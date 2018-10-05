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 Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

5 октября в Киеве пресечена попытка похищения лейтенантом ВСУ, командиром роты охраны одной из воинских частей, двух авиационных двигателей ТВЗ-117А к вертолету МИ-8, балансовой стоимостью около 400 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 01

Реализуя задуманное, офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего загрузил военное имущество и вывез его с целью его дальнейшей продажи за границу.

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 02

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Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 03

Во время вывоза оборудования правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украин. Оба авиационные двигатели ТВЗ-117А к вертолету Ми-8 изъяты при осмотре места происшествия. 

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 04

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Открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3089891
 
   
 Топ комментарии
 
командир роты охраны! с ума сойти!
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Че там порохоботы выли про армию натовских стандартов.
Про "боевых" штабных генералов......
Патриотов добробатов повытесняли. А мразь оставили.
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Помнится, давно, рашка федерашка продала пару истребителей Вьетнаму, так ни денег, ни самолетов. Есть куда стремиться
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ПаРашка сейчас сама дает кредит покупателям для покупки ее "не имеющей аналогов" техники.....под минимальный процент и на длительный срок, а потом, по привычке, просто спишет долг, если не развалится к тому моменту... Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2836
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А че сейчас......
Это еще с СССР тянется. Дают "странам-друзьям" кредиты, или товары в кредит... Потом списывают. Куба - пример....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государственных_долгов,_списанных_Россией
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Добре, що я не співучасник.
На дивані краще, ніж на "шконці".
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Очень дешево,балансовая стоимость двух ТВ3-117- 400 тыс горивен означает что до летёхи там всё украли, а его тупо подставили
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Я даже могу предположить як подставили.Меня один раз так хотели подставить.Короче,заехал я на бусе,на режимній обєкт,кое шо вігрузить и загрузить.Смотрю мне грузят,щось не то...ну я вігрузил обратно,але те,хто грузил не видели...Короче віезжаю с КПП,где меня никогда не проверяли,вдруг решили досмотреть бус.Короче,стоял я с улібочкой Чеширского кота,и наблюдал, як вони шукали то,що я вігрузил...а по их мнению должен біл уворовать.И спеленать меня тёпленького.Короче тут може бути така ж пiдстава,але разіграна,чуть по другому Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4649
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почему? может на складе лежало все время - за каждый год списывается сколько-там + может цена за один. да и бухгалтерская отчетность с реальным состоянием разнится (наверняка не в пользу второго), хотя никто не запрещает продать говно по коммерческой цене. так же и с квартирами - всяческие "приближенные" к "неприкосновенным" по-закону и по-жизни себе недвижимость покупают за копейки. и спокойно за цену однушки себе прикупают маленький дворец (и это еще в лучшем случае, в худшем - вообще не платят).
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Я в технике не особо, но мне кажется что чувак продешевил. Верней, пытался продешевить.
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І ще державну зраду до статті нехай доплюсують!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКомандир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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