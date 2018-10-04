 В штатном расписании разведподразделений ВСУ отсутствует должность сапера: только за месяц из-за подрыва на минах взвод потерял командира и двух бойцов, - военнослужащий Гор

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Влад Гор, сообщает Цензор.НЕТ.
"В конце марта 2016 года на военном полигоне под Ровно, на собрании офицеров военной разведки, один из офицеров спросил у начальника разведки сухопутных войск полковника Шевченко, на основе чего было сделано новое штатное расписание разведывательных подразделений ВСУ. И в старом, и в новом раскладе отсутствовала штатная должность сапер. Полковник Шевченко ответил следующее, прямая речь: - "На основании разговора с Димой". Дима это командир роты глубинной разведки (РГР) 131 ОРБ. Но командир РГР в 2015 году, находился на должности командира отделения первого взвода РГР 131 ОРБ прекрасно знал и докладывал, что 15.06.2015 года в 5:50, около населенных пунктов Октябрь (Верхньошироківське) и Заиченко на мине подорвался разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ. Разведчик потерял ногу. Видео эвакуации разведчика показано на 27:51-27:57 минуте, в документальном фильме "Без права на славу" из цикла "Я - война"). Ссылка на фильм. Также командир РГР знал и докладывал, что через две недели, на этом же участке фронта, на растяжке подорвался командир первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ позывной Черепаха. Лейтенант получил осколочные ранения с тремя бойцами правого сектора. Также командир РГР знал и докладывал, что еще через две недели на этом же участке фронта, в середине июля 2015 года, на мине подорвался разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ Станислав Рыжов (позывной Японец). Разведчик погиб. То есть за месяц взвод потерял командира и двух бойцов, один из которых погиб, а другой остался без ноги", - написал он.
"На этом участке фронта подорвались на минах и погибли: 09.07.2015 г. – Шилов Сергей (позывной Грин), командир роты 8 батальона ДУК. До войны топ менеджер крупной компании. 12.07.2015 г.- Станислав Рыжов (позывной Японец) разведчик 131 ОРБ. До войны частный предприниматель. 04.10.2015 г. – Заяц Михаил Михайлович (позывной Косой), разведчик батальона "Донбасс". До войны частный предприниматель. 04.10.2015 г. – Карась Роман Валентинович (позывной Карась), разведчик 37 ОМПБ. До войны учитель физики. После этого командование сектора М (Мариуполь) и лично командующий сектором генерал Федоров И.В. вообще никак не отреагировали на это. Саперов на этот участок фронта не прислали, никаких занятий с личным составом, по саперному делу, проведенно не было", - подчеркнул Гор.
"Хотя в Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский есть Военно-инженерный институт, который готовит в достаточном количестве саперов. А командование генерального штаба, в 2016 году, вводит новое штатное расписание для розведподразделений, в котором отсутствует штатная должность сапер. В ноябре 2015 года разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ позывной Знахарь (до войны электрик) самостоятельно с помощью интернет ресурса "Google" выучил саперное дело. И в этом же месяце собственноручно, с разведчиками 131 ОРБ, начал разминировать этот участок фронта", - резюмировал военнослужащий.
Не им и их родственникам по минам бегать.
Они жопу из кресла не вынимают.
Непонятно, где он служит, лицо скрывает... Странно это всё...
Но Юра Бутусов это понятно, он профессионально ищет зраду на Фейсбуке.
Причем это у него на страничке не первый, раз. Ты зайди на неё не поленись, посмотри, что за человек.
P.S. Если он озвучивает правдивую информацию, естественно...