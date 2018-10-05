 Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Реализуя задуманное, офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего загрузил военное имущество и вывез его с целью его дальнейшей продажи за границу.
Во время вывоза оборудования правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украин. Оба авиационные двигатели ТВЗ-117А к вертолету Ми-8 изъяты при осмотре места происшествия.
Открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.
Про "боевых" штабных генералов......
Патриотов добробатов повытесняли. А мразь оставили.
Это еще с СССР тянется. Дают "странам-друзьям" кредиты, или товары в кредит... Потом списывают. Куба - пример....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государственных_долгов,_списанных_Россией
На дивані краще, ніж на "шконці".