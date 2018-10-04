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 С воином батальона "Айдар" Алексеем Влодарским, погибшим на Донбассе, простятся завтра на Житомирщине. ФОТО

Военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Алексей Влодарский погиб 2 октября в районе поселка Крымское Луганской области от пули вражеского снайпера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 5 октября, в поселке городского типа Гранитное Малинского района Житомирской области, в 11.00 начнется церемония отпевания Алексея Константиновича Влодарского (позывной Скиф), 1981 года рождения, военнослужащего 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 2 октября в районе поселка Крымское Луганской области от пули снайпера.

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После церемонии отпеваний, в 12.00, по адресу: ул. Ленина, 9 состоится прощание с погибшим.

Алексей Влодарский родился 15.12.1981 года в Гранитном. Проходил срочную службу в 441-м вертолетном полку в Коростене, с 2010 г. работал машинистом экскаватора. На войне находился более двух лет.

У него остались сестра и брат.

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С воином батальона Айдар Алексеем Влодарским, погибшим на Донбассе, простятся завтра на Житомирщине 01

Украинский воин Алексей Влодарский.

Источник: https://censor.net.ua/p3089648
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС воином батальона "Айдар" Алексеем Влодарским, погибшим на Донбассе, простятся завтра на Житомирщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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