 План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

А чего добился ты?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Кто же это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

Других вариантов нет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти разрабатывают план отказа страны от доллара, - The Bell

На межі Зубожіння

Не просто соседство, а тесная дружба

Хороший лектор!

...по дороге в Президенты

Основа власти

Вперед, к процветанию!

Скрытые символы мирозданья

Провокации против честной журналистики!

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