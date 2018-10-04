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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 октября, в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание.

Рабочий день нардепы начали с утверждения приветствия "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции.

Затем Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Далее нардепы приняли постановление, в котором попросили СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов 112 и NewsOne.

Кроме того, парламентарии одобрили в первом чтении законопроект об украинском языке.

Рабочий день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 01

Вице-спикер Оксана Сыроид и Наталия Новак (БПП) расскладывают на рабочие места депутатов листовки с призывом не продлевать действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 02
Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 03

Пленарное заседание Верховной Рады 4 октября.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 04

Хвича Мепаришвили (НФ) поглядывает на ложу журналистов, разговаривая по телефону.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 05

Сергей Соболев "Батькивщина" выступает с трибуны Рады

.Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 06

Ольга Червакова передвигается при помощи костылей.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 07

Веселая беседа главы фракции НФ Максима Бурбака (крайний слева), Максима Полякова (НФ, по центру в сером костюме) и Павла Пинзеника (НФ, крайний справа, стоит спиной).

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 08

Задумчивый Александр Фельдман ("Воля народа", по центру в голубом костюме) в окружении коллег.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 09

Рабочие моменты в секторе "Батькивщина": Юлия Тимошенко (по центру, в синем пиджаке) общается с Игорем Луценко (крайний слева в первом ряду), Александром Абдуллиным (второй слева в первом ряду) и Сергеем Власенко (крайний справа в первом ряду, стоит).

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 10

Ирина Констанкевич (внефракционная) фотографирует на телефон нардепов Сергея Рудыка (БПП, по центру в очках) и Дмитрия Лубинца (БПП, справа) с вышиванками.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 11

Иван Винник представляет с трибуны Рады законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 12

Бурбак выступает с трибуны, пока нардепы от "Самопомочи" держат баннер с призывом не голосовать за продление действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 13

Юрий Бойко ("Оппоблок") выступает с трибуны парламента.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 14

Вадим Новинский ("Оппоблок", слева) с коллегой.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 15

Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) внимательно слушает выступающих.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 16

Александр Вилкул ("Оппоблок", стоит спиной в очках) подошел переговорить к первому замглавы регламентного комитета Павлу Пинзенику. Возможно, парламентарии обсуждают представление ГПУ на Вилкула.

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 17

Борислав Береза (внефракционный) и Наталия Агафонова (БПП) внимательно слушают жестикулирующую Марию Матиос (БПП).

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 18

Разговаривающий по телефону Михаил Добкин ("Оппоблок") здоровается с улыбающимся Игорем Шурмой ("Оппоблок").

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 19

Добкин сделал поклон головой здороваясь с Юлией Левочкиной ("Оппоблок")

Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября 20

"Летящей походкой" и с улыбкой Левочкина покидает сессионный зал. Ей вслед глядят Юрий Мороко ("Оппоблок", в сером костюме) и Владимир Гусак ("Оппоблок").

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3089668
 
 
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регіоналів бачити неможу, особливо новінського бородатого москаля, який тут заробляє величезні статки, але працює на свою козломордію.
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вони (риги) теж багатьох не хотять і бачити , та чути
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Народ, поддержите БПП на выборах. Лучше понятная стабильность, чем неизвестная перспектива.
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потрібно прибрати мажоритарку, бо там скупляються голоси.
і краще би в парламенті було поменше олігархічних фракції, з них користі все одно 0,0
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Покупают голоса не только мажоритарщики, но и объединения и партии. По поводу второй строки: так в парламент бедные не попадают (разве только единичные исключения). И так не только в Украине, а везде. Мир так устроен, точнее общество.
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С такой "стабильностью" в стране через год начнется гражданская война, т.к. все кто хочет работать уедут, останутся олигархи чиновники, силовики и пенсионеры. Кредитов больше не дадут, денег чтоб украсть будет оставаться всё меньше, а жить на широкую не так просто отвыкать.
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Здорово напоминает лозунги януковича.
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Так не надо же дважды наступать на одни грабли.
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"Наша Украина" №2 и Ющенко №2 благополучно просрали доверие людей.

Осталось только "Универсал" подписать (если в новоявленную коалицию, войдет 49-50% депутатов парламента) и будет полное соответствие.
А про грабли, это вы зря.
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обстановка... клубная
клуб по интересам...(личным...не государственным)
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та не може цього бути - от у них , інша думка ...
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кто вам сказал?
результаты их малоплодной (бесплодной) работы и их "нищенские" е-декларации
как-то подсказывают мне...что не государственные интересы там карман оттягивают
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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