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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября. ФОТОрепортаж

5 октября состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Традиционно, как для пятницы, нардепы в этот день не рассматривали ни одного законопроекта.

В начале заседания 14 новых членов ЦИК приняли присягу.

Затем состоялся "Час вопросов к правительству", в ходе которого первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что по итогам года рост ВВП Украины составит более 3%. Также министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил: "Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю".

Далее первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.

В итоге, Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание Рады при тртрадиционно полупустом зале.

8-12 октября, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующее пленарное заседание состоится во вторник, 16 октября в 12:30.

Рабочий день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 01

Нардепы от "Самопомочи" Татьяна Острикова и Роман Семенуха общаются с Геращенко, пока Кубив докладывает с трибуны Рады.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 02

Глава фракции РПЛ Олег Ляшко принес главе фракции НФ Максиму Бурбаку на подпись заявление о перерыве. Пока Бурбак изучает документ Ляшко общается с Викторией Сюмар (НФ).

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 03

Премьер Владимир Гройсман, а также значительная часть министров отсутствовали в Раде во время Часа вопросов к правительству. Возможно, из-за этого традиционной очереди нардепов в правительственную ложу сегодня не наблюдалось. Лишь несколько нардепов стоят возле вице-премьера Климпуш-Цинцадзе, а также Ольга Червакова (БПП) общается с главой Минкульта Евгением Нищуком.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 04

Олег Мусий (внефракционный, справа) общается с Антоном Яценко ("Видродження", слева).

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 05

Валерия Заружко (РПЛ) беседует с Игорем Шурмой ("Оппоблок").

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 06

Острикова и Семенуха мило беседуют.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 07

За их беседой наблюдает Владимир Парасюк (внефракционный, стоит спиной в белой рубашке и джинсах).

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 08

Ирина Сысоенко ("Самопомич") с тазиком выступает с трибуны с критикой медреформы.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 09

Олег Ляшко в окружении своей фракции делает заявление с трибуны Рады.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 10

Александр Вилкул ("Оппоблок", слева) и Антон Яценко ("Видродження", справа).

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 11

Сектор "Народного фронта".

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 12

Трио вице-премьер-министров: Степан Кубив (крайний справа, сидит), Геннадий Зубко (по центру в коричневом костюме) и Павел Розенко (крайний слева, в синем костюме).

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 13

Члены Кабмина собираются покинуть Раду после завершения Часа вопросов к правительству.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 14

Нардепы на прощание рассмешили каким-то рассказом Зубко.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 15

Традиционный пятничный полупустой зал Рады.

Сысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября 16

Олег Ляшко с "оппоблоковцем" Михаилом Папиевым изучают что-то в телефоне Андрея Лозового (РПЛ, в свитере с гербом).

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3089837
 
 
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ну...из всего этого стада порадовал только розенко... смотрю и вижу - не голодает, мальчик
( луценчихи нет... и слов прекрасных нет!!!)
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Только насильственные смерти могут что-то изменитьв Украине.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСысоенко с тазиком и смешной рассказ для Зубко, - рабочий день Рады 5 октября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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