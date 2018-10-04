EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1669  15
Все про:ДТП (5193) радар (36) TruCam (1)

 Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП. ИНФОГРАФИКА

В Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – портативные устройства измерения скорости TruCam.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Читайте: "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове. ФОТО

Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП 01

Патрульная полиция будет использовать TruCam исключительно на участках автодорог с дорожными знаками, которые сообщают о фото - видео фиксации нарушений, с повышенным уровнем аварийности, связанным с превышением скорости, как в городах так и на дорогах международного значения.

Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП 02


В местах фиксации нарушений скоростного режима также будут находиться служебные транспортные средства с включением маячков синего цвета в обязательном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция откалибрует новые приборы фиксации скорости и будет использовать во время патрулирования дорог, - Билошицкий

Информация по участкам дорог, где зарегистрировано наибольшее количество ДТП в связи с превышением водителями транспортных средств скорости движения и мест использования приборов TruCam будет освещена на официальных сайтах НПУ и ГПП, а также на официальных страницах Facebook.

Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП 03

Патрульная полиция совместно с государственным агентством автомобильных дорог проведет работу по обозначению мест, в которых будет осуществляться такой контроль, соответствующими дорожными знаками. В течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме с целью профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ти шо, дура!? Ти мені на встрєчку виїхала! Я машину розбив через тебе!", - закарпатские патрульные после погони задержали пьяную женщину-водителя, спровоцировавшую ДТП. ВИДЕО

С целью предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков, портативное устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохраненных видео.

Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП 04

Портативное устройство измерения скорости транспортных средств TruCam производства США получил соответствующее экспертное заключение Государственной службы связи и информации Украины, которое действительно до 2021 года.

TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работает до 15 часов без подзарядки. Имеет карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тысяч фото. Делает до 3 фотокадров в секунду. Имеет два режима – автоматический и ручной. Кроме того, оборудован GPS-датчиком.

Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП 05

Источник: https://censor.net.ua/p3089642
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Места концентрации ДТП будут там, где кущи близко у дороги?
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю по старой методе "там где максимально бесопасно ездить быстрее разрешенного" вот так и втулят.

Больше всего "радует" мутная статистика, по которой превышение скорости на полупустом шоссе на 21кмч, это основная причина ДТП. Не бухая езда, не права за сало, не убитые дороги которые тормозной путь с АБС увеличивают в 2 раза, не, 111кмч на трассе вот это причина!
 показать весь комментарий
 
 
назад в будущее, блин. Поборы начинаются, слава рэформам！
 показать весь комментарий
 
 
Еще транспортный сбор и то вернут и можно вздохнуть с облегчением. Реформа (единственная) накрылась
 показать весь комментарий
 
 
Его включили в стоимость топлива, так что если его надумают вернуть, то это будет не вернуть, а удвоить.
 показать весь комментарий
 
А еще же можно эко налог взымать с авто не подходящих под норму Евро-6 (99% авто в Украине), и куча других идей для покращення. Так что то ли еще будет.
 показать весь комментарий
 
Техосмотр хотят вернуть, но, видимо не успеют
 показать весь комментарий
 
Да покуда в Украине не принят закон об доказательствах из электронных носителей то грош цена всем этим прибамбасам включая и детектор лжи.Так как все записи и все документы в электронном виде являются максимум уликой а не доказательством.И это вам скажет тюбой адвокат-недоучка.
 показать весь комментарий
 
 
- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
 показать весь комментарий
 
Опять остановка общественного транспорта будет превышать скорость на 150 км/ч как и в прошлый раз на этих же Трукамах?
 показать весь комментарий
 
 
Регистрацию мобильных номеров уже протащили через Раду, Трукамы тоже вернули. Курс бакса уже *3.5. Осталось вернуть тех.осмотры и все то за что Овоща выгнали сцаными тряпками будет успешно внедрено его наследниками.
 показать весь комментарий
 
Новая разработка, против мажоров и алкашей за рулём:
Патрульні почнуть використовувати з 8 жовтня радари TruCam у місцях концентрації ДТП - Цензор.НЕТ 1661


 показать весь комментарий
 
 
нарешті своїм жінкам шуби на зиму покупляють )))
 показать весь комментарий
 
Мрази, в аккурат перед выборами, бабло нужно! Знайте суки, все равно вы в законе не все учли или оставили лазпйки для себя, и все ваши нововведения опять засунене себе в жопу. Дороги твари лучше сделайте что бы аварийно т снизить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПатрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх