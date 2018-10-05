 Стрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, вчера в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Татьяны Яблонской произошла стрельба. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и наряды патрульной полиции.

"По предварительной информации: в этот день 42-летний мужчина прилетел из-за границы и решил посетить родственников. Когда мужчина зашел в подъезд, прозвучало несколько выстрелов. Травмированного мужчину доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению стрельбы", - добавили в ведомстве.