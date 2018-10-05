 Военная прокуратура получила разрешение на проведение заочного расследования в отношении Клименко: далее в суд пойдет обвинительный акт, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"Военная прокуратура еще в марте закончила расследование "вертолетного" дела (52 подозреваемых налоговиков, 27 в Украине, убытки больше 100 млрд грн по курсу 8 за доллар, вернули государству во время следствия имущества и средств более чем на 100 млн. долларов США). Осталось пройти процедуру заочного досудебного расследования и заочного судебного разбирательства в отношении находящихся в "добровольном российском изгнании" беглецов", - рассказал он.

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"Первый - подозреваемый Клименко. Прокурор обратился в суд с ходатайством в начале июля 2018 года. Суд 13 заседаний подряд 3 месяца слушал аргументы прокуроров военной прокуратуры и стороны защиты. Подозреваемого Клименко в процессе представляли аж 5 адвокатов. Суд привлекал 4 адвокатов для оказания бесплатной (!!) правовой помощи в связи с тем, что защитники подозреваемого Клименко систематически не появлялись на судебные заседания, самовольно покидали заседание при рассмотрении ходатайства (статистика - за период рассмотрения адвокаты 7 раз ни появлялись в судебные заседания, 1 раз самовольно покинули заседание в процессе рассмотрения ходатайства, заявили 5 отводов судьи). С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты Клименко самоустранились от защиты подозреваемого и не доказывали свою правовую позицию по существу ходатайства. Однако, Справедливость есть и за нее нужно бороться. Сегодня судом, с соблюдением всех норм УПК Украины, объявлено Постановление суда о предоставлении согласия на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении подозреваемого Клименко. Далее в суд пойдет обвинительный акт", - добавил Матиос.





Напомним, в конце мая 2018 года одного из "налоговиков Клименко", бывшего руководителя Государственной налоговой службы в Харьковской области Станислава Денисюка отпустили из СИЗО, так как закончился предусмотренный законом срок ареста.

Денисюка вместе с другими налоговиками задержали 24 мая 2017 года в рамках масштабной совместной спецоперации полиции и военной прокуратуры по делу об участии и содействии в организации преступной организации и злоупотребления служебным положением представителями системы Миндоходов Януковича. Суд определил залог Денисюку - более 100 миллионов гривен. Такую сумму Денисюк не вносил, оспаривал меру пресечения, но оставался под стражей.