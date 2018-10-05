 Никопольская солнечная электростанция обеспечит электричеством 100 тысяч домов и предприятий, - Голик. ФОТО

Советник главы Днепропетровской облгосдаминистрации Юрий Голик сообщил, что эта станция станет самой мощной в Украине и войдет в ТОП-3 крупнейших СЭС по всей Европе, сообщает пресс-служба ОГА.

Юрий Голик (в центре) и Максим Тимченко (справа)

Станция строится совместно частными инвесторами из Китая и Украины - China Machinery Engineering Corporation (CMEC) и ДТЭК. Общий объем инвестиций – 230 млн долл.

Согласно проекту, стартовавшему весной этого года, на 400 га, где раньше располагался карьер, будут установлены 750 тыс. солнечных панелей общей мощностью 200 МВт. Здесь будут также смонтированы 80 инверторных станций с силовыми трансформаторами и распределительными устройствами. Модули китайского производства смогут обеспечить электричеством 100 тыс. домов и предприятий.

Как сказал Голик, этот проект является частью проекта энергонезависимости Украины, приоритетность которого отметил президент Петр Порошенко. Это уже третья СЭС в Днепропетровской области, первые две запущены в Подгорном и Никополе.

"Днепропетровская ОГА обеспечивает проектам альтернативной энергетики "зеленый свет" и полное содействие. При этом они реализуются без привлечение бюджетных средств", - сказал Голик.

Он также отметил, что новая СЭС даст новые рабочие места.

"Мы создаем безопасные условия, комфортный климат и прозрачные правила игры для бизнеса. С начала вооруженного конфликта на Донбассе Днепропетровщина не потеряла ни единого инвестора, поскольку каждый из них имеет возможность работать. Мы мечтаем, чтобы в нашем регионе развивалась альтернативная энергетика. В последнее время в этой сфере появляется все больше инвестпроектов. Мы рады, что в такие проекты вкладывают средства, создаются новые рабочие места", - сказал советник председателя Днепропетровской ОГА.

"Объект возводим быстрыми темпами, благодаря нашим китайским партнерам, - компании, которая поверила в этот проект. Спасибо областной власти, местной власти, жителям, которые поддержали строительство, - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. - Строительство солнечной электростанции - это подтверждение того, что ДТЭК остается крупнейшим отечественным инвестором, который за последние годы вложил миллиарды гривен в энергетику Украины".

"Этот проект особенный. Это большие инвестиции, вложенные на украинском рынке, - отметил генеральный директор компании China Machinery Engineering Corporation, руководитель проекта строительства солнечной электростанции Цао Цинь. - Наша компания работает 10 лет. Имеем опыт, силу и веру, чтобы воплотить этот проект".

Завершение строительства запланировано на начало 2019 года. После этого станцию ​​подключат к единой энергетической системе Украины и введут в эксплуатацию.