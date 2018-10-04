 Пьяный мужчина бросил гранату в группу парней в Мелитополе, есть пострадавшие, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, группа быстрого реагирования и специалисты взрывотехнической управления.
Сотрудниками полиции установлено, что местный житель 1974 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина бросил в направлении троих ребят 1999 рождения гранату "РГД-5"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва один из парней и злоумышленник получили незначительные телесные повреждения, их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.
С места происшествия правоохранители изъяли металлические обломки корпуса гранаты "РГД-5" и металлическое кольцо с предохранительной чекой.
Кроме этого, по месту жительства правонарушителя, 1974 года, полицейскими изъята граната "РГД-5" с запалом.
Все изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
- А у меня ещё одна есть