 Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гопко написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Состоялась встреча с Патриархом всея Грузии Ильей II, который сказал, что они рассчитывают, что эта сложная проблема будет решена в Украине положительно.

Спикер Андрей Парубий отметил важность для Украины получения Томоса, развития двусторонних отношений с Грузией и сохранения единства Вселенского православия".

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.@AndriyParubiy закликав Святійшого Католикоса-Патріарха всієї Грузії,Архієпископа Мцхетського і Тбілісійського, Митрополита Абхазії і Піцунди Іллю ІІ підтримати ініціативу Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Єдиній Українській Православній Церкві Томосу про Автокефалію pic.twitter.com/CQDOWAGOvU