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 Происшествия, Фоторепортаж
  2005  12
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 При получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС. ФОТО

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудниками военной прокуратуры и СБУ задержали тыловика-взяточника

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В соответствии с распоряжением Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева продолжается работа по пресечению противоправной деятельности со стороны военнослужащих и работников, привлеченных в состав сил и средств Объединенных сил.

Так, сегодня, 4 октября, по процессуального руководства военной прокуратуры Луганского гарнизона совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях были задержаны на "горячем" при получении денежных средств в размере 15 000 гривен военнослужащего К., заместителя командира по тылу одной из воинских частей.

В ходе оперативно-следственных действий было установлено, что злоумышленник требовал и получил от своего подчиненного - временно исполняющего обязанности начальника продовольственной службы П. неправомерную выгоду за непринятие мер по привлечению его к дисциплинарной и материальной ответственности по поводу обнаружения в продовольственной службе недостатков в работе .

По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Следственные действия продолжаются.

Командование Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что решительно настроено на борьбу со взяточничеством и любыми правонарушениями. Верховенство права в районе проведения операции Объединенных сил будет обеспечено. Закон один для всех".

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При получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС 01
При получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС 02
При получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС 03
При получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3089694
 
 
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Или он безрукий или кто то балабол, делаем ставки. При получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС - Цензор.НЕТ 7838
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Тыловая крыса. И буквально и фигурально. Таких надо не задерживать, а травить
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Вот и ещё один мой друг уехал в Польшу .Не смог смотреть на этих взяточников - корупционеров .
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Ну да высшестоящим начальничкам не заносил.В силовых структурах без ведома начальства не одно темное дельце не пройдет.Так что скоро пойдет на повышение)))
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Не спец я, в таких тонких делах. Тока шо-то мне кажется. что коррупция- сильнее нас всех, вместе взятых. Я- не помню, когда это случилось. В смысле, когда я впервые это осознал. Скорее всего- когда свою первую БМВ-320 купил, в 1994-м. Потом- пошло дело... я столько взяток раздал, что понял- меня эта БМВ-320 сожрет не только ценой на зап.части, а и количеством взяток... А щас- всё ещё хуже. Это- точно.
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Как можно в такое время красть в армии?!!! Когда мы всем миром на армию скидываемся!
Ну вот почему не сорвать погоны перед строем и не расстрелять?
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А так! Вот так и можно красть, при этом- в несравненно больших объемах, чем в спокойное мирное время. Причина: бабло крутится- в разы и разы большее. И все дела.
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УБД, наград (если есть) лишить, разжаловать до солдата и копать окопы к куям! А чё? Совсем, твари, опухли: вся страна ишачит на них, кормит, поит, одевает, волонтёры тащат всякие ништяки, а оно тырит. Сука ВСУшная.
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Нужно просто из тыловика-взяточника сделать передовика-окопника с присвоением почетного звания рядовой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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