 Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр. ФОТО

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года рождения.
Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м.
Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы.
Кстати не сочтите за политрекламу, но стоит заметить что единственный чиновник при котором этот закон таки исполнялся была ЮВТ, как и единственный чиновник который отобрал Кривррожсталь проданный за копейки и продала его на публичном аукционе.