 Погибшего на Донбассе воина Алексея Влодарского провели в последний путь на Житомирщине. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Константинович Влодарский (позывной Скиф), 1981 года, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Погиб 2 октября в районе поселка Крымское Луганской области от пули снайпера.

Алексей Влодарский родился 15.12.1981 года в Гранитном. Проходил срочную службу в 441-м вертолетном полку в Коростене, с 2010 работал машинистом экскаватора. На войне находился более двух лет.

У него остались сестра и брат.

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