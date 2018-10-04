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Все про:Аваков (2571) вертолет (532) МВД (7636) Франция (1984) ГСЧС (1745)

 Аваков посетил завод "Airbus", где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в рамках рабочего визита во Францию ​​ознакомились с процессом сбора вертолетов H125 и Н225.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины

В сообщении отмечается: "Делегация посетила завод "Airbus Helicopters" во французском городе Мариньян и увидела все этапы сбора вертолетов: начиная от первой линии, когда работают над электричеством и гидравликой машины и заканчивая последним пунктом - тестовым полетом.

Именно на этом предприятии будет выполняться заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков: украинские пилоты уже проходят обучение в центре подготовки "Airbus". ФОТОрепортаж

Арсен Аваков заявил, что контракт на поставку французских вертолетов для нужд ведомства - это "решительный и качественный шаг вперед".

"Это действительно выводит нас на более высокий уровень. Техническое обслуживание этих машин будет осуществляться в Украине. Поэтому это действительно другой качественный уровень и с точки зрения безопасности полетов, и с точки зрения эффективности применения ", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система авиационной безопасности заработает по всей стране в течение двух лет, - Аваков

На заводе рассказали, что сбор вертолета проходит в девять этапов. Каждый этап занимает три дня, необходимо 27 дней для полной сборки вертолета. После этого вертолет передается на этап покраски, это около 10 дней. Следующий этап - это этап тестирования, когда проводится два-три полета.

Старший вице-президент "Airbus Helicopters" Оливье Мишалон отметил, что его компания приложит все усилия, чтобы гарантировать полное удовлетворение потребностей украинских заказчиков.

Напомним, уже до конца этого года Украина получит первые четыре вертолета от французской компании. Три вертолета будут выполнять задачи в подразделениях ДСНС, один - в Национальной гвардии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков. ФОТОрепортаж

Аваков посетил завод Airbus, где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС 01
Аваков посетил завод Airbus, где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС 02
Аваков посетил завод Airbus, где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС 03
Аваков посетил завод Airbus, где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС 04
Аваков посетил завод Airbus, где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС 05
Аваков посетил завод Airbus, где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС 06

Источник: https://censor.net.ua/p3089701
 
   
 Топ комментарии
 
нищей страны?\\\\\\\\

не знаю, но завоняло ольгинскими троллями.
"нищая" страна делает танки и самолеты с ракетами.
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Когда уже подвезут Апачи от Луценка?...
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Когда уже подвезут Апачи от Луценка?...
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Yuriy Yurieff - после следующих выборов..., если проголосуете за Петра Лексеевича в один тур...
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Апачи уже проданы и бабки Порох переправил на Мадльдивы. А Луценко на Сейшеллы.
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А скоко там уже паспортов выдал? Фейсбук ждет!
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Ручки в кармашках. Лопатник береги! Аваков посетил завод "Airbus", где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС - Цензор.НЕТ 4550
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Ничего не понимаю. Здесь же на Цензоре была информация, что все вертолёты б/у.
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зачем он пошел на завод если он подписался на покупку бу неликвида за полмиллиарда долларов за счет бюджета нищей страны?
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нищей страны?\\\\\\\\

не знаю, но завоняло ольгинскими троллями.
"нищая" страна делает танки и самолеты с ракетами.
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дотирует граждан всего лишь на 80 млрд грн субсидий.
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а минимальнаю зарплату в сша и в украине? Бюджет? ВВП?
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ещЁ АН-174 арабы у кого покупать будут?
ещЁ ракеты где и чьи испытывали?
ЛжЁм-с?

Ой, че это я спорю?

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Ключевое слово будут, да и двигатель одной из ступеней это еще не ракета.
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Не знаю у кого будут. Пока Ан-174 уже 3 года существует в одном опытном экземпляре.
Испытывают много чего, серийные поставки где? Космическое ракетостроение успешно потеряно.
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То есть ты сознательно солгал.
Православный что-ли?
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Кацап, сраный причём, и слово правда, вещи несовместимые
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Ну если сраный кацап скажет, что 2х2=4, то я склонен ему поверить. А что я сказал правду, так можете погуглить и убедиться. Хотя можете и не верить, мне пофик.
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Танки да а самолетов уже несколько лет не делали, только ремонт.
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Да и танки с трудом доделали по оплаченному тайскому контракту. Для ВСУ - ноль.
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Ну да получается большой промежуток времени после поставок последней партии в Тайланд, но обещают в ВСУ в 2019.
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Ну когда пенсия $50 у пенсионера с 39-ти летним стажем и когда украинцу нужно 50 лет работать чтобы купить автомобиль ето называется нищая страна. А ты не знал?
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Не, это называется "дурна голова".
Зато у нас вон сколько черноземов)
Скоро еще Тутмаса дадут и все помолятся и все станет очень хорошо
А какую страну ты хотел если из-за примитивнейших сказок про чужого божка(Сталин против него - ягненок), чуть ли не война может быть? Своеобразную.(на всю голову))
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Нема у Авакова прихильників🤔 Мені ціково ті, хто пам'ятає чия він людина, з якої партії вийшов🤗
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550 лямов евро, а теперь Грося говорит что денег на поднятие зарплат учителей нет.
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Вертолеты нужны и зарплаты нужны... а давайте затянем пояс потуже и крышевание стоит дорого.
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Теперь то гвардия по защите банковой вооружена по полной. Водометы новые только нужны
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Потому то Франция и развивается, ведь может втюхивать слаборазвитым странам свои вертушки за пол-лярда евро и покупать у них бесценный лес по цене дров. А аборигены еще и радуются этому будто совершили грандиозный прорыв.
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только уточните "за пол-лялрда" 55 вертальотов (гелікоптерів)

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Ми-8 от $14,75 млн.[3] до ~$17,5 млн.[4] информация с вики, 55 единиц 770 млн за советский хлам. Выполнение заказа растянулось бы на годы, кредит никто не дал бы
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Ну Ми - 8 будут посолиднее этих. К тому же они отлично умеют воевать. Кроме того, на экспортных Ми - 8 стоят украинские двигатели (для вертолётов армии РФ уже выпускают российские), так что заметная часть денег тут же вернулась бы.
Учитывая что вертолётов всех типов РФ делает более 200 в год, думаю поставили бы за 2 - 3 года. Но кредит - то да, проблема.
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Именно на этом предприятии будет выполняться заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Источник: https://censor.net.ua/p3089701"

А як же ж: "Ето бэушние" вертальоти !!! От них все атказались !!!" ?
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А чего Васадзе, Богдан и Бурбак не могут сделать для мусоров вертолеты? Или почему не модернизировать старые? Вся армия на старье ездит и воюет а мусорам все новенькое от машин до квартир с вертолетами. Прям как на Рашке полицейское государство.
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тому що у їх ворог пострашніше буде ...КАЗЛИ ...це тобі не якийсь там ХУЙЛО з ОРДОЮ
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НЕ понимаю, нафига этот урод накупил столько дорогого металлолома? Страна воюет, а этот дебил набрал б.у. хлама не пригодного для войны? Это что, саботаж?
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Это не саботаж. это транспорт, чтобы с чемоданами баксов линять из страны.
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)) а нет ли у него замыслов заказать ещё и ранцевые вертолёты, шоб аккурат в уже имеющиеся рюкзаки вмещались?
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Поехал с одним чемоданом, а приехал с двумя откатывающимися.. )
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А че на новие смотреть то? Лучше б поехал посмотрел БУ - спросил би где их использовали ,били ли они в ремонте и тд...может какой то и заменили б - Аваков ведь имеет , хоть и небольшой ,но авторитет....
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Это чепушило решило прикинуть каких размеров брезентовый чехол шить на вертолет...потом сукиному сыну закажет!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАваков посетил завод "Airbus", где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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