 Стрельба в Соломенском районе Киева: 42-летний мужчина был ранен из неустановленного оружия в подъезде, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
По данным ведомства, вчера в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Татьяны Яблонской произошла стрельба. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и наряды патрульной полиции.
"По предварительной информации: в этот день 42-летний мужчина прилетел из-за границы и решил посетить родственников. Когда мужчина зашел в подъезд, прозвучало несколько выстрелов. Травмированного мужчину доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
"Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению стрельбы", - добавили в ведомстве.
https://www.youtube.com/watch?v=-iiSpTW1iSE
Зато конфликты в Молдове теперь решаются с помощью оружия.
https://www.youtube.com/watch?v=8UzmOIX1Fn4
https://www.youtube.com/watch?v=dUG4jBg2zL8
Например https://www.youtube.com/watch?v=SCLwooEnfPU
https://www.youtube.com/watch?v=TMy9alKBQes
https://www.youtube.com/watch?v=O_KS6G5czVo
В случае с первым видео: страдающий шизофренией водитель (! кто бы у нас такому выдал права) после долгих уговоров покинуть автомобиль стал давить автомобилем полицейских. Вы наверное духовный родственник водителя?
Второй случай, это вообще аналогично случаю с Олейником, когда полиция расстреляла автомобиль с преступником в котором находились малолетний пассажир, о котором полицейские не знали. И там было
В третьем видио полиция стреляет в вооружённого грабителя после требования бросить оружие.
Вы вообщето адекватны?
Вот в этом и разница. Олейника заблокировали и избили, а там ребенка УБИЛИ, стреляя по самому автомобилю, а не по колесам. Там целенаправленно стреляли по пассажирам.
Откуда ты заешь что это грабитель? Может это мужик неадекватный с игрушечным пистолетом?
Вот в этом и разница. В стране где нет на руках оружия, стрелять сразу не будут, где есть никто даже думать не будет, сначала пристрелят, потом будут разбираться.
Вот ещё ссылочка на видио и статью о том, что "если полицейский США у вас увидел пистолет, и имеет субъективное подозрение, что вы носите оружие незаконно, он не имеет права "просто так" проверить у вас документы. Полицейский должен иметь фактические данные, которые свидетельствуют о том, что вы носите оружие незаконно."
https://www.youtube.com/watch?v=bZoxHThyD64
Изучи вот это. Очень познавательное видео.