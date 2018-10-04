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Все про:налоговая (763) Донецкая область (4092) ГФС (2811)

 Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Донецкой области выявили факты незаконной реализации горюче-смазочных материалов в двух городах области.

В частности, были установлены личности двух гражданок, которые на территории двух АЗС осуществляли реализацию сжиженного газа и бензина без соответствующих разрешительных документов, сообщили в пресс-службе ГФС.

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По результатам проведенных мероприятий было изъято 17 тыс. литров сжиженного газа, 6,5 тыс. литров бензина, почти 4 тыс. литров дизельного топлива и оборудование общей ориентировочной стоимостью 2,4 млн грн.

Относительно нарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.164 КУоАП.

Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 01
Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 02
Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 03
Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 04

Источник: https://censor.net.ua/p3089576
 
 
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А что там с "WOG", которых поймали были на бадяжении 95-го бензина в 2015 году, когда рванули склады "БРСМ"?
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Семен Слепаков вечером 3 октября выложил на свой канал новое видео на "Песню о Солсберецком шпиле". Видео было не в паблике, а с доступом по ссылке. Теперь его нет, а кто-то носится по видеохостингам и удаляет все доступные копии.

https://enigma.ua/articles/slepakov_shpili_villi

https://www.facebook.com/alex.patrio/videos/2058632004204040/
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вот всё конфискованное нужно сразу передавать в ВСУ
что бы до суда сами конфискаторы не разбазарили)
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Не можна, бо ще будуть суди-пересуди, вироки та апеляції. Може, повертати доведеться - і гарно, якщо лише все, а якщо вдвічі чи втричі більше?
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Бензин, соляру, газ вижу. А где смазочные материалы?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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