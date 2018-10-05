 Банда, занимавшаяся контрабандой и торговлей психотропами, задержана на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники группы, в состав которой входило шесть местных жителей, закупали в одной из соседних стран прекурсоросодержащее средство псевдоэфедрина гидрохлорида. Дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

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Для изготовления амфетамина с контрабандой ввозимых прекурсоров злоумышленники организовали на территории региона несколько нарколабораторий. Синтезированные психотропы участники группировки распространяли через разветвленную сеть наркодилеров.

Во время проведения обысков сотрудники СБУ обнаружили в помещениях, автомобилях фигурантов дела и местах производства наркотиков примерно 2 кг прекурсоров, полкилограмма метамфетамина, оборудование для изготовления психотропов, а также почти 120 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 200 тысяч гривен.

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Правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 и ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

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