 "Осторожно! Рупоры Кремля": под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 4 октября, под зданием Верховной Рады проходит зоозащитная акция в поддержку законопроекта №6598, который депутаты должны рассматривать в ходе заседания. Данный законопроект вводит запрет на попрошайничество с животными на улицах украинских городов, содержание медведей, львов и других животных в развлекательных заведениях, упорядочивает действия полиции и экологической инспекции при защите животных от жестокого обращения, запрещает массовую эвтаназию бездомных животных и тому подобное.
Также активисты "Вільних Людей" проводят под ВР акцию с требованием принять языковой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 5670-д в первом чтении и закрыть телеканалы 112 и NewsOne.
"Вільні Люди" убеждены: эти два шага - необходимы для обеспечения национальной безопасности Украины", - заявили организаторы акции.
Тем временем, с Майдана Незалежности к зданию ВР движется колонна работников Национальной академии наук. Они намерены пикетировать парламент, чтобы привлечь внимание к проблемам недофинансирования организации, что создает трудности и отрицательно сказывается на социальном положении ученых.
"Результат такой политики по отношению к ученым: сокращение работников, отток ученых из академических учреждений, режим не полной занятости", - заявляют организаторы пикета.
Акция зоозащитников под Радой.
Литсовки в поддержку общественного законопроекта о языках.
Акция в поддержку общественного закона о языках.
Активисты также требуют принять постановление о прекращении антиукраинской деятельности телеканалов 112 и "Ньюсван".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
А рошена нехай критикують, якщо знають як москалів зі світу звести.
Кому ж лижуть тоді, якщо не москалям і не рошену? Вам?
Чому "або", невже у світі тільки рошен і москалі?
Ні, я живу в РЕАЛЬНОМУ світі. Він барвистий та кольоровий, а ще цинічно раціональний.
К тому же - что такое "при Юле"? Она когда-то была президентом? Или премьер-министр имеет какое-то влияние на Прокуратуру, МВД или Судебные органы?
"Цьогоріч винесли вироки уже понад 1000, але про це 1+1 чи Цензор вам не розкахуть"
Да плевать на мелкую сошку.
Где сроки по "бриллиантовым прокурворам"? По Демчине? По Насирову?
Где дела против Кононенко?
Почему закрыты дела против Иванющенко?
Где хоть одна посаженная "крупная рыба"?
На канале РОССИЯ 1 уже вовсю делят Украину
Делят Украину и фактически призывают к новой войне. Обвинений в межнациональной розни и разжигании ненависти к жителям Украины, ни ведущие, ни их гости не боятся. Почему так происходит? И когда закончится это мракобесие?
Ненависть - это современное оружие российской пропаганды
Придумано оно в древние времена и всегда успешно применялось в двух случаях:
1) Для захвата чужих территорий.
2) Для отвлечения внимания от собственных экономических проблем в стране.
Летальное оружие пригождается только в последнюю очередь. Для организации конфликта его не требуется. Чтобы конфликт спровоцировать - нужна ненависть. За последние 25 лет на постсоветском пространстве, насаждение ненависти абхазов к грузинам, армян к азербайджанцам, русских к украинцам привело к кровавым конфликтам унесшим и искалечившим десятки тысяч жизней.
Как это делается
Пропаганда создает образ врага, выдумывает истории с «распятыми мальчиками», сочиняет «исторические факты». И вот, соседи, еще недавно дружно выпивавшие вместе, приглашающие друг друга на борщ, или плов - начинают с подозрением коситься друг на друга. Ищут причины для скандалов между собой. А СМИ усиленно помогают им в этом деле.
Сколько «умных голов» вылезло на просторы российского ТВ с «доказательствами» и ужасными рассказами в стиле «вы хотите, чтобы было, как на Украине». Поразить россиян страшными сказками вызвались и Познер, и Боярский, и Матвиенко с Набиуллиной. А население проглатывает!
А экстремистом все равно станешь ты!
Запросто. За репосты смешных картинок про патриарха, негров, или членов правительства. Это ведь угроза конституционному строю!
Когда закончится это мракобесие?
Сразу после того, как его прекратят финансировать «сверху». Когда у населения страны произойдет эволюция в головах. В ближайшее время, этого ожидать не стоит.
На примере оккупации Крыма и части Донбасса можно услышать тоже самое?
Кто там успел на кого покоситься?
Что-то не слышно, чтоб они вопили, что готовы отказаться от достижений современной медицины, например. А ведь они в значительной степени покоятся на результатах именно экспериментов над животными!
А про существование токсикологии они, похоже, не догадываются вообще.
С другой стороны, кого тянет на любовь к собакам? Пральна - того, кто не умеет строить отношения с людьми!
Ппц. Они долбанулись? А что делать с бездомными животными? Единственный проверенный и работающий в цивилизованных странах принцип устранения дворняг с улиц городов - это их отлов, временная передержка в приютах (от 1 недели и до 8 недель) и затем УСЫПЛЕНИЕ невостребованных животных!
А у нас что? Мы самые богатые? Япония не может себе позволить пожизненное содержание дворняг в приютах, а Украина - может???
Нет уж, я против того, чтобы мои налоги разворовывали на дорогие, неэффективные и по факту фейковые операциии по стерилизации дворняг и против того, чтобы на мои налоги пожизненно содержали дворняг.
Дворняги, крысы, тараканы, комары и тд - не люди.
Мы не едим людей, но мы едим животных - так что не нужно этих левых "аналогий".
И да, конечно же я за то, чтобы деньги из бюджета не на содержание бездомных собак шли, а лучше на столовые для бомжей.
Мухи, тараканы, комары, крысы, дворняги, куры, свиньи и тд - не люди.
А потому не может быть одного подхода к бомжам, и, скажем, к тараканам.
"Почему мы должны усыпить тех, кто не может нам ответить "
Предлагаете всем стать вегетарианцами? И собачкам тоже?
Не хотите, чтобы собачку усыпили - берите ее к себе домой и содержите сами за свой счет.
Я брал и содержал и знакомые у меня некоторые взяли домой собак и кошку из приюта.
Но если эта собачка или этот таракан никому не нужен - государство их содержать не обязано.
У меня был кот и 3 собаки (последовательно). Все не породистые.
Одну собаку пришлось отдать в хорошие руки в частных дом, тк великовата для города была, вторая умерла от чумки, третий от старости. Кот тоже умер или от болезни какой-то или от куриной кости - так и не выяснили.
"Есть еще такое понятие, как стерилизация животных"
О стерилизации я уже писал:
1. Это слишком дорогая операция.
2. После стерилизации дворняг отпускают назад на улицу, что абсолютно неприемлемо - ведь суть работы с дворнягами именно устранение их с улиц.
3. Это абсолютно неэффективная программа. Эффективные и проверенные в цивилизованных странах программы это отлов-передержка-усыпление невостребованных и только так.
4. Больше всех за стерилизацию топят те, кто на ней ворует. Ибо полно случаев, когда деньги списали, бирку повесили, а операцию НЕ делали, то есть просто украли деньги.
"стерилизация животных и при этом никому не нежно становится вегетарианцами."
В смысле не нужно становиться вегетарианцами?? Ты совсем идиот, что ли?
Если ты не вегетарианец и твоя собака не вегетарианец - значит вы едите кого? ЖИВОТНЫХ.
Чем, спрашивается, свинка или курица хуже собаки?
Мне не нужны общеизвестные факты. Я их знаю. Мне непонятна философия ярых зоозащитников. Особенно по поводу запрета биологических испытаний на животных. Предлагаете поставить токсикологию (в частности) вне закона?
В США по закону животные после отлова содержатся в приютах от 2 до 8 недель (зависит от штата). сли за это время животных никто не забрал (не бесплатно, кстати, животных выкупить нужно) - их УСЫПЛЯЮТ.
А если вы отловите в США дврнягу, стерилизуете ее и после этого выпустите на улицу - вас накажут по закону, ибо выпускать собак и кошек на улицу категорически запрещено.
А по какой такой причине я должен выделять из всей массы животных именно кошек и собак?
А те, що існує у нас не вибори, а профанація й фальсифікація.
А те, що у вас, в засРашке, навіть язик не повертається виборами назвати.
Раз: Народные депутаты Украины подготовили проект постановления Верховной Рады о необходимости обращения в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой рассмотреть вопрос наложения санкций на Виктора Медвечука и телеканалы "112" и "NewsOne" за антигосударственную деятельность.
Два: Комитет Рады по нацбезопасности поддержал санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и Медведчука.
Три:
Портнов грозить відібрати твоє і моє майно;
Портнов обіцяє залишити мене і вас із "голою задніцей";
Портнов нервує і кричить;
Шо Андрушка, скуштував ....? Далі буде тільки гірше. Москва вас теж довго годувати не буде - максимум до парламентських виборів осені 2019. А там - торбу і на МКАД.
Р.С. нагадаю, мо хто забув. Портнов - це викормиш Йулі, це саме та людина яка керувала юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко в 2005 - 2010 роках.
Андрушка, не печалься, Юлька скоро теж до Москви здрисне. Будете разом бражку попивать і підошвою закусювать.
Іван Виговський
https://ibigdan.livejournal.com/22639087.html
А вот Ньюсван и Интер - это помойки конкретные.
Или об открытии против её директора уголовного дела по статье "терроризм"?
О чём конкретно, мокша?
Радует ещё одно, что начинают анализировать законопроекты: "...Законопроект депутата Лесюка №5556..."