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 Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ. ФОТОрепортаж

Оккупанты в Крыму скрывают аварию, произошедшую с немецкими турбинами Siemens, поставленными на полуостров в обход международных санкций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ 01

"30 августа 2018 выявлены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи Севастополя на временно оккупированной территории АР Крым. Участок кровли крыши размерами 10х20 метров прогорел, о чем свидетельствует внешний вид разрушенной кровли и характерное задымления (см.фото)", - говорится в сообщении.

Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия провела испытания турбин Siemens в оккупированном Крыму, в немецком концерне заявили, что тестирование произошло без их согласия

В указанном помещении установлены газовые турбины SIEMENS, которые импортированы в обход международных санкций. Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска данной ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории АР Крым.

Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ 03

По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания SIEMENS не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования.

Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ 04

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Строительство ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской государственной корпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями. Природный газ, который планируется использовать для производства электрической энергии Российской Федерацией, незаконно добывается из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец", "Украина" ( "Независимость").

Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ 05

Последние данные о работе установок зафиксированы техническими средствами осенью этого года, в частности активность плавучей буровой установки "Сиваш" 22 сентября 2018, "Таврида" 29 сентября 2018 "Петр Годованец" (переименована оккупационными властями на MODU Crimea 2) 2 октября 2018 г.

Читайте также: История с турбинами Siemens в оккупированном Крыму существенно подорвала доверие Меркель к Путину, - посол Мельник

Сейчас владелец этих установок ГАО "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины" обратился в суд с иском о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов в АР Крым и использованием природных ресурсов Украины.

Напоминаем, в июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза.

Источник: https://censor.net.ua/p3089923
 
   
 Топ комментарии
 
у рукожопых погнулся вал турбины диаметром 460 мм
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от рукожопые ...такие турбины ухандохали...))))
остров невезения...
у раши теперь есть
весь покрытый плесенью
абсолютно весь...
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ти дивись, які кацапи умєльци.

позавчора кацапи підняли поросячий зойк, що запустили турбіни сіменс на кримє, а вчора, як виявилося, кацапи вже ці турбіни разхєрачили!

В РЕКОРДНО КОРОТКИЙ СРОК!!!
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И все таки НЕМЧУРА не обманула...
Турбины поставляли...
А наладчиков НЕТ))))))))))))))))))))

Вот Равшан и Джамшут и освоили БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ)))))))))))))))))
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Работают турбині. По утрам даже излишек теперь єлектричества

Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9443
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Та мені байдуже Думай, шо хочеш
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Розкладки виставляють не "на" клавах, а "для" - в налаштуваннях OC, в мене 2 "uk" "en" інколи вмикаю інші
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Вполне возможно что работают. Это не противоречит предположению о пожаре.
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Где? В котельной? Давно турбины ставят в котельной?
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Журналистика конечно супер у нас, о запуске станций с октября ни слова , зато о том что в августе на крыше заметили пятно пожалуйста.)))
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с чего ты взял, что там что-то реально запустили? наверняка кацапы солгали, так как делают это регулярно, мало ли, что они там заявляли.
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почему же фейки?, вовсе нет. А вот кацапы пи...т как дышат.
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так они и просели, наверное наращивали чем-то потом, я не знаю из какого говна и веток они эту хрень строят, но думаю, что долго стоять это не будет, умные люди уже высказали свое экспертное мнение.
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Яка дивна спроба перевести стрілки від власної неадекватності на чужу країну. В дурдомі забули вечірні уколи зробити?
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Мені не зрозуміло як ти умудряєшся правити світом, не привертаючи уваги санітарів. Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7722 Наприклад, накази для цілої нації роздаєш.
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Так что, "Лиман" не утонул, Кобзон жив и поет в Кремле с хором Александрова, а Моторыла и Захаров в зале стоя аплодируют им?
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Запустили, об этом полно инфы, в том числе и с проукраинских сайтов типа Крым реалии.
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лично запускал? или поверил кацапсинам на слово?
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Карта перетоков онлайн.
Посмотри перетоки неделю назад и сегодня
http://br.so-ups.ru/Public/MainPage.aspx#
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умнее ничего не придумал, как предлагать ссылку на кацапский ресурс?
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Может они и на счёт падения сегодня МиГ-29 наврали, но это ведь не помешало опубликовать информацию?
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они бы рады были соврать, но видать как всегда что-то не согласовали.
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место проклятое или руки из жопы... или и то и другое сразу
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Ты о чем? На дату фотки смотрел и на сегодняшний кадендарь?
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И? В августе подгорело, пришлось месяц латать. Посмотрим что будет дальше происходить.
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Не горело там ничего. Фейк детский. Обічное испытание.
Такое же. как позавчера на другой турбине. которую запустят черз месяц

Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 644
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у меня на календаре пятница, а у тебя какая неделя по южнокорейскому календарю чучхе ? )))
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На снимках сказано что повреждение крыши котельного отделения главного корпуса, так а при чем здесь турбины, они в машзале а не в котельной.
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Блин, тут недавно юлеботы на соевых фыркали типа: смотрите соя! В Крыму турбины сименс запустили! И штук 10 лайков...
Ну не дебилы? Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 96
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да то укрДРГ в синих пляжных шлепанцах козни кацапам строит ...
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Главное, чтобы кувалда при монтаже не сломалась.
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та нехай у повітря там усе злетить!! пох на рогатих!!
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Ваша копия Siemens не является подлинной. Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8537
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Та не, турбина целая, а крышу пробил наладчик при попытке её раскрутить.
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Event-агенство «ДариПраздник» разослало по редакциям крымских СМИ пресс-релиз концерта, который должен состояться в Армянске при поддержке «властей» города и Крыма. Цель мероприятия - «продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет», сообщают «Примечания», передает QHA.
Анонсируется дата и время проведения концерта - 13 октября, с 13:00 до 18:00.
На концерте должны выступить детские и взрослые творческие коллективы со всего аннексированного полуострова. Организаторы концерта заявляют, что это позволит «опровергнуть ложную информацию об экологической катастрофе в Армянске и соседних поселках».
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С Титана содрали 800 лямов штрафа за нарушение эконорм, пусть Фирташ раскошелится.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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