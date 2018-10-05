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 При получении взятки в 6 тыс. грн задержан и.о. замначальника одной из исправительных колоний Николаевской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили во взяточничестве исполняющего обязанности заместителя начальника одной из исправительных колоний Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от осужденного десять тысяч гривен за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленником четырех тысяч гривен - первой части неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

При получении взятки в 6 тыс. грн задержан и.о. замначальника одной из исправительных колоний Николаевской области, - СБУ 01
Фото: пресс-служба СБУ

Отмечается, что правоохранители задержали фигуранта дела в центре областного центра при получении второго транша взятки в размере шесть тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Ольшанской исправительной колонии задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с полицией под процессуальным руководством военной прокуратуры.

При получении взятки в 6 тыс. грн задержан и.о. замначальника одной из исправительных колоний Николаевской области, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3089776
 
   
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Чиновники - упоротые маньяки. Их ловят , но они упорно продолжают брать взятки . МОЖЕТ ИХ ДАНЬЮ ОБЛОЖИЛ 😎😎😎 РУЦЬКИЙ КРИМИНАЛ????
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Кстати о работе полиции . Как в Словакии борятся с коррупцией. Вот работает отделение миграционной полиции - его отправляют на нелелю работать в Жилино , а жилинские едут работать в Братиславу. И так постоянно тасуют составы по разным городам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении взятки в 6 тыс. грн задержан и.о. замначальника одной из исправительных колоний Николаевской области, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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