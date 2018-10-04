 Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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Патрульная полиция будет использовать TruCam исключительно на участках автодорог с дорожными знаками, которые сообщают о фото - видео фиксации нарушений, с повышенным уровнем аварийности, связанным с превышением скорости, как в городах так и на дорогах международного значения.



В местах фиксации нарушений скоростного режима также будут находиться служебные транспортные средства с включением маячков синего цвета в обязательном порядке.

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Информация по участкам дорог, где зарегистрировано наибольшее количество ДТП в связи с превышением водителями транспортных средств скорости движения и мест использования приборов TruCam будет освещена на официальных сайтах НПУ и ГПП, а также на официальных страницах Facebook.

Патрульная полиция совместно с государственным агентством автомобильных дорог проведет работу по обозначению мест, в которых будет осуществляться такой контроль, соответствующими дорожными знаками. В течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме с целью профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

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С целью предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков, портативное устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохраненных видео.

Портативное устройство измерения скорости транспортных средств TruCam производства США получил соответствующее экспертное заключение Государственной службы связи и информации Украины, которое действительно до 2021 года.

TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работает до 15 часов без подзарядки. Имеет карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тысяч фото. Делает до 3 фотокадров в секунду. Имеет два режима – автоматический и ручной. Кроме того, оборудован GPS-датчиком.