнечных станциях, если бы не их дикий тариф.
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Та это же бесплатная солнечная энергия. Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 1321
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Как же тысячи солнечных электростанций по всему миру работают? Наверное, там града нет. Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 3740
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Ну если немцы согласятся менять вовремя панель130$ примерно ,то зашибись. Да и район там не очень солнечный.
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Ветряки будущее ,а не эта хрень. Да и места они занимают меньше.
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Будують найбільше в Європі сховище відпрацьованого ядерного палива, заводи з переробки. В майбутньому більш рішуча влада постпвить центрофуги, заводвиробництва снарядів зі збідненим урядом. Все фактично готове.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПервую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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