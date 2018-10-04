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 С украинским воином Сергеем Джевагой, погибшим в августе 2014 года под Иловайском, простились в Прилуках. ФОТОрепортаж

Командир миномета 2-го батальона специального назначения НГУ "Донбасс" Сергей Джевага погиб 29 августа 2014 года во время выхода по так называемому зеленому коридору из Иловайского котла. Его тело смогли опознать лишь недавно по ДНК-экспертизе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 4 октября, в городе Прилуки Черниговской области состоялось прощание с Сергеем Александровичем Джевагой (позывной Серж), 1971 года рождения, солдатом резерва, командиром миномета 2-го батальона специального назначения НГУ "Донбасс", который погиб утром 29.08.2014 года в районе поселка Червоносельское Амвросиевского района Донецкой области во время выхода по так называемому зеленому коридору из Иловайского котла. Сергей Александрович ехал в "Газели" в составе автоколонны батальона "Донбасс" по дороге из села Многополье в село Червоносельское. Во время обстрела колонны из пулеметов получил смертельное ранение. Умер на руках побратима.

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Тело в то время не было найдено, только в сентябре этого года его идентифицировали по экспертизе ДНК.

Указом Президента Украины от 25 марта 2015 г. № 176 "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Сергей Джевага родился 28.09.1971 г. в Прилуках. В 1988 г. с золотой медалью окончил школу №2. Имел чрезвычайные математические способности. Учился в Киевском Государственном университете телекоммуникаций. С 1991 года - электромеханик Прилуцкого центра электросвязи.

После начала боевых действий ушел добровольцем.

Похоронили Сергея Джевагу на Аллее Героев (кладбище Горовая Белещина) в Прилуках. У него осталась жена.

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С украинским воином Сергеем Джевагой, погибшим в августе 2014 года под Иловайском, простились в Прилуках 01

Украинский воин Сергей Джевага

С украинским воином Сергеем Джевагой, погибшим в августе 2014 года под Иловайском, простились в Прилуках 02
С украинским воином Сергеем Джевагой, погибшим в августе 2014 года под Иловайском, простились в Прилуках 03
С украинским воином Сергеем Джевагой, погибшим в августе 2014 года под Иловайском, простились в Прилуках 04

Фото: priluki.city

Источник: https://censor.net.ua/p3089594
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС украинским воином Сергеем Джевагой, погибшим в августе 2014 года под Иловайском, простились в Прилуках. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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