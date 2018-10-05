 Оккупанты скрывают аварию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС в Крыму, - МинВОТ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"30 августа 2018 выявлены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи Севастополя на временно оккупированной территории АР Крым. Участок кровли крыши размерами 10х20 метров прогорел, о чем свидетельствует внешний вид разрушенной кровли и характерное задымления (см.фото)", - говорится в сообщении.

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В указанном помещении установлены газовые турбины SIEMENS, которые импортированы в обход международных санкций. Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска данной ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории АР Крым.

По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания SIEMENS не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования.

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Строительство ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской государственной корпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями. Природный газ, который планируется использовать для производства электрической энергии Российской Федерацией, незаконно добывается из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец", "Украина" ( "Независимость").

Последние данные о работе установок зафиксированы техническими средствами осенью этого года, в частности активность плавучей буровой установки "Сиваш" 22 сентября 2018, "Таврида" 29 сентября 2018 "Петр Годованец" (переименована оккупационными властями на MODU Crimea 2) 2 октября 2018 г.

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Сейчас владелец этих установок ГАО "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины" обратился в суд с иском о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов в АР Крым и использованием природных ресурсов Украины.

Напоминаем, в июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза.