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Все про:горсовет (407) депутат (2582) Николаев (1115) фекалии (17)

 В Николаевский горсовет под видом кофе пронесли фекалии и вылили на депутатов. ФОТОрепортаж

Сегодня мужчина смог пронести в николаевский горсовет под видом кофе стакан с фекалиями, которые он впоследствии выплеснул на трех депутатов.

Об этом сообщают "Новости-N", передает Цензор.НЕТ.

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По словам очевидцев, юноша, зашедший в сессионный зал, на входе был остановлен охранниками. Однако он заявил, что несет депутату кофе и его пропустили. Тогда он направился к депутату Владиславу Ентину и вылил все содержимое большого кофейного стакана на депутата, однако фекальная масса попала также на Сергея Мотуза и Елену Киселеву. Все трое пострадавших ринулись за обидчиком.

После произошедшего между депутатами и молодчиками произошла словесная перепалка, а затем драка. Депутат Мотуз получил удар по лицу, после чего пытался отомстить обидчику, но не смог пробраться через защищающих парня "побратимов".

Затем уже Депутат Ентин порывался подойти к обидчику, но его не пускала полиция. В какой-то момент он вырвался, достал пистолет и со словами "у меня есть разрешение" подбежал к парню, которого уже держала полиция, и дал ему оплеуху.

После произошедшего полиция увезла в райотдел двух подозреваемых в нападении на депутатов.

В Николаевский горсовет под видом кофе пронесли фекалии и вылили на депутатов 01
В Николаевский горсовет под видом кофе пронесли фекалии и вылили на депутатов 02
В Николаевский горсовет под видом кофе пронесли фекалии и вылили на депутатов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3089595
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, а шо? Зато теперь форма соответствует содержанию.
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Наші депутати іншого не заслуговують.
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пошдиГОСПОДИ такий душ на всю верховну зраду
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Ну, а шо? Зато теперь форма соответствует содержанию.
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Среда обитания и внутренний мир власть имущих - налицо
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пошдиГОСПОДИ такий душ на всю верховну зраду
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...и ещё пошли в три раза больший душ на тех пи..арасов которые голосуют за таких пи..арасов в эту раду..
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Дельмо дельмом не испоганишь а вот пистоль зачем когда НАРОДУ СЛУЖИШЬ?
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такую же акцию с коффе, провести в раде и на банковой, угостить и высшее руководство страны
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Любов до депутатів зашкалює. Хоча не фекаліями треба обливати - а збирати народ та відзивати депутата, якщо невдовольняє. Ще наші бариги вверху не відмінили це право народу....
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Які у нас депутути, такі від них і запахи. "Шанель № 5" просто відпочиває.
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Нет это произошло именно в Украине. Ты всё правильно понял. В раше такого и в страшном сне не приснится ихним "слугам народа" потому что во первых там нет свободных людей а есть исключительно рабы которые никогда открыто не дадут в рыло депутату-негодяю и не выльют ему на башку то что он и представляет из себя.
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В какой-то момент он вырвался, достал пистолет и со словами "у меня есть разрешение" подбежал к парню, которого уже держала полиция, и дал ему оплеуху.



Смотрите какой смелый.
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Их не обливать а кормить надо таким содержимым. В Николаевский горсовет под видом кофе пронесли фекалии и вылили на депутатов - Цензор.НЕТ 8841
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Дерьмо вылили на дерьмо, получилось дерьмо в квадрате.
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А на вигляд - кава. Не знайшли кращого лайна?
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Нда... До чего мы дожили? До того, что за то, что в стране происходит, уже не стыдно.
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а где такие автоматы установлены или нападавшие сами бодяжили кофе?
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ентин...это тот что "Наш край".
Бывшие "рыги" типа кальцева, создали эту бумажную партию и ожидать от этой сволоты чего-либо кроме набивания карманов, разворовывания денег, брехни и манипуляций с майновыми декларациями не приходится...
Николаевский депутат Ентин скрыл в декларации наличие недвижимости и пользование автомобилем:

https://svidok.info/uk/news/8674
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Николаевский горсовет под видом кофе пронесли фекалии и вылили на депутатов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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