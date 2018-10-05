 Погибшего на Донбассе воина Алексея Влодарского провели в последний путь на Житомирщине. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Алексей Константинович Влодарский (позывной Скиф), 1981 года, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Погиб 2 октября в районе поселка Крымское Луганской области от пули снайпера.
Алексей Влодарский родился 15.12.1981 года в Гранитном. Проходил срочную службу в 441-м вертолетном полку в Коростене, с 2010 работал машинистом экскаватора. На войне находился более двух лет.
У него остались сестра и брат.
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