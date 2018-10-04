EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2774  23
Все про:Луценко (7169) Черкассы (560) Бондаренко Анатолий (3)

 Городскому голове Черкасс Бондаренко объявлено о подозрении, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что городскому голове города Черкассы Анатолию Бондаренко объявлено о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Черкасская прокуратура объявила подозрение мэру областного центра А. Бондаренко, который под видом празднования собрал "правильных" депутатов в Каневе, которые зашли в зал музея и провозгласили себя сессией Черкасского горсовета.

Более 20 "неправильных" депутатам никто даже не сообщил.

Примечательно, что во время объявления подозрения господин мэр отказался выйти из мерседеса, который оформлен на его брата.

Так что имеюощущение, что это - не последнее подозрение этом служащему".

Городскому голове Черкасс Бондаренко объявлено о подозрении, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/p3089684
 
 
 Топ комментарии
 
Парад подозрений генпрокурвора... перед выборами пошла активация.
 показать весь комментарий
 
Давай, мудень картавый, будь последовательным, арестовывай всех, кто был на свадьбе у сынка под госохраной, там наверняка терки были, кто чем станет, кто кому должен и обязан
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Парад подозрений генпрокурвора... перед выборами пошла активация.
 показать весь комментарий
 
 
Ну 2в1:
И попиарятся для недалеких умом, и деньжат заработают.
 показать весь комментарий
 
Каждого мэра в Украине нужно проверять и проверять,они суки сделают на копейку, а спишут миллионы себе в карман. Скоро морозы, а города к отопительному сезону не готовы. Ничего не отремонтировано за лето. Собираются включать отопление в декабре, твари. А Гройсману все пох., ничего не контролирует, пусть дети и старики замерзают.
 показать весь комментарий
 
 
Ты в теме о мэре бондаренко, на минуточку, или сое пох и море по колено
 показать весь комментарий
 
скоро это и Садового ждет...
В президенты намылился дерзкий....
10 лет ему с конфискацией.... Городскому голове Черкасс Бондаренко объявлено о подозрении, - Луценко - Цензор.НЕТ 4167
 показать весь комментарий
 
Давай, мудень картавый, будь последовательным, арестовывай всех, кто был на свадьбе у сынка под госохраной, там наверняка терки были, кто чем станет, кто кому должен и обязан
 показать весь комментарий
 
 
Объявили и что? Он перестал возить свой тухес на мерине?
 показать весь комментарий
 
 
Харківському міському головы (гепі) також чогось там об*являли.І обісрались по повній програмі.
 показать весь комментарий
 
Круто - мер нищего городка в нищей стране ездит на Мерседесе за 100 тысяч долларов .
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, ти хоть раз в Черкассах когда-нибудь бил? Твоим вонючим расейским мухосранскам до етого города как тебе до Киева раком?
 показать весь комментарий
 
 
Вы до Киева таким способом добираетесь ? -тоже круто .но вашему мєру на Мерседесе покомфортнее перемещаться .
 показать весь комментарий
 
Рьзьке, уже бояри накатил на рабочем месте? В чем пафос таоего вопроса, служивий?
 показать весь комментарий
 
То есть для вас нормально , что мєр ездит на Мерседесе?
 показать весь комментарий
 
Жмут косатых юлиных чуваков..братва Й Ули правит в Черкассах..и спецом например похерили дороги(потом чтоб свалить вину на вальцмана)..сука таких галимых дорог Черкащина не вудела с конца 80х наверное...козлы
 показать весь комментарий
 
 
Еще один пиздун! В Черкассах никогда таких шикарних дорог не било как при нинешнем мере!
 показать весь комментарий
 
 
ты жополиз косы или порохобот?!читай внимательно Черкащина,не Черкассы!!!
 показать весь комментарий
 
Не, просто зрадофилов-пиздоболов не перевариваю.
Значит по твоему мер города за дороги в области отвечает?
 показать весь комментарий
 
 
читай вище!!БАНДА Й УЛІ!!які ви тупі чи сліпі..барани...вам все розжовувать нада...
 показать весь комментарий
 
мэр на мерине сидит, а брат погонялом ))
 показать весь комментарий
 
Конечно Бондаренко со сходняком в Каневе переборщил .Но если в Черкассах хоть что-то и делается то за Черкассами дороги просто срань такого не было никогда ! А это не вина мера это уже уровень области (Вальцман плюс Гройсман ) .
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГородскому голове Черкасс Бондаренко объявлено о подозрении, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх