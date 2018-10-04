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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Днепр_река (191) Киев (16560) смерть (5361) ГСЧС (1745)

 Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр. ФОТО

4 октября в 11:38 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что неподалеку от ул. Днепровская набережная, в Дарницком районе столицы, в реку Днепр скатился легковой автомобиль, водитель которого не выплыл.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года рождения.

Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м.

Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы.

Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр 01
Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр 02
Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр 03

Источник: https://censor.net.ua/p3089615
 
 
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Микола КолесникВчора о 11:08 · Одного вбили, зарізали у залі гральних автоматів, іншого поранили, порізали, забрала швидка. Центр міста. Сьогодення. Кривий Ріг. А поряд ще справжнє казино з рулеткою та покером. Але у поліції стверджують «грального бізнесу в Україні нема!», бо доляха!
Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр - Цензор.НЕТ 43

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для простолюдинов - нЕма, для небожителей - есть.. ))
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Он стверджують что "взяли злочинність під контроль" , зачем же бороться с тем что контролируешь и что приносит бабло.
Кстати не сочтите за политрекламу, но стоит заметить что единственный чиновник при котором этот закон таки исполнялся была ЮВТ, как и единственный чиновник который отобрал Кривррожсталь проданный за копейки и продала его на публичном аукционе.
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Водитель был пристёгнут ремнями безопасности?
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я бы другой вопрос задал, а был ли жив водитель ДО падения в реку?
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Явная подстава водитель явно был мертв или под воздействием препаратов !!! К сожалению пока полиция набереться опыта и знаний все будут стараться списать на самоубийство или насчастный случай
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр. ФОТО
 
 
 
 
 
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