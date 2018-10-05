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 "Славута" и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные. ФОТО

В пятницу, 5 октября, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области, машины столкнулись на автодороге возле села Рогозов недалеко от Борисполя.

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По данным полиции, во время столкновения "Славуты" с рейсовым микроавтобусом, который двигался из Киева в Черкассы, погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы. Их госпитализировали в местную больницу.

Во время удара на обочину выбросило еще один микроавтобус. Машина получила механические повреждения.

Причины трагедии выясняются правоохранительными органами.

Славута и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные 01
Славута и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные 02

Славута и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные 03

Источник: https://censor.net.ua/p3089892
 
 
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Славута или Таврия - это капсула смерти. Учитывая запаску под капотом. Для нее лобовое столкновение даже с легковухой, не говоря уже о чем-то более тяжелом - всегда трагический финал.
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Один всім відомий відос і запаска корінь всього зла! Блять, та подивіться на фото, при такому ДТП вона навіть в потилицю вбила б, якби в багажнику лежала!
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Ну а взагалі, шо хотіти від нової тачки за 5000 баксів? Моти ще більш небезпечні, але ж добровільно їздять.
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Нічого дивного - сучасні автомобілі набагато безпечніші, ніж ті, які розроблялись в 80-х (а то й в 70-х) роках минулого сторіччя.
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Нива кстати тоже в плане пассивной безопасности не далеко от Славуты убежала.
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1 срочно удвоить штрафы!2 разрешить гаишникам изымать органы на месте.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Славута" и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные. ФОТО
 
 
 
 
 
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