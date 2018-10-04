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 "Осторожно! Рупоры Кремля": под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne. ВИДЕО+ФОТО

Под зданием Верховной Рады проходят различные акции, в частности зоозащитников, а также сторонников принятия законопроекта о языках.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 4 октября, под зданием Верховной Рады проходит зоозащитная акция в поддержку законопроекта №6598, который депутаты должны рассматривать в ходе заседания. Данный законопроект вводит запрет на попрошайничество с животными на улицах украинских городов, содержание медведей, львов и других животных в развлекательных заведениях, упорядочивает действия полиции и экологической инспекции при защите животных от жестокого обращения, запрещает массовую эвтаназию бездомных животных и тому подобное.

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Также активисты "Вільних Людей" проводят под ВР акцию с требованием принять языковой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 5670-д в первом чтении и закрыть телеканалы 112 и NewsOne.

"Вільні Люди" убеждены: эти два шага - необходимы для обеспечения национальной безопасности Украины", - заявили организаторы акции.

Тем временем, с Майдана Незалежности к зданию ВР движется колонна работников Национальной академии наук. Они намерены пикетировать парламент, чтобы привлечь внимание к проблемам недофинансирования организации, что создает трудности и отрицательно сказывается на социальном положении ученых.

"Результат такой политики по отношению к ученым: сокращение работников, отток ученых из академических учреждений, режим не полной занятости", - заявляют организаторы пикета. 

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 01

Акция зоозащитников под Радой.

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 02
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 03
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 04
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 05
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 06

Литсовки в поддержку общественного законопроекта о языках.

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 07

Акция в поддержку общественного закона о языках.

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 08
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 09
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 10
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 11

Активисты также требуют принять постановление о прекращении антиукраинской деятельности телеканалов 112 и "Ньюсван".

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 12
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3089553
 
 
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 Топ комментарии
 
Підтримую всі ініціативи.
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1+1 закрийте, там теж зрадогони-заказушники!
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Это ты про закрытие в мацкве последней украинской библиотеки?
Или об открытии против её директора уголовного дела по статье "терроризм"?
О чём конкретно, мокша?
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а если бы не было знакомого превратился бы в котлету, в Вадік ?
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1+1 закрийте, там теж зрадогони-заказушники!
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Точно. Давайте всех закроем, кто смеет критиковать Порошенко.
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Закрити усіх, хто за лизання дупи москалям. "Обережно! Рупори Кремля": під ВР відбуваються мітинги з вимогою ухвалити закони про мови, захист тварин і постанову щодо телеканалів 112 та NewsOne - Цензор.НЕТ 8352
А рошена нехай критикують, якщо знають як москалів зі світу звести.
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1+1 точно москалям ничого не лижуть.
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А ті, що лижуть тим, хто лиже москалям автоматично стають лизунами москалям? В твоєму світі лизунів як правильно?
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Та невже?

Кому ж лижуть тоді, якщо не москалям і не рошену? Вам?
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А мають обов'язково комусь лизати? Або рошену, або москалям? Ви, мабуть, у чорно-бiлому свiтi живете?
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Так, мають, бо альтруїстів серед в Україні товстосумів не має
Чому "або", невже у світі тільки рошен і москалі?
Ні, я живу в РЕАЛЬНОМУ світі. Він барвистий та кольоровий, а ще цинічно раціональний.
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Москали ненавидят Пороха и хотят его замени на своего казачка и ето факт! Как и то что ти либо коммуняка недобитая либо сепар латентний, не?
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То есть - если мне не нравится коррупция - то я либо комуняка или сепар?
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При Йулі корупції не було? я щось не чув, щоб оді пачками щодня хабарників затримували. Цьогоріч винесли вироки уже понад 1000, але про це 1+1 чи Цензор вам не розкахуть, а чому - здогадайтеся самі!
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А причем тут Юля?
К тому же - что такое "при Юле"? Она когда-то была президентом? Или премьер-министр имеет какое-то влияние на Прокуратуру, МВД или Судебные органы?

"Цьогоріч винесли вироки уже понад 1000, але про це 1+1 чи Цензор вам не розкахуть"

Да плевать на мелкую сошку.
Где сроки по "бриллиантовым прокурворам"? По Демчине? По Насирову?
Где дела против Кононенко?
Почему закрыты дела против Иванющенко?
Где хоть одна посаженная "крупная рыба"?
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факты лизания на 1+1 кацапам- в студию или ты п..дабол
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Так вы логику этого придурка гляньте - он считает, что раз москали ненавидят Пороха, то все украинцы, кому Порох не нравится - либо "комуняки недобитые, либо латентные сепары"
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5-й и "прямий" еще расстрелять к едрениматери. ок?
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http://worldcrisis.ru/crisis/3168544
На канале РОССИЯ 1 уже вовсю делят Украину

Делят Украину и фактически призывают к новой войне. Обвинений в межнациональной розни и разжигании ненависти к жителям Украины, ни ведущие, ни их гости не боятся. Почему так происходит? И когда закончится это мракобесие?
Ненависть - это современное оружие российской пропаганды
Придумано оно в древние времена и всегда успешно применялось в двух случаях:
1) Для захвата чужих территорий.
2) Для отвлечения внимания от собственных экономических проблем в стране.
Летальное оружие пригождается только в последнюю очередь. Для организации конфликта его не требуется. Чтобы конфликт спровоцировать - нужна ненависть. За последние 25 лет на постсоветском пространстве, насаждение ненависти абхазов к грузинам, армян к азербайджанцам, русских к украинцам привело к кровавым конфликтам унесшим и искалечившим десятки тысяч жизней.
Как это делается
Пропаганда создает образ врага, выдумывает истории с «распятыми мальчиками», сочиняет «исторические факты». И вот, соседи, еще недавно дружно выпивавшие вместе, приглашающие друг друга на борщ, или плов - начинают с подозрением коситься друг на друга. Ищут причины для скандалов между собой. А СМИ усиленно помогают им в этом деле.
Сколько «умных голов» вылезло на просторы российского ТВ с «доказательствами» и ужасными рассказами в стиле «вы хотите, чтобы было, как на Украине». Поразить россиян страшными сказками вызвались и Познер, и Боярский, и Матвиенко с Набиуллиной. А население проглатывает!
А экстремистом все равно станешь ты!
Запросто. За репосты смешных картинок про патриарха, негров, или членов правительства. Это ведь угроза конституционному строю!
Когда закончится это мракобесие?
Сразу после того, как его прекратят финансировать «сверху». Когда у населения страны произойдет эволюция в головах. В ближайшее время, этого ожидать не стоит.
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"начинают с подозрением коситься друг на друга"

На примере оккупации Крыма и части Донбасса можно услышать тоже самое?
Кто там успел на кого покоситься?
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Борцы за прекращение экспериментов над животными мне напоминают легендарную свинью под дубом, которая считает, что корни ни к чему её вполне устраивают одни жёлуди.
Что-то не слышно, чтоб они вопили, что готовы отказаться от достижений современной медицины, например. А ведь они в значительной степени покоятся на результатах именно экспериментов над животными!
А про существование токсикологии они, похоже, не догадываются вообще.
С другой стороны, кого тянет на любовь к собакам? Пральна - того, кто не умеет строить отношения с людьми! "Осторожно! Рупоры Кремля": под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne - Цензор.НЕТ 4788
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"запрещает массовую эвтаназию бездомных животных"

Ппц. Они долбанулись? А что делать с бездомными животными? Единственный проверенный и работающий в цивилизованных странах принцип устранения дворняг с улиц городов - это их отлов, временная передержка в приютах (от 1 недели и до 8 недель) и затем УСЫПЛЕНИЕ невостребованных животных!
А у нас что? Мы самые богатые? Япония не может себе позволить пожизненное содержание дворняг в приютах, а Украина - может???

Нет уж, я против того, чтобы мои налоги разворовывали на дорогие, неэффективные и по факту фейковые операциии по стерилизации дворняг и против того, чтобы на мои налоги пожизненно содержали дворняг.
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так у нас и бомжей с цыганами бесполезными много..... с ними так же ?
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Бомжи и цыгане - люди.
Дворняги, крысы, тараканы, комары и тд - не люди.
Мы не едим людей, но мы едим животных - так что не нужно этих левых "аналогий".

И да, конечно же я за то, чтобы деньги из бюджета не на содержание бездомных собак шли, а лучше на столовые для бомжей.
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Бомжи и цыгане, в основной своей массе, тоже переносчики всего плохого. Среди них большее количество убийц тех, кто ест животных. Цыганей вы никогда не переделаете, бесполезная трата времени и что приходится делать , правильно - смирится. Бомжи , опять же в большем проценте, сами выбрали свою жизнь и что ? Правильно , теперь мы обязаны и к ним проявить милосердность ….. А почему мы не можем это сделать по отношению к животным ? Почему мы должны усыпить тех, кто не может нам ответить ? Хотя я мыслю что с вами бесполезно об этом говорить....
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Еще раз для тупых - да, бомжи и цыгане - это проблема, но они люди, хоть и опустившиеся.
Мухи, тараканы, комары, крысы, дворняги, куры, свиньи и тд - не люди.
А потому не может быть одного подхода к бомжам, и, скажем, к тараканам.

"Почему мы должны усыпить тех, кто не может нам ответить "

Предлагаете всем стать вегетарианцами? И собачкам тоже?

Не хотите, чтобы собачку усыпили - берите ее к себе домой и содержите сами за свой счет.
Я брал и содержал и знакомые у меня некоторые взяли домой собак и кошку из приюта.
Но если эта собачка или этот таракан никому не нужен - государство их содержать не обязано.
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тупое - это ты …. в первую очередь. То что ты , олень винторогий, содержал собак или кошек, расскажешь Кирюше Лещенко. И последнее. Есть еще такое понятие, как стерилизация животных и при этом никому не нежно становится вегетарианцами. Но она должна быть применима в первую очередь к таким как ты.
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" содержал собак или кошек, расскажешь Кирюше Лещенко. "

У меня был кот и 3 собаки (последовательно). Все не породистые.
Одну собаку пришлось отдать в хорошие руки в частных дом, тк великовата для города была, вторая умерла от чумки, третий от старости. Кот тоже умер или от болезни какой-то или от куриной кости - так и не выяснили.

"Есть еще такое понятие, как стерилизация животных"

О стерилизации я уже писал:
1. Это слишком дорогая операция.
2. После стерилизации дворняг отпускают назад на улицу, что абсолютно неприемлемо - ведь суть работы с дворнягами именно устранение их с улиц.
3. Это абсолютно неэффективная программа. Эффективные и проверенные в цивилизованных странах программы это отлов-передержка-усыпление невостребованных и только так.
4. Больше всех за стерилизацию топят те, кто на ней ворует. Ибо полно случаев, когда деньги списали, бирку повесили, а операцию НЕ делали, то есть просто украли деньги.

"стерилизация животных и при этом никому не нежно становится вегетарианцами."

В смысле не нужно становиться вегетарианцами?? Ты совсем идиот, что ли?
Если ты не вегетарианец и твоя собака не вегетарианец - значит вы едите кого? ЖИВОТНЫХ.

Чем, спрашивается, свинка или курица хуже собаки?
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слушай олень, следи за выездом метлы ….. так тебе понятней ?
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Как обычно - аргументов у зоошизы нет, одни слюни летят.
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Вы можете последовательно изложить своё мировоззрение на предмет "прав животных"? Или как обычно? "Обережно! Рупори Кремля": під ВР відбуваються мітинги з вимогою ухвалити закони про мови, захист тварин і постанову щодо телеканалів 112 та NewsOne - Цензор.НЕТ 4853
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как обычно что ? по себе судишь ? не слышал о частных приютах, о стерилизации о простом милосердии ? не слышал пословицы, чем больше я познаю людей, тем больше люблю животных ? не о нас ? Съезди куда небудь в Европу или Америку , посмотри как у них к животным относятся.... Не нужно брать пример во всем с китайцев.....
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Обычно внятного разговора с зоозащитником не получается. Вот ты например ответил "тыкая" на обращение на "Вы". Но это семечки. Это можно пережить.
Мне не нужны общеизвестные факты. Я их знаю. Мне непонятна философия ярых зоозащитников. Особенно по поводу запрета биологических испытаний на животных. Предлагаете поставить токсикологию (в частности) вне закона?
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"Съезди куда небудь в Европу или Америку , посмотри как у них к животным относятся"

В США по закону животные после отлова содержатся в приютах от 2 до 8 недель (зависит от штата). сли за это время животных никто не забрал (не бесплатно, кстати, животных выкупить нужно) - их УСЫПЛЯЮТ.

А если вы отловите в США дврнягу, стерилизуете ее и после этого выпустите на улицу - вас накажут по закону, ибо выпускать собак и кошек на улицу категорически запрещено.
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Життя може відповісти бумерангом, сьогодні ви пожаліли кошти на бездомних тварин, а завтра можете опинитись на їхньому місті.
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Нет, я не могу оказаться на их месте по причине того, что я человек. Теоретически я могу оказаться на месте бомжа, но никак не на месте дворняги или комара.
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Це добре, що ви слово "человек" не написали з великої літери, може ще не все у вас втрачено. Але треба відрізняти таракана від собаки та кота.
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"Але треба відрізняти таракана від собаки та кота."

А по какой такой причине я должен выделять из всей массы животных именно кошек и собак?
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если следовать этой логике, умрёшь от голода. т.к. на каждую копейку найдётся страждущий бездельник, который с удовольствием её сожрёт
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От, от, вибори. Чергові та позачергові.
А те, що існує у нас не вибори, а профанація й фальсифікація.
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У нас - це В УКРАЇНІ, козлику москальський. "Обережно! Рупори Кремля": під ВР відбуваються мітинги з вимогою ухвалити закони про мови, захист тварин і постанову щодо телеканалів 112 та NewsOne - Цензор.НЕТ 134
А те, що у вас, в засРашке, навіть язик не повертається виборами назвати. "Обережно! Рупори Кремля": під ВР відбуваються мітинги з вимогою ухвалити закони про мови, захист тварин і постанову щодо телеканалів 112 та NewsOne - Цензор.НЕТ 1084
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Вот только на них почему-то одни и те же опостылевшие рожи "ветеранов" гнилой системы и на выходе перестановка кроватей в борделе.
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Так и меняй у себя в засРашке, кто тебе не дает или сцикотно?
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Капитан Истерика

Раз: Народные депутаты Украины подготовили проект постановления Верховной Рады о необходимости обращения в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой рассмотреть вопрос наложения санкций на Виктора Медвечука и телеканалы "112" и "NewsOne" за антигосударственную деятельность.

Два: Комитет Рады по нацбезопасности поддержал санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и Медведчука.

Три:

"Осторожно! Рупоры Кремля": под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne - Цензор.НЕТ 2198

Портнов грозить відібрати твоє і моє майно;
Портнов обіцяє залишити мене і вас із "голою задніцей";
Портнов нервує і кричить;

Шо Андрушка, скуштував ....? Далі буде тільки гірше. Москва вас теж довго годувати не буде - максимум до парламентських виборів осені 2019. А там - торбу і на МКАД.

Р.С. нагадаю, мо хто забув. Портнов - це викормиш Йулі, це саме та людина яка керувала юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко в 2005 - 2010 роках.

Андрушка, не печалься, Юлька скоро теж до Москви здрисне. Будете разом бражку попивать і підошвою закусювать.

Іван Виговський

https://ibigdan.livejournal.com/22639087.html



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Вижу, что в связи обострением внимания к каналу 112 там слегка пересрали. Ватники вечернего эфира - Полуев и Степанец заговорили по-украински.
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112 пока держится - там достаточно независимых журналистов - еще пока не выгнали, хотя есть и мерзкие типочки - тот же Рабинович там плотно прописался. Но приглашают туда всех подряд - от БПП до Оппоблока, от Свободы до Батькивщины.
А вот Ньюсван и Интер - это помойки конкретные.
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Чомусь про Інтер ні слова, наче так і треба.
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Это ты про закрытие в мацкве последней украинской библиотеки?
Или об открытии против её директора уголовного дела по статье "терроризм"?
О чём конкретно, мокша?
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Если смотреть только написанное в статье, то всё проводится цивилизованно и никаких расследований не надо, люди говорят о том - что они видят на прокремлёвских каналах...
Радует ещё одно, что начинают анализировать законопроекты: "...Законопроект депутата Лесюка №5556..."
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Канальцы мерзкие, но закрывать.... Скользкое это дело!
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И блядский ресурс "страна" с его редактором гужвой закройте.
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Какие-то взаимоисключающие требования. За защиту животных и против рупоров кремля.
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А что, закон о языках и о защите дивотных - это разные законы??? 🤔
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Явно проплаченный потрошиный митинг. Кстати если кто-то хочет знать потрохоботов минстеця в лицо, то они на фото с плакатами про телеканалы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Осторожно! Рупоры Кремля": под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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