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 Погибшего на Донбассе воина Алексея Влодарского провели в последний путь на Житомирщине. ФОТО+ВИДЕО

5 октября, в поселке городского типа Гранитное Малинского района Житомирской области состоялось прощание с павшим украинским воином Алексеем Константиновичем Влодарским

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Константинович Влодарский (позывной Скиф), 1981 года, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Погиб 2 октября в районе поселка Крымское Луганской области от пули снайпера.

Алексей Влодарский родился 15.12.1981 года в Гранитном. Проходил срочную службу в 441-м вертолетном полку в Коростене, с 2010 работал машинистом экскаватора. На войне находился более двух лет.

У него остались сестра и брат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Алексей Влодарский погиб на Донбассе от пули снайпера 2 октября. ФОТО

Видео - фейсбук Зоряна Степова Степенко

Погибшего на Донбассе воина Алексея Влодарского провели в последний путь на Житомирщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3089942
 
   
Цензор.НЕТФотоОбществоПогибшего на Донбассе воина Алексея Влодарского провели в последний путь на Житомирщине. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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