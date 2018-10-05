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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1245) ОГА (1376) солнечная энергетика (8) Голик Юрий (16)

 Никопольская солнечная электростанция обеспечит электричеством 100 тысяч домов и предприятий, - Голик. ФОТО

В селе Старозаводское Никопольского района Днепропетровской области строится новая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 200 МВТ, которая обеспечит электричеством 100 тысяч домов и предприятий.

Советник главы Днепропетровской облгосдаминистрации Юрий Голик сообщил, что эта станция станет самой мощной в Украине и войдет в ТОП-3 крупнейших СЭС по всей Европе, сообщает пресс-служба ОГА.

Никопольская солнечная электростанция обеспечит электричеством 100 тысяч домов и предприятий, - Голик 01

Юрий Голик (в центре) и Максим Тимченко (справа)

Станция строится совместно частными инвесторами из Китая и Украины - China Machinery Engineering Corporation (CMEC) и ДТЭК. Общий объем инвестиций – 230 млн долл.

Никопольская солнечная электростанция обеспечит электричеством 100 тысяч домов и предприятий, - Голик 02

Согласно проекту, стартовавшему весной этого года, на 400 га, где раньше располагался карьер, будут установлены 750 тыс. солнечных панелей общей мощностью 200 МВт. Здесь будут также смонтированы 80 инверторных станций с силовыми трансформаторами и распределительными устройствами. Модули китайского производства смогут обеспечить электричеством 100 тыс. домов и предприятий.

Как сказал Голик, этот проект является частью проекта энергонезависимости Украины, приоритетность которого отметил президент Петр Порошенко. Это уже третья СЭС в Днепропетровской области, первые две запущены в Подгорном и Никополе.

"Днепропетровская ОГА обеспечивает проектам альтернативной энергетики "зеленый свет" и полное содействие. При этом они реализуются без привлечение бюджетных средств", - сказал Голик.

Он также отметил, что новая СЭС даст новые рабочие места.

"Мы создаем безопасные условия, комфортный климат и прозрачные правила игры для бизнеса. С начала вооруженного конфликта на Донбассе Днепропетровщина не потеряла ни единого инвестора, поскольку каждый из них имеет возможность работать. Мы мечтаем, чтобы в нашем регионе развивалась альтернативная энергетика. В последнее время в этой сфере появляется все больше инвестпроектов. Мы рады, что в такие проекты вкладывают средства, создаются новые рабочие места", - сказал советник председателя Днепропетровской ОГА.

Никопольская солнечная электростанция обеспечит электричеством 100 тысяч домов и предприятий, - Голик 03

"Объект возводим быстрыми темпами, благодаря нашим китайским партнерам, - компании, которая поверила в этот проект. Спасибо областной власти, местной власти, жителям, которые поддержали строительство, - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. - Строительство солнечной электростанции - это подтверждение того, что ДТЭК остается крупнейшим отечественным инвестором, который за последние годы вложил миллиарды гривен в энергетику Украины".

"Этот проект особенный. Это большие инвестиции, вложенные на украинском рынке, - отметил генеральный директор компании China Machinery Engineering Corporation, руководитель проекта строительства солнечной электростанции Цао Цинь. - Наша компания работает 10 лет. Имеем опыт, силу и веру, чтобы воплотить этот проект".

Завершение строительства запланировано на начало 2019 года. После этого станцию ​​подключат к единой энергетической системе Украины и введут в эксплуатацию.

Источник: https://censor.net.ua/p3089773
 
   
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 Топ комментарии
 
Когда же вы бараны тут вякающие поймете, что дело не в цене, хотя она гораздо ниже чем в традиционных электростанциях, а в том что не нужно ископаемое сырье и нет отходов в атмосферу. Подумайте о своих детях, если свои мозги пробухали.
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Поздравляю никопольчан с поднятием цены на эл. энергию
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а де Порошенко? чого лєнточку) не розрізав?
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а де Порошенко? чого лєнточку) не розрізав?
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Поздравляю никопольчан с поднятием цены на эл. энергию
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Когда же вы бараны тут вякающие поймете, что дело не в цене, хотя она гораздо ниже чем в традиционных электростанциях, а в том что не нужно ископаемое сырье и нет отходов в атмосферу. Подумайте о своих детях, если свои мозги пробухали.
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тридцати километровая зона Запорожской АЭС,цена ниже для населения чем где бы то ни было.нах там СЭС, большой вопрос
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Родители живут в К-Днепровском р-оне, в 10-ти км от ЗаАЭС по прямой. Тариф 1.68грн/киловатт
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тариф для этих 100 000 домов будет такой же как и для всех остальных?
вообще то в Украине переизбыток электроэнергии для тех кто не в курсе
поэтому мы её экпортируем в европу в немалых объёмах
Запорожской АЭС например иногда даже приходится сбрасывать лишнее врагам
с которыми у нас до сих пор единая энергосистема
если ошибаюсь поправьте
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Там через каховское водохранилище, всего в каких то пяти километрах от Никополя расположен город Энергодар со всеми эл. станциями. Зачем именно там строить ту солнечную не понятно
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экспортирует ахметка по 2 грн а покупает по 50 коп по цене АЭС решением Кабмина
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"Строительство солнечной электростанции - это подтверждение того, что ДТЭК остается крупнейшим отечественным инвестором, который за последние годы вложил миллиарды гривен в энергетику Украины".Источник:https://censor.net.ua/p3089773

а скільки вивів ?!
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Один киловатт обойдется государству втрое дороже, чем киловатт от ТЭС.
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Не вірю я в це китайське фуфло одноразове. А скільки потрібно буде протирати панелі від пилу, це апще. Пил сідає на панелі і ККД різко падає.
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У Туреччині це давно працює і проблем нема.
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вопрос более глобальный, почему панели китайские, а не украинские???? "Квазар" киевский делает, а ебучее Охметко тянет гавно из поднебесной, потому что дешевле? или растаможку не платит?
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фуфло одноразове ти на базарі купуєш.Багато речей китайці роблять доволі якісно.але ж не за 5 копійок чи гривень. Напевно проблема з пилом та снігом там вирішена. Робочі місця для чого?
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Яку репутацію китайці нажили собі, таку і мають. Нехай тепер спробують відмитись від неї.
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приложи пакетик со льдом ко всем полыхающим местам, а то сгоришь на работе
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Колись працював з одним нікопольчанином. Вогонь, а не людина! Якщо там усі такі люди, то вони гори зрушать.
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І розведеться там китайозів як тарганів.
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І багато із них нормальні люди, які кращі за росіян.
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ты сидишь за китайским компом, от этого не стал китайцем
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У мене ноут ASUS південно-корейської зборки. І все ти знаєш, екстрасенс.
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о-о-о, мои коменты поубирали про 5 грн солнишную энергию ахметки для киевских хахлов взамен на 0,56 грн атомную энергию,
забранную на свои заводы!!!!!!!!!!

о-о-о!!!!!!!

жгите цензорята дальше!!!

ну и как том с гарячей водой в данецке???

тупые киевские хахлы сидят без гарячей воды 3 месяца, ждут павышения тарифов
до 11грн 90!!!
зпачем???
ну так чтобы ахметка с данецкими шахтерами не чувствовали дискамфорта!!!!!!!

во как
5 год вайны против данецка!!!!!!

ну и плюс еще начальник укр разыведки с его дамами в козине и рос паспортами!"
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Продовження образ і флуду. За це повинен бути бан.
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твой гудок к Никополю не имеет отношения
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Об'єкт зводимо швидкими темпами, завдяки нашим китайським партнерам, - компанії, яка повірила в цей проект. Дякуємо обласній владі, місцевій владі, жителям, які підтримали будівництво, - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.
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...то что твоая йулька воровка мог не говорить все знают. Я говорю что я знаю, потому что часто бываю в Никополе.
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йулька варофка доцієї станції поки що діла не має.Все залежить від результатів виборів Нікопольська сонячна електростанція забезпечить електрикою 100 тисяч будинків і підприємств, - Голик - Цензор.НЕТ 5724
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И тут зраду нашли, вот уроды, по моему это уже на генетическом уровне мутация...
Хомо Нытикус подвид Зрадофилус Тупикус - ищет и находит зраду по всем, начиная от спичек и заканчивая атомной электростанцией. Является эксперДом практически во всех областях, при этом сам ничем не руководит и работать не любит и не умеет. Особым раздражителем для существа является "Рошен" и "Порошенко". Считает себя патриотом Украины, при этом в каждой новости про любой успех обсирает свою страну и вообще хочет свалить отсюда поскорее. В чем ему и рекомендуется помочь, можно пинком ноги.
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100 000 домов получат свои 2 квт в солнечную погоду. а кто-то получит "зеленый тариф" в 10 раз больше (и таки может проложить кабель с атомной\тепловой станции и зашибать 900% прибыли на ровном месте, выгодно же)
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монополист на то и монополист, что может делать, что хочет. даже чисто на бумаге. сказал что солнечные панели выработали 30% от всего - распишитесь, заплатите. а то что китайское г... выйдет через год-два из строя уже никого волновать не будет.
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для этого есть антимонопоьный коммитет
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ахметовская фирма построила что-то не для махинаций с бюджетом, а для людей? Сколько же у нас еще наивных идиотов.
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Звичайно для людей! укртелеком теж на металобрухт здає для людей.
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Подозреваю небольшой распильчик. Инвестиции полностью соответствуют европейским, но вот платят ли там строимтелям европейские зарплаты?
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Це дуже здорово,побільше треба розвитку щеленої енергетики!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНикопольская солнечная электростанция обеспечит электричеством 100 тысяч домов и предприятий, - Голик. ФОТО
 
 
 
 
 
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