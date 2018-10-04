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 Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе три передвижные медицинские амбулатории "Комплексные медицинские услуги", которые были приобретены за средства совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей", посетили жителей маленьких сел сразу двух районов Полтавщины - Чорнухинского и Гребенковского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Передвижные амбулатории заехали в 7 сел: Семаки (население - 100 чел.), Высокое (80 чел.), Полевое (70 чел.), Оржица (271 чел.), Скибинцы (135 чел.), Нетратовка (91 чел.) , Александровка (53 чел.). Медицинские сестры Полтавского областного клинического кардиологического диспансера совместно с коллегами из центров первичной медико-санитарной помощи этих районов обследовали в целом 109 человек, подавляющее большинство из которых - пожилые люди.

Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 01

"Таким людям более сложно добираться до амбулаторий семейной медицины, где их сможет принять их семейный врач, поэтому им помогли представители территориального центра социального обслуживания с доставкой в ​​амбулатории на колесах", - говорит руководитель Полтавского областного центра здоровья Нина Дурдикулиева.

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Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 02

Напомним, что в рамках совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей" было закуплено 7 передвижных автомобильных комплексов марки "ISUZU" на общую сумму более 1 млн долларов США. Автомобили, оснащенные самой современной техникой для оперативной диагностики, могут добраться даже до самых отдаленных уголков области, где квалифицированная медицинская помощь малодоступна. В передвижных медицинских амбулаториях "Комплексные медицинские услуги" можно обследоваться на УЗИ-аппарате, измерить артериальное давление, снять ЭКГ или сдать анализы (общий анализ крови, определение уровня глюкозы, рисков образования тромбов, биохимический анализ крови).

Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 03
Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 04
Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 05
Фото: пресс-служба Минздрава

Источник: https://censor.net.ua/p3089621
 
   
 Топ комментарии
 
це вже точно перемога )))
понти прогнали для ящика і фсьо.
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Толку з того обстеження. Хто і як їх лікувати буде? Показуха одна.
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Показуха. Никогда больше эта амбулатория туда не приедет.
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це вже точно перемога )))
понти прогнали для ящика і фсьо.
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Дівчата, дай вам Бог здоров'я. Святу справу робите.
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только за 335 баксов его могли покупать, а за 21 бакс не покупают. Во дела！
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И главное фактаж такой! Все доказано с цифрами, фактами! Маладца, порохобот Пересувні амбулаторії в дії: на Полтавщині обстежують пацієнтів з найвіддаленіших куточків області - Цензор.НЕТ 7346
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умеют. Патрон у них тоже про 144 рэформы поет постоянно, а ему говорят, шо нужно делом показать, а не стремления в конституцию вносить
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Кажуть, что в 2005 говенная Нокиа 7110 стояла 300 баксов, а сейчас ее аналог всего 35. Это чья пэрэмога? Пересувні амбулаторії в дії: на Полтавщині обстежують пацієнтів з найвіддаленіших куточків області - Цензор.НЕТ 9135
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Ну не врите , на самом деле то так, но тут встречный вопрос почему БПП постоянно норовит отставки Супрун ?

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И потом. Для наглядности надо рядом с Йулькиной ставить рожу премьера, а не чорти кого. Чы будка Гойсмана просто не влазит в картинку?
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цікаво, що на це скажуть тролячо-кацапські сраки?
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А шо, у кацапской супер бензоколонки такие бесплатные услуги для населения тоже есть?
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кто сказал что они бесплатные?
подписался на семейного терапевта и он тебе зубы на халяву лечить будет?
или для этого есть семейные стоматологи и гинекологи ?
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А как же, Боярка и корадуба со скидкой предлагается жителям сельской местности и районов Крайнего Севера.
О чем Вы?
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Капец, села на 53-250 человек. Нет слов. Нас, украинцев, точно 42 млн？
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Базове обстеження яке не завадить нікому.
Люди не зважають на свої хвороби, їм ніколи, а потім рано помирають..
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Толку з того обстеження. Хто і як їх лікувати буде? Показуха одна.
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як не розбираєтесь то краще вже мовчіть
ні в чому не вгодиш, самі негативісти і нитіки
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Якраз і розбираюсь. У мене вища медична освіта, дєвочка. А мовчати мені чи ні, - сам визначусь, добре? Чоловіком своїм покеруй.
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Можна питання. Ви хабарі від хворих і досі приймаєте чи вже усьо ?
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чому з теми ? в мене багато запитань.
медпредставники ручками забезпечують ?
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якщо ви такий чесний і ставитесь до всього критично, то давайте розберем на вашому прикладі як працює стандартний лікар, які має доходи легальні нелегальні...
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свідків секти Покращення за кілометр видно )))
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не бачу відповідей на конкретні запитання.
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слушай, та ты задолбала провокациями. Про амбулаторию есть шо написать, окромя "пэрэмога"？Нету？ Все вали, хоть на СФ, хоть дальше
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слюшай, це ти задовбав своєю персоною.
я написала коментар і нікого до обговорення не запрошувала.
понабігало тут тролів і почали..
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Когда вся грязь народного суда
Моей душе и сердцу докучала,
Я посылал всех с гордостью туда,
Где наша жизнь взяла свое начало.
(С).
Adios.
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Пиши адрес, вышлю тебе амбулаторию, или сразу санитаров слать？😀
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не спорь с ней, она спец во всем, от молекулярной химии до проблем в Галактике, тут еще один был, но самоликвидировался саньок спивун, но дело его подхватил некий а-и ха-сан, вот в паре сейчас колбасят😀
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Та особо і не спорю, просто шкода, що ті, хто можуть керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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або скромними лікарями, які критикують систему і далі набивають кишені грошима пацієнтів.
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У мене свій бізнес. На державу давно вже не працюю.Так що міма каси. )))
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от блин, я так хотел посмотреть на реакцию этой святой на твои слова "да, деньги дают". Ведь она же нивжисть никому взятку не сунула😀
Мож сотри пост и перепиши, посмеемся？😀😀
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Не буде хороший спеціаліст працювати за 5 тис. Чудес не буває. Тому і виїжджають. чехи зразу дають 800-1000 євро нашим лікарям.
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согласен, на седьмом км грузчик за 300 грн в день жопу не поднимает
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Как ты думаешь, когда в этих населенных пунктах будет проведено очередное "базовое обследование"?
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в нашому місті такі амбулаторії приймають досить часто, мабуть і по селах їздять
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не могу успокоится, блин, это же сёла эти через 5-7 лет исчезнут полностью, мрак
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якось новина сприймається несерйозно без петра лексійовича....(
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Плакати хочеться від таких "новин". Бо, по-перше, в селах залишились майже одні старі люди, а, по-друге, держава забила на них болт, особливо в частині медобслуговування.
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Так забавно звучит - самые отдаленные уголки Полтавской области. Вот например самое отдаленное село на запад - вдвое ближе к Киеву, чем к Полтаве Пересувні амбулаторії в дії: на Полтавщині обстежують пацієнтів з найвіддаленіших куточків області - Цензор.НЕТ 7227 Совок, такой совок Пересувні амбулаторії в дії: на Полтавщині обстежують пацієнтів з найвіддаленіших куточків області - Цензор.НЕТ 9532
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Показуха. Никогда больше эта амбулатория туда не приедет.
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Народ,а расскажит-у всех задалбывает реклама на цензоре?Адблок и Юблок ее не убирает.Грузит и цп и память нехило.Надо сваливать нафик отсюда,пусть сами свою рекламу смотрят
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треба ще в налаштуваннях до розширень виключити "ненав"язливу рекламу" і прочу херню.
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Выключено все,добавлены персональные и всевозможные фильтра.Пробовал много разных программ,но реклама не пропадает.
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Повністю вона і не щезне. Занадто багато людей нею кормляться.
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Уже разобрался-дополнение в Файерфокс удаляет всю полностью.Перепробовал все что можно,только одно сработало,сейчас красота чисто и быстро грузится https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/adguard-adblocker/
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Нет,Мозилла Фаерфокс.Но разницы между ними мало-платформа и движок один.
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Никто не знает, сколько в Полтавской области отдаленных населенных пунктов?
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Цензор.НЕТФотоОбществоПередвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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