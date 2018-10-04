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 В штатном расписании разведподразделений ВСУ отсутствует должность сапера: только за месяц из-за подрыва на минах взвод потерял командира и двух бойцов, - военнослужащий Гор

Командование сектора М (Мариуполь) никак не реагирует на потери среди военнослужащих из-за мин. Саперов на этот участок фронта (сектор М (Мариуполь) не прислали, никаких занятий с личным составом по саперному делу проведено не было.

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Влад Гор, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В конце марта 2016 года на военном полигоне под Ровно, на собрании офицеров военной разведки, один из офицеров спросил у начальника разведки сухопутных войск полковника Шевченко, на основе чего было сделано новое штатное расписание разведывательных подразделений ВСУ. И в старом, и в новом раскладе отсутствовала штатная должность сапер. Полковник Шевченко ответил следующее, прямая речь: - "На основании разговора с Димой". Дима это командир роты глубинной разведки (РГР) 131 ОРБ. Но командир РГР в 2015 году, находился на должности командира отделения первого взвода РГР 131 ОРБ прекрасно знал и докладывал, что 15.06.2015 года в 5:50, около населенных пунктов Октябрь (Верхньошироківське) и Заиченко на мине подорвался разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ. Разведчик потерял ногу. Видео эвакуации разведчика показано на 27:51-27:57 минуте, в документальном фильме "Без права на славу" из цикла "Я - война"). Ссылка на фильм. Также командир РГР знал и докладывал, что через две недели, на этом же участке фронта, на растяжке подорвался командир первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ позывной Черепаха. Лейтенант получил осколочные ранения с тремя бойцами правого сектора. Также командир РГР знал и докладывал, что еще через две недели на этом же участке фронта, в середине июля 2015 года, на мине подорвался разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ Станислав Рыжов (позывной Японец). Разведчик погиб. То есть за месяц взвод потерял командира и двух бойцов, один из которых погиб, а другой остался без ноги", - написал он.

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"На этом участке фронта подорвались на минах и погибли: 09.07.2015 г. – Шилов Сергей (позывной Грин), командир роты 8 батальона ДУК. До войны топ менеджер крупной компании. 12.07.2015 г.- Станислав Рыжов (позывной Японец) разведчик 131 ОРБ. До войны частный предприниматель. 04.10.2015 г. – Заяц Михаил Михайлович (позывной Косой), разведчик батальона "Донбасс". До войны частный предприниматель. 04.10.2015 г. – Карась Роман Валентинович (позывной Карась), разведчик 37 ОМПБ. До войны учитель физики. После этого командование сектора М (Мариуполь) и лично командующий сектором генерал Федоров И.В. вообще никак не отреагировали на это. Саперов на этот участок фронта не прислали, никаких занятий с личным составом, по саперному делу, проведенно не было", - подчеркнул Гор.

"Хотя в Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский есть Военно-инженерный институт, который готовит в достаточном количестве саперов. А командование генерального штаба, в 2016 году, вводит новое штатное расписание для розведподразделений, в котором отсутствует штатная должность сапер. В ноябре 2015 года разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ позывной Знахарь (до войны электрик) самостоятельно с помощью интернет ресурса "Google" выучил саперное дело. И в этом же месяце собственноручно, с разведчиками 131 ОРБ, начал разминировать этот участок фронта", - резюмировал военнослужащий.

В штатном расписании разведподразделений ВСУ отсутствует должность сапера: только за месяц из-за подрыва на минах взвод потерял командира и двух бойцов, - военнослужащий Гор 01
В штатном расписании разведподразделений ВСУ отсутствует должность сапера: только за месяц из-за подрыва на минах взвод потерял командира и двух бойцов, - военнослужащий Гор 02

Источник: https://censor.net.ua/p3089565
 
 
 Топ комментарии
 
Это же штабные крысы.
Не им и их родственникам по минам бегать.
Они жопу из кресла не вынимают.
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Ну это ни песец. Да за это нужно толстожопых полковников и хенералов посылать впереди разведки. Уроды.
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так это - в разведку и в вылазки политпроституты не ходят ..., и их дети тоже ...- зачем им саперы - им нужны бабосы , для дольче вита , ну шЕколадной жизни ..., и для обибалова идиотов
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Это же штабные крысы.
Не им и их родственникам по минам бегать.
Они жопу из кресла не вынимают.
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А зачем об этом писать в фейсбук? В смысле какой смысл?
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Особенно интересно, что указанные подрывы на минах были три года назад... А указанная штатка введена, в марте 2016, два с половиной года назад... Какой смысл писать об этом кхм... в конце 2018 года?
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Вот пусть сюда зарубежных саперов присылают, про которых разглагольствовали на всяких ассамблеях, что нужно разминировать Донбасс.
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дело было три года назад... через три года военный пишет пост в фейсбук, а три года как без саперов жили?
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Не понимаю, а почему ВСУ прыгают по минах на дамбасе кого стерегут? Все сепыры и рузгие диверсаны сейчас в Киеве, а ОРДЛО имеет особый статус...
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Дело трехлетней давности. Командование по сей день не реагирует или что?
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Тоже задался этим вопросом, а кроме того зашел на страничку военнослужащего...
Непонятно, где он служит, лицо скрывает... Странно это всё...
Но Юра Бутусов это понятно, он профессионально ищет зраду на Фейсбуке.
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А нехватки тыловых генералов и членов разных комитетов не наблюдается?
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Ну это ни песец. Да за это нужно толстожопых полковников и хенералов посылать впереди разведки. Уроды.
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так это - в разведку и в вылазки политпроституты не ходят ..., и их дети тоже ...- зачем им саперы - им нужны бабосы , для дольче вита , ну шЕколадной жизни ..., и для обибалова идиотов
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Где подсуетятся? Автор рассказывает о событиях трехлетней давности.
Причем это у него на страничке не первый, раз. Ты зайди на неё не поленись, посмотри, что за человек.
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То, какой он человек, каким-либо образом оправдывает дебилизм командования относительно отсутствия саперов в разведгруппе?
P.S. Если он озвучивает правдивую информацию, естественно...
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Точно...😉 ввести в штатку новую должность, волонтер-сапер...😆😆😆
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Не шатайте будку... Сейчас, в армии, с новым энтузиазмом, взялись за изготовление новых бирок, табличек, указателей, ниток, иголок, и главное, это отсутствие бычков на передовой... Генералы, отрабатывают свою зарплату на пятерочку...
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Все реформы ВСУ только на брехливом языке потроха.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ штатном расписании разведподразделений ВСУ отсутствует должность сапера: только за месяц из-за подрыва на минах взвод потерял командира и двух бойцов, - военнослужащий Гор
 
 
 
 
 
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