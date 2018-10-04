 Ветеран АТО Виктор Штурмак погиб в ДТП на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 03.10.2018 года, в результате ДТП, случившегося на въезде в город Долина Ивано-Франковской области погиб Виктор Евгеньевич Штурмак, 1981 года рождения, уроженец села Старый Мизунь Долинского района Ивано-Франковской области, житель пгт Выгода Долинского района, старший лейтенант, оперативный дежурный офицер командного пункта 93-й отдельной механизированной бригады, активный участник революции Достоинства, участник боевых действий на Востоке страны в 2014-2016 годах, говорится на Фейсбук-странице 93-й ОМБр.

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Виктор Штурмак родился 02.09.1981 года. Окончил НУ "Львовская политехника", на военной кафедре получил специальность "лейтенант-химик". Работал на Долинском ГПЗ. С начала войны занимался волонтерством, совершил 14 поездок в зону АТО. Мобилизован 01.02.2015 г., после подготовки в 184-м УЦ был направлен в 93-ю ОМБр на должность офицера отделения боевой подготовки, служил в штабе бригады на Днепропетровщине, занимался подготовкой новобранцев на полигоне, впоследствии написал рапорт, чтобы поехать на передовую. С 13.04.2015 по 11.03.2016 гг. находился в зоне АТО, прошел бои в районе Донецкого аэропорта - Пески, Очеретино, Тоненькое, Водяное (Ясиноватский район). Награжден нагрудными знаками"Учасник АТО", "93-тя окрема гвардійська механізована бригада", "За досягнення у військовій службі" II ст. (отличие НГШ). В 2016 г. получил награду города Долина "Орден імені Омеляна Антоновича" за выдающиеся заслуги перед городом. После возвращения с фронта продолжил волонтерскую деятельность и работу на заводе.

Вчера около 9:00, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с пассажирским автобусом "Mercedes-Benz Sprinter" сообщением "Долина - Ивано-Франковск". От полученных травм Виктор Штурмак погиб на месте, 8 человек травмированы. У него остались родители (проживающих за рубежом), жена и двое малолетних детей.

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Виктор Штурмак

Кадры Нацполиции с места аварии.



