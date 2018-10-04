 В Николаевский горсовет под видом кофе пронесли фекалии и вылили на депутатов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщают "Новости-N", передает Цензор.НЕТ.

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По словам очевидцев, юноша, зашедший в сессионный зал, на входе был остановлен охранниками. Однако он заявил, что несет депутату кофе и его пропустили. Тогда он направился к депутату Владиславу Ентину и вылил все содержимое большого кофейного стакана на депутата, однако фекальная масса попала также на Сергея Мотуза и Елену Киселеву. Все трое пострадавших ринулись за обидчиком.

После произошедшего между депутатами и молодчиками произошла словесная перепалка, а затем драка. Депутат Мотуз получил удар по лицу, после чего пытался отомстить обидчику, но не смог пробраться через защищающих парня "побратимов".

Затем уже Депутат Ентин порывался подойти к обидчику, но его не пускала полиция. В какой-то момент он вырвался, достал пистолет и со словами "у меня есть разрешение" подбежал к парню, которого уже держала полиция, и дал ему оплеуху.

После произошедшего полиция увезла в райотдел двух подозреваемых в нападении на депутатов.





