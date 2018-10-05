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 Стрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция. ФОТО

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Соломенском районе Киева. В результате 42-летний мужчина получил ранение из неустановленного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, вчера в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Татьяны Яблонской произошла стрельба. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и наряды патрульной полиции.

Стрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция 01

"По предварительной информации: в этот день 42-летний мужчина прилетел из-за границы и решил посетить родственников. Когда мужчина зашел в подъезд, прозвучало несколько выстрелов. Травмированного мужчину доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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Стрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция 02

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Стрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция 03

"Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению стрельбы", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/p3089751
 
 
 Топ комментарии
 
Почему в Молдове и Эстонии полиция не пристрелила всех газетчиков до сих пор?
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Украинцам оружия не надо, их полиция защитит лучше всего. Может и мужик так думал.
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В США, если полицейский оценивает ситуацию как угроза своей жизни, он имеет право стрелять на поражение. Угрозой жизни может быть и игрушечный пистолет в руках 10-ти летнего ребенка. Такие случаи бывали. Полицейских оправдывали.
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Родственники не очень хотели видеть "гостя"?
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Скорее ждали с подарками и похвасталися соседям.
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Украинцам оружия не надо, их полиция защитит лучше всего. Может и мужик так думал.
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Ага. Только ты не думал, что если оружие будет на руках тебя полиция, как в США, сможет пристрелить даже с газетой в руках? И ребенка твоего, кстати, тоже.
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Почему в Молдове и Эстонии полиция не пристрелила всех газетчиков до сих пор?
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Бред, в США посадили не мало полицейских за брутальность и превышение власти.
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А в десятки раз больше оправдали за расстрелы людей с предметами похожими на пистолет.
Например https://www.youtube.com/watch?v=SCLwooEnfPU
https://www.youtube.com/watch?v=TMy9alKBQes

https://www.youtube.com/watch?v=O_KS6G5czVo
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Не корректные примеры.
В случае с первым видео: страдающий шизофренией водитель (! кто бы у нас такому выдал права) после долгих уговоров покинуть автомобиль стал давить автомобилем полицейских. Вы наверное духовный родственник водителя?
Второй случай, это вообще аналогично случаю с Олейником, когда полиция расстреляла автомобиль с преступником в котором находились малолетний пассажир, о котором полицейские не знали. И там было
В третьем видио полиция стреляет в вооружённого грабителя после требования бросить оружие.
Вы вообщето адекватны?
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Ты видимо болен. На видео видно, что он не давит полицейских, а просто сдает назад и не подчиняется. За что был убит.
Вот в этом и разница. Олейника заблокировали и избили, а там ребенка УБИЛИ, стреляя по самому автомобилю, а не по колесам. Там целенаправленно стреляли по пассажирам.
Откуда ты заешь что это грабитель? Может это мужик неадекватный с игрушечным пистолетом?
Вот в этом и разница. В стране где нет на руках оружия, стрелять сразу не будут, где есть никто даже думать не будет, сначала пристрелят, потом будут разбираться.
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Поймите идиоты, страны где разрешено огнестрельное оружие, предполагают что оно у вас на руках. Посему любой предмет похожий на оружие будет расценен представителями власти, как оружие и вас преспокойно могут убить.
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В США, если полицейский оценивает ситуацию как угроза своей жизни, он имеет право стрелять на поражение. Угрозой жизни может быть и игрушечный пистолет в руках 10-ти летнего ребенка. Такие случаи бывали. Полицейских оправдывали.
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только после этого идёт серьёзное расследование в каждом отдельном случае на предмет правомерности и адекватности применения оружия полицейским. Я здесь уже приводил массу примеров посаженых полицейских.
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Я могу привести в 10 раз больше примеров оправдания полицейских после убийства детей. И что? Самое главное одно. Если у населения оружие на руках: 1) Вы должны быть готовы, что при любой реальной или мнимой угрозе полицейский может пристрелить тебя, твоих детей, близких. 2) Не нужно удивляться откуда у 16-ти летнего ребенка в школе оружие и как он покрошил 40 человек и от это может случится в школе твоего ребенка.
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Ага, США ужасная страна в которой полицейские массово и безнаказано убивают детей на улицах под одобряющие возгласы местных жителей.
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Ну вот ты и слился дурашка. Стрілянина в Солом'янському районі Києва: 42-річного чоловіка було поранено з невстановленої зброї в під'їзді, - поліція - Цензор.НЕТ 4875 В странах где есть оружие на руках, полицейские имеют право пристрелить даже ребенка с предметом похожим на пистолет, а странах где нет у населения оружия на руках - не имеют права.
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Боулинг для Колумбины

https://www.youtube.com/watch?v=bZoxHThyD64

Изучи вот это. Очень познавательное видео.
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ЗЫ: Большенство случав массового расстрела случалися в ганс-фри зонах и штатах, где ношение оружия запрещено. К стати, после таких расстрелов во многих штатах упразнили ограничения на ношение оружия, а в некоторых власти попросили учителей и преподавателей имеющих подготовку взять у шерифа разрешение на ношение оружия в ганс-фри зонах.
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Вот в этом и фокус. Потому что оружие носят все. У нас достать ребенку ПМ будет в разы сложнее, чем в странах где есть огромное кол-во легального оружия у населения.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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