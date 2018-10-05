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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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 Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спикер парламента Андрей Парубий и глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко провели встречу с патриархом Грузинской православной церкви Илией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гопко написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Состоялась встреча с Патриархом всея Грузии Ильей II, который  сказал, что они рассчитывают, что эта сложная проблема будет решена в Украине положительно.

Спикер Андрей Парубий отметил важность для Украины получения Томоса, развития двусторонних отношений с Грузией и сохранения единства Вселенского православия".

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Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II 01
Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II 02
Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II 03

Источник: https://censor.net.ua/p3089918
 
 
 Топ комментарии
 
Быдло только и думает как томосу помешать
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Нет, но останутся в Украине и послужат сплочению нации. Кстати, вы знаете сколько УПЦ КП тратит на помощь украинской армии?
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Зачем мне что-либо доказывать человеку который пришёл лить грязь как на Украину так и на УПЦ?
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Найкращій килим повинен бути текінським☺
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Текінські килими цінуються за м'якість тканини, надзвичайну щільність бархатистого, низько підстриженого ворсу, забарвленого рослинними барвниками в глибокі благородні відтінки червоного і синього кольорів, що добре гармонують з природним кольором шерсті і добре утримуються сировиною на століття.
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Грузія теж має окуповані території та біженців. Деяких біженців я знаю в Києві, чув їх розповіді про те, як вони тікали з Абхазії.
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Да-да, томос - это наше всё. Без него пропадём. Нам же потому и не прёт 27 лет, что у нас томоса не было. Сейчас как застучим лбами, как помолимся, как понесём бабло не московским попам, а киевским, всё само наладится..
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Подумаешь, платежи.. Зато Филарет в шоколаде. В некотором смысле даже в рошеновском.
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Та мне шо один, шо второй. Сейчас попёрло Филарету. Поднатужились с Петей и отломили кусок бизнеса у кацапов. Налили сверху патриотического соуса и торгуют во всю.. Одному бабло, другой расчитывает, что ему электоратом зачтётся..
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То есть вас полностью устраивает когда денежки от украинских верующих текут в карман Московии? Кстати, денежки немалые
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А сейчас они что, в бюджет Украины потекут?
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Нет, но останутся в Украине и послужат сплочению нации. Кстати, вы знаете сколько УПЦ КП тратит на помощь украинской армии?
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Зачем мне что-либо доказывать человеку который пришёл лить грязь как на Украину так и на УПЦ?
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нікак нє вспомню откуда ета фраза... кіно какоє-то....
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А к какой категории вы себя относите? В особенности видя ваш флажок😄
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Отлично, зачем вы тогда называете украинцев быдлом?
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Кацапи ви ж самі стверджуєте що : " Нє єдіним хлєбом жів чєловєк " .. Суперечливі ви істоти . Спікер Парубій і глава комітету ВР у закордонних справах Гопко провели зустріч з грузинським патріархом Іллею II - Цензор.НЕТ 1381
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Мнение болгарского патриарха
https://www.youtube.com/watch?v=gLptdUc8cFQ
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Насколько я знаю, грузинская церковь против предоставления автокефилии УПЦ. Интересно, почему? Очевидно что нужно провести 'разбор полётов'.
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Прослушайте его еще раз Для ленивых: "Грузинская… Но Грузинская только на том основании, что она не поехала на Всеправославный Собор на Крите. Можно предполагать, а вообще-то Грузия поддерживает Украину, поэтому и церковь должна.". Больше про Грузию ничего.
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Я не обвиняю грузинов в предательстве, но вопрос почему Грузинская ПЦ находится в оппозиции к передачи Украинской ПЦ тороса остаётся открытым
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Так Вы его закройте. Он ведь пока не возникал.
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Этого не может быть потому что быть не может
Не распростроняй дезу.
Наш патриапх ДОСТОЙНЫЙ человек и не раз посвещал свои молитвы Украине и в Грузии нет человека который бы не относился к нему с уважением - заслуженным уважением.
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Почему тогда Филарет это говорил? Я не обвиняю вашего патриарха в предательстве, но вопрос остался открытым
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я не знаю говорил ли что Филарет но уверен что такого быть не может
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Интервью Филарета Венедиктову можно найти как на сайте Эха так и на трубе
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Он такого не говорил. Филарету не была известна позиция Грузинской церкви, о чем он и сказал
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Это возможно
А версия Американского штрехбрехера - не верна
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Росія анексувала Українську церкву: Константинополь провів дослідження щодо Томосу для України.

У мережі з'явився документ під назвою "Вселенський Престол і Українська Церква", в якому окреслено результати дослідження щодо права України отримати Томос.
Відповідний документ оприлюднила Київська православна богословська академія на своєму офіційному сайті.Спікер Парубій і глава комітету ВР у закордонних справах Гопко провели зустріч з грузинським патріархом Іллею II - Цензор.НЕТ 2895
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я за что тебе зарплату плачу чтобы ты с попами встречался? мразь.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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