 Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили сегодня в ходе пресс-конференции Министерства обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.
Так, последовательные номера паспортов были выявлены у Алексея Моренца, Евгения Серебрякова.
Также стало известно, что в момент задержания россияне имели при себе несколько телефонных аппаратов, которые они пытались уничтожить. На вопрос, с какой целью они прибыли в страну, гэрэушники сообщили, что с целью отдыха.
Кроме того, у одного из них была квитанция службы такси, датированная днем поездки в Нидерланды, которая свидетельствует о поездке из штаб-квартиры ГРУ в аэропорт "Шереметьево".
"Как вы можете объяснить, что ГРУ совершает такие идиотские ошибки, как то последовательные номера паспортов и квитанция за оплату такси?" - спросил представителя министерства кто-то из присутствующих на пресс-конференции, на что тот посоветовал адресовать такие вопросы российской стороне.
еще никогда расейские "шпиёны" не были так близки к провалу))
Такое впечатление, что в Мокшании идиотизм - высшая форма существования. А рукожопость - норма жизни...
Это комментарии к придуманной русскими сказке о страшном для Запада КГБ (ФСБ). Комментарии к другой сказке - о русских чудо-богатырях - видели в феврале в Сирии, когда амеры перемололи на кизяк вагнеров.
И это радует.
-Палишься
-Уезжаешь домой, и светишь е@альник по ТВ, чтобы рассказать про шпили-вили.
-Становится хуже, и тебя опознают
-Вскрываются другие поездки
-Становится хуже
-Вскрывается тот факт, что паспорта выдавали подряд
-Становится хуже
-Вскрывается тот факт, что их, к тому же, выдавали в одном и том же месте
-Становится хуже
-Теперь чтобы опознать российского шпиона, нужен просто номер паспорта
-Становится хуже
-Вскрывается адрес прописки и имена прочих агентов 006.
-Становится хуже
-Теперь уже известны имена (и, вестимо, лица) других шпионов.
-Становится хуже
-Вскрывается, что там же зарегистрированы фирмы по попилу/отмывке бабла.
-Становится хуже...
Как-то так.
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
- Это проститутки, подумал Штирлиц.
- Это Штирлиц, подумали проститутки )))
Штирлиц резко сунул руку в карман и подумал "ето конец."
а где же пистолет?
Настойка получилась вонючая и омерзительная на вкус.
Весело он оставил на парковке возле здания.
Почувствуйте уровень разницы и разницу уровней!!!))))))
Это я к тому, что сейчас у меня перед глазами стоит бригадефюрер с фейспалмом.
"Здравствуй, Вова питарас,
У тебя разведка - КЛАСС!"
Место в высшей лиге!"