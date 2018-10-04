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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:высылка (61) киберпреступление (439) Нидерланды (780)

 Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

У двух из четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, выявили паспорта с последовательными номерами. Все они утверждали, что прибыли в Нидерланды на отдых.

Об этом сообщили сегодня в ходе пресс-конференции Министерства обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

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Так, последовательные номера паспортов были выявлены у Алексея Моренца, Евгения Серебрякова.

Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 01
Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 02

Также стало известно, что в момент задержания россияне имели при себе несколько телефонных аппаратов, которые они пытались уничтожить. На вопрос, с какой целью они прибыли в страну, гэрэушники сообщили, что с целью отдыха.

Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 03
Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 04

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Кроме того, у одного из них была квитанция службы такси, датированная днем поездки в Нидерланды, которая свидетельствует о поездке из штаб-квартиры ГРУ в аэропорт "Шереметьево".

Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 05

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"Как вы можете объяснить, что ГРУ совершает такие идиотские ошибки, как то последовательные номера паспортов и квитанция за оплату такси?" - спросил представителя министерства кто-то из присутствующих на пресс-конференции, на что тот посоветовал адресовать такие вопросы российской стороне.

Источник: https://censor.net.ua/p3089632
 
   
 Топ комментарии
 
коварные европейцы везде понастроили шпилей.
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Поражает уровень беспечной тупости кацапских грушников
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А я колись сміявся з анекдоту про Штірліца: Штірліц йшов по вечірньому Берліну, ніщо не видавало в ньому розвідника - ні маузер за поясом, ні будьоновка на голові, ні парашют, що волочився за ним... А тепер це виявляється правдою... Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами - Цензор.НЕТ 2089
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коварные европейцы везде понастроили шпилей.
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Кацапидарам уже на бутылках сидеть не хочется, хочется чего-то нового попробовать
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...квитанция службы такси, датированная днем поездки в Нидерланды, которая свидетельствует о поездке из штаб-квартиры ГРУ в аэропорт "Шереметьево" ...

еще никогда расейские "шпиёны" не были так близки к провалу))
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Вони просто хотіли побачити знамениті шереметівські шпилі
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И все герои раиссии, ездили от одной "турфирмы" посмотреть на улицу красных фонарей Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами - Цензор.НЕТ 5344
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Вразу вчетвером? В борделе, в одной комнатке? Успехи русской разведки в сексуальной либерализации сотрудников просто ошеломляют. На гей-парадах должны появиться "Наши на палках" или лучше "Наши на шпилях". Типа "помним, верим, повторим"
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Поражает уровень беспечной тупости кацапских грушников
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Просто на должности массово пришли те, кто получал образование уже на расии. При совке, на образование обращали гораздо больше внимания. Вот и результат.
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Это понятно, но ведь все равно на такие операции как Солсбери или эту отправляют лучших из лучших.. значит это и есть лучшее что там у них есть ))
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Отправляют лучших, а паспорта готовят девочки с айфончиком, которых папик устроил на хорошую не пыльную работу с приличной гос зарплатой. Даже воображение включать не нужно,картина сама перед глазами всплывает.
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Вот о том и речь что грушники такие тупые, что даже не проверяют ничего для себя же самих. Чек на такси им тупые таксисты с айфончиками в карман засунули?
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Обычный по---зм и рас-------тво. Такси стоит не дёшево, а контора возвращает бабки за потраченные накладные расходы. Ему бы где-то на родине бумажку припрятать, но видно решил не напрягаться, раньше же и так проходило.
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По идее там должно быть целое управление по проработке легенд и никаких девушек и близко нет, даже не верится в такое разгильдяйство.
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Скорее всего раньше так и было. На сегодня результаты указывают на большую вероятность моей версии.
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Наверное, разгром ГРУ фсбшниками 90-х выходит боком.
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После "разгромов" противник обычно становится сильнее, хитрее. А здесь обычная всеобщая безграмотность. Ну как можно на бигборды на 9 мая наклеить фотки с немецкими военными? А это часть идеологии и пропаганды.
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Выпускники академии ФСБ на Геликах ось таких блатных мажоров и отправляют,яки только могут,що протесты подавлять,кокс переправлять,крышевать бизнес и т.п.Чепига яркий представитель этих нуворишей Конспірація по-російськи: у висланих з Нідерландів співробітників ГРУ були паспорти з послідовними номерами. Усі вони прикидалися туристами - Цензор.НЕТ 826
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Это не беспечность - это демонстративные действия порождённые безнаказанностью. Сцут в глаза и не пытаются даже изображать, что это дождь. Хули сдедает Европа? Озаботится в очередной раз?
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Но они не смогли выполнить задание
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А я колись сміявся з анекдоту про Штірліца: Штірліц йшов по вечірньому Берліну, ніщо не видавало в ньому розвідника - ні маузер за поясом, ні будьоновка на голові, ні парашют, що волочився за ним... А тепер це виявляється правдою... Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами - Цензор.НЕТ 2089
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Не верю. Знал, что тупорылые, но не думал, что до такой степени...
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просто культурные люди делали вид что не замечают, но уже всех достало
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Та не, ну это уже сюр какой-то...
Такое впечатление, что в Мокшании идиотизм - высшая форма существования. А рукожопость - норма жизни...
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Вообще у них кацапидарство - основа национального самосознания
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А как Вам заявления НАТОвских генералов о том что "попытка хакерской атаки осуществлялась путем вхождения в сеть Wi-fi с близкого расстояния! Конспірація по-російськи: у висланих з Нідерландів співробітників ГРУ були паспорти з послідовними номерами. Усі вони прикидалися туристами - Цензор.НЕТ 9975
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Я уже верю, они реально такие тупорылые
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Штирлиц целый день колесил по городу в поисках явки, но сигареты "Ява" продавались только в Москве Конспірація по-російськи: у висланих з Нідерландів співробітників ГРУ були паспорти з послідовними номерами. Усі вони прикидалися туристами - Цензор.НЕТ 9131
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Русские деланные по пьяни на протяжении сотни лет мутанты.
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Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами.

Это комментарии к придуманной русскими сказке о страшном для Запада КГБ (ФСБ). Комментарии к другой сказке - о русских чудо-богатырях - видели в феврале в Сирии, когда амеры перемололи на кизяк вагнеров.
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...эти отмазки уже стары и давно засвечены... Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами - Цензор.НЕТ 2233
Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами - Цензор.НЕТ 3915
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Когда СБУ прихлопнула неудавшихся киллеров Бабченко, многие верещали, что такого быть не может: все глупо, все смешно, все подстроено. Убедились в тупости русских спецслужб, зрадофилы?
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Когда беллингкат обнародовал данные про исполнителей неудавшегося покушения на Скрипалей и промелькнула информация, что у них (исполнителей) почти одинаковые номера паспортов, я тогда сразу подумал, что Раша СПАЛИЛА ВСЕХ своих фсбэшников, грушников и прочую нечисть. Разведкам США и НАТО, теперь даже не придётся за кем-то следить чтобы убедиться шпиЁн или нет.
И это радует.
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Моя дружина перечитала три рази(як мінімум) всю А. Крісті, передивилась всі "детективи" на ТВ і в ІНеті регоче з ГРУшників два тижні. А тут я їй підсовую ось це повідомлення. Обізвала мене садистом і каже, що не має сили реготати і...
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Блин. если публиковать, что москали сделали не через ***опу - мир остался бы без новостей о Мордоре Конспірація по-російськи: у висланих з Нідерландів співробітників ГРУ були паспорти з послідовними номерами. Усі вони прикидалися туристами - Цензор.НЕТ 8452
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-Едешь мазать ручки в Европу
-Палишься
-Уезжаешь домой, и светишь е@альник по ТВ, чтобы рассказать про шпили-вили.
-Становится хуже, и тебя опознают
-Вскрываются другие поездки
-Становится хуже
-Вскрывается тот факт, что паспорта выдавали подряд
-Становится хуже
-Вскрывается тот факт, что их, к тому же, выдавали в одном и том же месте
-Становится хуже
-Теперь чтобы опознать российского шпиона, нужен просто номер паспорта
-Становится хуже
-Вскрывается адрес прописки и имена прочих агентов 006.
-Становится хуже
-Теперь уже известны имена (и, вестимо, лица) других шпионов.
-Становится хуже
-Вскрывается, что там же зарегистрированы фирмы по попилу/отмывке бабла.
-Становится хуже...
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Понятно шо взяли такси с грушной конторы до аэропорта и хотели по приезду назад отнести в бухгалтерию и вернуть расходы. Но нафига вывозить это из страны и брать с собой на дело?? Капец, значит у ГРУ не то что офиса нет в аэропорту своего, но и даже некому и негде там это палево оставить. Но им должны по правилам запрещать таскать с собой такого рода палево, разве нет?
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и это будет отличный аргумент для "вата Тв ньюз": ну, если б это был разведчик, разве взял бы он с собой на дело квитанцию?! Да они, голландцы, тупые и накуренные! Ха-ха-ха! Он ехал в такси с кем-то, а таксист квитанции перепутал, это он сам нам по телефону только что сообщил!
Как-то так.
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Похоже , что так. Но это ж класс, что они такие беспечные и тупые и главное что думают что они умнее всех вокруг
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Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
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Штирлиц шел по Блюменштрассе и увидел девушек.
- Это проститутки, подумал Штирлиц.
- Это Штирлиц, подумали проститутки )))
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Навстречу Штирлицу шёл отрял СС.
Штирлиц резко сунул руку в карман и подумал "ето конец."
а где же пистолет?
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Штирлиц настаивал на своём.
Настойка получилась вонючая и омерзительная на вкус.
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Штирлиц приехал в Гестапо навеселе.
Весело он оставил на парковке возле здания.
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Штирлиц залпом допил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - его неудержимо рвало на родину. )))
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В Рассее чинуши пистят бабки с таким увлечением и с такой скоростью, шо до конспирации шпиенов руки не доходят.
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Абвер прокалывался на нержавеющих скрепках вместо простых железных; эти - на последовательных номерах паспортов!
Почувствуйте уровень разницы и разницу уровней!!!))))))
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Надо будет перечитать "Лабиринт" (мемуары Вальтера Шелленберга - рекомендую, кстати).
Это я к тому, что сейчас у меня перед глазами стоит бригадефюрер с фейспалмом.
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А поздравление Путену с тем, что у него разведка лучшая в мире, кто писать будет?
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Та могу и я напистать:

"Здравствуй, Вова питарас,
У тебя разведка - КЛАСС!"
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У этих дебилов даже телефоны одинаковой модели и цвета. Хотя после номеров паспортов идущих подряд кого этим удивишь.
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Тут буде доречно процитувати пєчальную лошадь лаврова: -"Дебилы, #ядь"...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКонспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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