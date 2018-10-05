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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Фоторепортаж
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 План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

А чего добился ты?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Кто же это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Других вариантов нет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти разрабатывают план отказа страны от доллара, - The Bell

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

На межі Зубожіння

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Не просто соседство, а тесная дружба

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Хороший лектор!

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...по дороге в Президенты

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Основа власти

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Вперед, к процветанию!

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Скрытые символы мирозданья

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Провокации против честной журналистики!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3089893
 
   
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Водолаз Турчинов доставил План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5100
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ПС...Вибори ...вибори .!.Чим далі ..тим більше *какі* буде ..
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ПС...Вибори ...вибори .!.Чим далі ..тим більше *какі* буде ..
.
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Есди бы не было Тимошенко,то что бы было в фотожабах. А других персонажей слабо отфотожабить?
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Хорошо нынче испечены фотожабы с Турчиновым и ножовкой по металлу и Порошенко с его достижениями. Но земной шар с исполинской скульптурой, из которой что-то там торчит - это супер! Респект автору идеи и художнику!
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То-то все удивляются: торчит ни с того ни с сего что-нибудь вроде кремля. А вон оно чо, Михалыч...
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на Садового кроме смиття ничего приклеить не могут. Уже не очень смешно.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПлан отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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