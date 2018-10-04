 Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили сегодня в ходе пресс-конференции Министерства обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

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Так, последовательные номера паспортов были выявлены у Алексея Моренца, Евгения Серебрякова.





Также стало известно, что в момент задержания россияне имели при себе несколько телефонных аппаратов, которые они пытались уничтожить. На вопрос, с какой целью они прибыли в страну, гэрэушники сообщили, что с целью отдыха.





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Кроме того, у одного из них была квитанция службы такси, датированная днем поездки в Нидерланды, которая свидетельствует о поездке из штаб-квартиры ГРУ в аэропорт "Шереметьево".

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"Как вы можете объяснить, что ГРУ совершает такие идиотские ошибки, как то последовательные номера паспортов и квитанция за оплату такси?" - спросил представителя министерства кто-то из присутствующих на пресс-конференции, на что тот посоветовал адресовать такие вопросы российской стороне.